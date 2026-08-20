Amador Mohedano da marcha atrás y se desdice sobre Rocío Jurado y Ortega Cano: «No me dijo que se quería divorciar»

Amador Mohedano ha decidido dar un paso atrás en la polémica que él mismo contribuyó a avivar en torno al matrimonio de su hermana, Rocío Jurado, y José Ortega Cano. Semanas después de conceder una entrevista en ¡De Viernes! en la que relató algunos de los desencuentros que habría presenciado entre la cantante y el torero, el hermano de La Más Grande ha querido aclarar ahora sus palabras y negar que Rocío Jurado le hubiese confesado en algún momento que quería divorciarse de su marido.

La polémica volvió a ponerse sobre la mesa después de que Enrique del Pozo asegurase en Fiesta que Rocío Jurado habría manifestado su deseo de poner fin a su matrimonio con Ortega Cano. Unas declaraciones que han reabierto un debate sobre la relación de la pareja y que han llevado a Amador Mohedano a pronunciarse de nuevo. Esta vez, además, lo ha hecho con su sobrina Gloria Camila presente en el plató de El verano se mueve. Amador ha entrado en directo por teléfono para defender la historia de amor que, según su propia experiencia, vivieron Rocío Jurado y José Ortega Cano. «Nunca dijo que se quería divorciar. Cuando estaba con él se reía y era feliz», ha asegurado tajante.

El que fuera representante de la cantante insiste así en que nunca escuchó de boca de su hermana que quisiera separarse del torero, pese a los diferentes testimonios que en los últimos años han apuntado a la existencia de problemas dentro del matrimonio. «No entiendo tantos dimes y diretes, es una locura», ha afirmado Amador. Para él, la existencia de discusiones o momentos complicados dentro de una pareja no significa necesariamente que exista un deseo de romper la relación. «Se llevaban de maravilla, si hay cosas no quiere decir que pidiese el divorcio», ha defendido durante su intervención.

Amador Mohedano pone la mano en el fuego por Rocío Jurado y Ortega Cano

El hermano de Rocío Jurado ha querido poner en valor su posición privilegiada para hablar de la relación. Durante años permaneció muy cerca de la cantante, primero como hermano y posteriormente también como representante, mientras que su entonces mujer, Rosa Benito, trabajaba como peluquera de Rocío. Según ha explicado, ambos estaban muy presentes en el día a día de la artista, por lo que considera difícil que una decisión tan importante como un divorcio hubiese pasado inadvertida para ellos. «Mi mujer estaba con Rocío siempre, no salían separadas de la habitación y yo iba y venía continuamente», ha explicado. Desde su punto de vista, la imagen que él conservó del matrimonio fue muy distinta a la que ahora se está reconstruyendo a través de diferentes testimonios. «¿Qué se iba a separar? Me parece una barbaridad», ha sentenciado.

Amador también ha dejado claro el cariño que sigue sintiendo por quien fue su cuñado. «A mi cuñado Jose lo quiero con locura», ha reconocido. Una declaración especialmente significativa teniendo en cuenta que sus anteriores palabras en televisión provocaron malestar en Gloria Camila, que llegó a reprocharle que recuperase episodios familiares que podían volver a colocar a su padre en el centro de la polémica.

La tensión entre tío y sobrina, sin embargo, parece haber quedado atrás. Gloria Camila ha explicado que habló con Amador después de sus declaraciones y que terminó entendiendo que no existía una intención negativa detrás de sus palabras. «Todo lo que respecta a ellos me afecta y me quedo con la cosa bonita que he vivido», ha asegurado la hija de Ortega Cano. La colaboradora ha preferido quedarse con el recuerdo que conserva de sus padres y con la historia de amor que ella vivió dentro de su familia. Además, ha recuperado una frase que su propio padre ha pronunciado en numerosas ocasiones: «El amor de su vida es ella», en referencia a Rocío Jurado.

La polémica comenzó tras las palabras de Amador en ‘¡De Viernes!’

La nueva intervención de Amador llega después de que su entrevista en ¡De Viernes! generase un importante revuelo. En aquella ocasión, el hermano de Rocío Jurado contó un episodio protagonizado por la pareja en el que, según su relato, tuvo que intervenir para intentar frenar a Ortega Cano. Amador recordó una discusión en la que Rocío habría llegado a casa de mal humor y se habría producido un enfrentamiento con el torero. «Rocío llegó de mal humor, se envalentonó y le dio un bahío. Cogío a José por las axilas pidiéndole que ya estaba», relató entonces.

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Aunque Amador defendió que se trataba de un episodio puntual y aseguró que estaría dispuesto a contar más detalles de lo sucedido, sus declaraciones provocaron el enfado de Gloria Camila. La hija de Ortega Cano consideró que volver a sacar a la luz este tipo de episodios no hacía más que alimentar rumores y polémicas alrededor de sus padres. «Estoy enfadada y disgustada», llegó a decir entonces Gloria Camila, dejando claro que no estaba de acuerdo con que su tío recuperase públicamente determinados recuerdos familiares. Sin embargo, ambos han conseguido dejar atrás sus diferencias y, según ha explicado ahora la propia Gloria, mantienen una relación cordial.

Rocío Jurado y José Ortega Cano se casaron en 1995 y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de la cantante en 2006. Durante aquellos años protagonizaron una de las relaciones más conocidas de la crónica social española, marcada tanto por sus apariciones públicas como por los momentos familiares que compartieron.