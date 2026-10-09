Sale a la luz la causa de la muerte de la médica de la reina Camila: asesinada con un hacha y estrangulada

El asesinato de Hannah Terry, la médica que se ocupaba de la salud de los miembros de la familia real británica cuando se encontraban de vacaciones en la finca de Sandringham, ha dejado completamente consternado a todo el Reino Unido. Según lo trascendido, tenía 45 años y encontraron su cuerpo sin vida en la madrugada del pasado domingo, 4 de octubre, justo cuando estaba disfrutando de una fiesta de pijamas que había organizado para sus hijos.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, su marido, Mark Cain, fue detenido de manera inmediata como posible sospechoso de su muerte, así como las autoridades no tardaron en poner a salvo a los niños. Pero lo cierto es que, desde entonces, el centro médico ha preferido esperar a conseguir los resultados de la autopsia para desvelar la causa de su muerte y poder así conocer si realmente su marido es culpable o no de este asesinato. Ahora, el trabajo de los médicos forenses ha concluido y el informe es, cuando menos, escalofriante.

De acuerdo con lo explicado por el fiscal Steven Ball, el acusado habría estrangulado y golpeado en la cabeza con un hacha a su mujer. De esta manera, recalcaba que la causa principal de la muerte había sido «un traumatismo craneoencefálico por fuerza contusa y que presentaba lesiones en el cuello compatibles con una compresión». Todo esto ocurrió, según lo publicado, mientras sus tres hijos, de 13, 11 y 8 años, estaban en la planta de arriba durmiendo con sus mejores amigos en la fiesta de pijamas.

Por otro lado, también ha salido a la luz que la policía acudió al domicilio cuando Mark Cain llamó alertando de un supuesto robo. Contó que había tenido un forcejeo con los ladrones y que por eso presentaba varias lesiones y cortes superficiales. Una versión que, ahora, no encaja para nada con el escenario que se encontraron al llegar al domicilio, con el cuerpo sin vida de Hannah Terry en el suelo. A esto se suma la información recogida por The Sun, asegurando que amigos y vecinos muy cercanos de la pareja vieron a Hannah «muy estresada y distraída» en los días previos a su asesinato.

A village GP was found bludgeoned and strangled to death in a bedroom at her home bordering the Sandringham estate, a court has heard. The injuries to mother-of-three Dr Hannah Terry, 45, were revealed as her husband Mark Cain, 45, appeared at Norwich magistrates court charged with her murder on Wednesday ⤵️

https://t.co/VVg639M5uc — The Telegraph (@Telegraph) October 7, 2026

¿Quién era Hannah Terry?

Durante nueve años, Hannah Terry ejerció su profesión como médica en el centro Heacham GP Surgery, ubicado en West Norfolk. Sin embargo, hace apenas unos meses, decidió dar un giro inesperado a su carrera con el objetivo de disponer de más tiempo para estar con sus hijos. Fue entonces cuando empezó a trabajar en el Grimston Medical Centre, un centro sanitario al que suele recurrir la familia real británica durante sus estancias en la finca de Sandringham, debido a su proximidad. Es por ello por lo que es muy probable que el rey Carlos III y la reina Camila estén muy apenados con esta triste noticia, a pesar de que, por ahora, han preferido no dar declaraciones públicas al respecto.