Aldo Comas destapa la farsa de Carlos Bardem: «En un rodaje me pidió que le comprara un billete en business a 5.000 euros»

Aldo Comas ha vuelto a dejar clara su postura política en una entrevista realizada en un programa en streaming en la que ha repasado algunas de las cuestiones que marcan el debate público. El empresario, que en los últimos meses ha ganado presencia en televisión por sus opiniones sobre la actualidad, ha cargado contra la izquierda y ha puesto sobre la mesa una anécdota personal con Carlos Bardem. El marido de Macarena Gómez ha relatado las supuestas exigencias que, según su versión, le trasladó el actor cuando trabajó con él en una película.

En plena actualidad política, con la mirada puesta en las próximas elecciones del 29 de noviembre, Comas ha comenzado su intervención con una frase contundente: «La izquierda murió de éxito». A partir de ahí, ha desarrollado su particular análisis sobre la evolución de esta corriente política y los cambios que, a su juicio, se han producido en sus prioridades. «En los 60 y los 70, cuando no había sanidad pública, cuando no había electricidad, con el voto femenino… Era absolutamente necesaria la izquierda», ha afirmado. Sin embargo, considera que, una vez alcanzados algunos de aquellos objetivos, la izquierda ha desplazado el foco hacia otras cuestiones. «Cuando han logrado lo que tenían que lograr, se han inventado la ideología de género, el racismo, el inmigrante… Y han ido hacia otros tópicos que no tienen ningún sentido», ha asegurado. El empresario ha insistido en su crítica y ha matizado que, pese a su diagnóstico, la izquierda sigue manteniendo el respaldo de una parte de la sociedad. «No ha muerto del todo, la gente se lo sigue tragando», ha añadido durante la conversación.

La entrevista también ha abordado cuestiones relacionadas con el gasto público y las contradicciones que Comas observa. Ha mencionado la situación de los enfermos de ELA, las barreras arquitectónicas que afectan a las personas mayores y las pésimas condiciones de algunos centros educativos. Frente a estas necesidades, ha criticado otras partidas y determinadas iniciativas que considera prioritarias para quienes toman las decisiones políticas.

➡️Aldo Comas «A mí Carlos Bardem me ha exigido que le ponga en business class, a 5.000 pavos, hace 2 años. Esa es la gran hipocresía, un tío que está ahí berreando con lo de Paquita, y luego a mí me exige billetes en business» 👇👇👇👇👇 📽️ @cakealatake @daniesdsk https://t.co/1s532vYT4b — Jali #STOPokupas (@jaliroller) October 11, 2026

Después, la conversación ha derivado hacia la acampada de la Puerta del Sol y la presencia de rostros conocidos del mundo del cine. Los participantes han cuestionado la implicación de algunas figuras públicas en las reivindicaciones por el acceso a la vivienda, aludiendo a la supuesta contradicción entre sus mensajes y su patrimonio inmobiliario, citando en especial el caso de Pedro Almodóvar. En ese contexto ha aparecido el nombre de Carlos Bardem, conocido por su activismo y sus discursos con aires políticos. Comas no ha dudado en intervenir para contar una experiencia personal con el actor. Según su relato, ambos coincidieron durante el rodaje de una película y Bardem le habría planteado una serie de exigencias relacionadas con los vuelos y el alojamiento. «A mí Carlos Bardem me ha exigido que le ponga en business class cuando trabajó conmigo en una película», ha afirmado.

El empresario también ha explicado que, durante aquella producción, el actor habría mostrado su disconformidad con la distribución de los alojamientos. «Lo puse en un piso más bajo que Amaia Salamanca en El Caribe y como él tenía el 15 y Amaia el 16 y consideraba que tenía que estar encima por jerarquía», ha relatado. Pero Comas no se ha quedado ahí. En su intervención, ha asegurado que Bardem también le habría pedido billetes de primera clase cuyo precio, según su versión, ascendía a varios miles de euros. «Me exigía billetes en primera clase a 5.000 pavos hace dos años», ha señalado. Además, ha contado que le invitó a pasar la Nochevieja en una casa de un amigo para que estuvieran cómodos, aunque, según su relato, la mansión en la que le alojaron tampoco habría sido del agrado del actor.

El marido de Macarena Gómez ha utilizado esta anécdota para cuestionar la coherencia entre las reivindicaciones públicas y las exigencias que atribuye al intérprete en el ámbito profesional. «Ahí es donde está la hipocresía. Un tío que está berreando con lo de Paquita y que luego a mí me exige billetes en business. Tenías que ir en la bodega», ha afirmado durante la entrevista.

Una vez más, Aldo Comas ha hablado haciendo un análisis de las contradicciones que existen entre el discurso y la acción, dando ejemplos claros y dejando patente que existe una clara incoherencia.