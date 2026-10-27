Los herederos de Elvis Presley demandan a la IA por usar canciones sin permiso y solicitan 36 millones de euros

El legado musical de Elvis Presley vuelve a estar en el centro de una batalla judicial. Casi medio siglo después de la muerte del cantante, los titulares de los derechos de sus canciones han presentado una demanda contra Anthropic , la compañía responsable del desarrollo de la inteligencia artificial Claude, a la que reclaman 36 millones de euros por el presunto uso ilegal de su repertorio .

La acción judicial se presentó el pasado 23 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California. Según los demandantes, la empresa habría utilizado un total de 274 composiciones de Elvis Presley para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial sin obtener previamente el permiso de los titulares de los derechos de autor.

Entre las obras supuestamente afectadas figuran algunos de los temas más conocidos del artista, como All Shook Up , Can’t Help Falling in Love y Return to Sender . Los propietarios sostienen que estas canciones se habrían incorporado al proceso de entrenamiento de la tecnología para desarrollar un producto comercial, aprovechando un catálogo musical protegido por la legislación sobre propiedad intelectual .

Acusan a Claude de reproducir canciones protegidas

La demanda no se limita al supuesto uso de las composiciones durante el entrenamiento del modelo. Los representantes de los derechos musicales también acusan a Anthropic de emplear su chatbot para sortear mecanismos de protección de las obras y eliminar o modificar información relacionada con la gestión de los derechos de autor .

Además, advierten de que Claude podría generar textos o versiones musicales excesivamente similares a las canciones originales, incluso cuando se introducen pequeños cambios en las palabras. A juicio de los demandantes, esta capacidad supondría un riesgo para la explotación comercial de las obras y los derechos exclusivos de sus propietarios .

La reclamación está respaldada por varias entidades y titulares vinculados al catálogo de Presley, entre ellos Authentic Brands Group y Raleigh Music Publishing , además de distintos fideicomisos y un particular.

La cantidad exigida asciende a 36 millones de euros , lo que equivale aproximadamente a 133.830 euros por cada una de las 274 composiciones señaladas en el procedimiento. Por el momento, las acusaciones forman parte de una demanda y deberán ser examinadas en el proceso judicial.

Anthropic, ante nuevas reclamaciones millonarias

El caso de Elvis Presley se suma a una serie de conflictos legales que afectan a Anthropic por el uso de material protegido para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La industria musical cuestiona que estas empresas puedan utilizar canciones y letras sujetas a derechos de autor sin autorización ni compensación económica . En enero de 2026, Universal Music Group presentó otra demanda contra la compañía y reclamó cerca de 2.677 millones de euros . La discográfica acusó a Anthropic de recurrir a colecciones de canciones obtenidas ilegalmente para desarrollar Claude.

También la editorial musical Reservoir emprendió acciones legales por el supuesto uso no autorizado de letras y melodías de artistas como Joni Mitchell y Madonna, así como de grupos como Kings of Leon y Evanescence. El conflicto se extiende igualmente al sector editorial. En julio, Anthropic alcanzó un acuerdo valorado en aproximadamente 1.300 millones de euros con autores que denunciaban el uso de copias no autorizadas de libros para entrenar sus modelos.