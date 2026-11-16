Antonio Lobato (61 años), sobre su alimentación y su deporte favorito: «Después de escalar, me tomo una cerveza»

Antonio Lobato se ha convertido en una estrella. Su voz está inevitablemente ligada a la Fórmula 1, una competición que ha narrado durante años y que le ha llevado a recorrer medio mundo siguiendo a los pilotos y a las principales escuderías. Sin embargo, detrás de esa intensa trayectoria profesional hay una faceta mucho menos conocida: su pasión por el deporte y el esfuerzo que ha realizado para mejorar su condición física.

En estos momentos, atraviesa una etapa en la que la actividad física ocupa un lugar fundamental en su vida. Lejos de conformarse con los entrenamientos convencionales, ha ido descubriendo diferentes disciplinas hasta encontrar una que le ha conquistado por completo. Se trata de la escalada, una actividad que practica tanto en instalaciones deportivas como al aire libre.

Durante una entrevista, ha repasado cómo ha cambiado su relación con el ejercicio, qué papel ha desempeñado la alimentación en su evolución y cuáles fueron los hábitos que tuvo que modificar para encontrarse mejor.

Antonio Lobato, todo un deportista

Durante muchos años, la profesión de Antonio Lobato estuvo marcada por los desplazamientos constantes. Seguir el calendario de la Fórmula 1 supone pasar buena parte del año viajando de un país a otro, cambiando de hotel y adaptándose a horarios muy diferentes. Una dinámica que puede dificultar considerablemente la posibilidad de mantener una rutina deportiva estable.

Sin embargo, el periodista encontró una manera de no abandonar completamente el ejercicio incluso cuando estaba lejos de casa. Uno de los primeros cambios que introdujo consistió en llevar siempre unas zapatillas deportivas en la maleta. Así podía salir a correr durante sus estancias en el extranjero y aprovechar los momentos libres entre los compromisos profesionales.

Aquella costumbre terminó convirtiéndose en una parte importante de su relación con el deporte. Poco a poco fue incorporando nuevas actividades y descubriendo que entrenar no tenía por qué ser una obligación, sino una forma de desconectar de la exigencia de su trabajo.

Entre las disciplinas que más le marcaron destaca especialmente el ciclismo. Lobato desarrolló una gran afición por la bicicleta y llegó a participar en diferentes pruebas deportivas. Su interés por este deporte fue creciendo hasta el punto de enfrentarse a competiciones de una dureza considerable.

La escalada, su deporte preferido

Aunque el ciclismo tuvo un protagonismo importante durante una etapa de su vida, actualmente hay otra actividad que ocupa un lugar destacado entre sus preferencias. La escalada se ha convertido en su gran pasión, hasta el punto de que intenta practicarla siempre que sus obligaciones se lo permiten.

El periodista disfruta tanto de los rocódromos como de las salidas a la montaña. Son dos modalidades diferentes, pero ambas le permiten trabajar aspectos físicos que considera especialmente interesantes. La fuerza, la resistencia, la coordinación y la concentración son algunas de las capacidades que intervienen en cada ascenso.

Antonio Lobato está encantado con los resultados que ha conseguido desde que incorporó esta disciplina a sus entrenamientos. Su propia valoración refleja el entusiasmo con el que afronta cada jornada de escalada. «Estoy más fuerte que nunca en mi vida. Y escalar es una pasada porque es un poco de todo al final», ha declarado en Men’s Health.

El cambio en su alimentación

El ejercicio no ha sido el único aspecto que Antonio Lobato ha modificado con el paso de los años. Su alimentación también ha experimentado una transformación importante, especialmente después de reconocer que hubo una época en la que descuidó bastante sus necesidades nutricionales.

La intensidad de su trabajo y el estrés acumulado durante determinadas temporadas tuvieron consecuencias sobre sus hábitos. Los desplazamientos, las jornadas interminables y la falta de horarios regulares provocaban que pasara demasiadas horas sin comer correctamente.

El propio periodista recordó aquella etapa sin ocultar que llegó a encontrarse en una situación complicada. «Hubo un tiempo en que estaba al límite de tanto estrés, y no comía nada, solo me alimentaba de bebidas energéticas», confesó.

Actualmente, su desayuno es bastante sencillo y tiene algunos ingredientes que se repiten habitualmente. «Siempre desayuno una barrita con aguacate, aceite, tomate», explicó al hablar de sus costumbres. Una combinación que ha incorporado a sus mañanas y que forma parte de una alimentación más organizada.

«Después de escalar, me tomo una cerveza, claro», reconoció con naturalidad en el mencionado medio.

Una nueva etapa a los 61 años

A sus 61 años, asegura encontrarse más fuerte que nunca y disfruta de una disciplina que le permite seguir superándose. La bicicleta, las carreras y ahora la escalada forman parte de un recorrido personal en el que también ha aprendido a prestar más atención a su alimentación.

Su testimonio deja una imagen diferente del conocido narrador de Fórmula 1. Un hombre que ha encontrado en la actividad física una manera de desconectar del trabajo, mejorar su forma física y afrontar nuevos desafíos. Y que, después de completar una exigente jornada en la montaña, tampoco está dispuesto a renunciar a uno de sus pequeños placeres: sentarse tranquilamente y disfrutar de una cerveza.