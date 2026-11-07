En 1967, Elvis y Priscilla Presley compraron su mansión en Beverly Hills. Años después, tras haber tenido varios propietarios, la casa ahora se alquila por 35.000 dólares

Elvis Presley es una leyenda. Décadas después de su muerte, continúa despertando interés entre sus seguidores, que mantienen vivo su legado a través de sus canciones, películas y los lugares que marcaron su vida. Entre estos últimos se encuentra una espectacular mansión de Beverly Hills en la que vivió junto a Priscilla Presley durante los primeros años de su matrimonio y que ahora puede alquilarse por 35.000 dólares.

La propiedad, situada en el exclusivo barrio de Trousdale Estates, en el número 1174 de Hillcrest Road, fue adquirida por el matrimonio en 1967. Por aquel entonces, Elvis y Priscilla acababan de casarse y eligieron esta residencia como uno de sus principales hogares durante los años que permanecieron juntos. Su relación terminó en 1972, pero la vivienda conserva una parte importante de la historia personal y familiar de ambos.

No se trata de una casa cualquiera dentro del patrimonio inmobiliario de Hollywood. Entre sus paredes nació Lisa Marie Presley, la única hija del cantante, y fue también el escenario de algunos de los momentos más importantes de la vida familiar de la pareja. Además, la mansión estuvo vinculada a la actividad profesional del artista en una etapa en la que intentaba recuperar el protagonismo musical que había perdido frente a las nuevas tendencias de la industria.

La casa donde vivió Elvis Presley

Elvis Presley y Priscilla eligieron esta residencia en 1967, poco después de contraer matrimonio. La vivienda se convirtió en el hogar familiar durante una etapa especialmente significativa para el cantante, que alternaba su actividad cinematográfica con sus compromisos musicales y su vida privada.

La mansión fue testigo de los primeros años de su matrimonio y de la llegada al mundo de Lisa Marie, que nació en 1968. También fue el lugar donde la pequeña fue presentada a los medios de comunicación, convirtiendo la propiedad en un escenario habitual de la atención mediática que rodeaba a la familia Presley.

La relación entre Elvis y Priscilla terminó deteriorándose con el paso del tiempo. En 1972 se produjo la separación, después de seis años de matrimonio, y ambos emprendieron caminos diferentes. Sin embargo, aquella vivienda quedó asociada para siempre a una etapa fundamental de la vida del artista.

Una mansión de 500 metros cuadrados

La propiedad ocupa una parcela de aproximadamente 5.500 metros cuadrados, mientras que la superficie construida de la vivienda alcanza los 500 metros cuadrados. Su arquitectura responde al estilo francés y combina elementos propios de las grandes residencias californianas de mediados del siglo pasado con espacios abiertos y amplios ventanales.

El proyecto fue diseñado y construido en 1957 por Rex Lotery. La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, entre ellos una suite principal, y cinco cuartos de baño. También dispone de un salón con chimenea, una bañera de hidromasaje, sauna y una sala de billar desde la que se pueden contemplar las vistas del valle y de Mulholland Drive.

Uno de sus elementos más característicos es el salón con paredes de cristal, que permite aprovechar al máximo la luz natural y mantener una conexión visual con los jardines exteriores. El diseño interior ha experimentado distintas modificaciones a lo largo de los años, aunque la propiedad conserva algunos elementos originales relacionados con su etapa como residencia de Elvis.

Las intenciones de Peter Morton

Después de abandonar la propiedad, la casa pasó por diferentes manos y protagonizó varios cambios de propietarios. Uno de sus compradores más conocidos fue Peter Morton, fundador de la cadena Hard Rock Café, que la adquirió en 2012 por una cantidad cercana a los diez millones de euros.

Su intención inicial era derribar la construcción y levantar una residencia de nueva planta, con un diseño más moderno. Sin embargo, la propuesta encontró oposición y generó preocupación entre quienes consideraban que la vivienda debía conservarse por su vinculación con Elvis Presley.

A las protestas se sumaron las restricciones urbanísticas de California, que dificultaban la demolición de una propiedad con características protegidas. La posibilidad de perder un inmueble relacionado con una figura fundamental de la cultura popular estadounidense también despertó el interés de distintas empresas..

Ahora es un alojamiento de lujo

La mansión terminó regresando al entorno familiar de los Presley cuando Harry Morton, hijo de Peter Morton, la adquirió el pasado mes de marzo por aproximadamente 25 millones de dólares, según los datos facilitados sobre la operación.

Ahora, la antigua residencia de Elvis y Priscilla se ofrece como alojamiento turístico a través de Airbnb. El precio anunciado alcanza los 35.000 dólares, una cantidad que sitúa la experiencia al alcance de un público muy reducido.

Más allá de sus dimensiones, sus instalaciones o su ubicación, el principal atractivo de la propiedad es su historia. No todos los días existe la posibilidad de alojarse en la vivienda donde Elvis Presley compartió una parte de su vida con Priscilla y donde comenzó la historia familiar de Lisa Marie.

Mientras Graceland, en Memphis, continúa siendo el lugar más emblemático relacionado con el cantante y uno de los principales destinos turísticos para sus admiradores, esta mansión de Beverly Hills ofrece otra perspectiva de su vida. Una residencia que ha sobrevivido a los cambios de propietarios, a los intentos de demolición y al paso del tiempo para convertirse ahora en un alojamiento exclusivo cuyo precio refleja también el interés que sigue despertando el nombre del rey del rock.