Maquilladores coinciden en el truco para evitar que se marquen las líneas de expresión: «La crema Nivea al aplicar el maquillaje es la gran aliada»

La crema Nivea se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan complementar el cuidado de la piel. Según el medio Marie France, “La crema clásica de Nivea es uno de los productos más emblemáticos de todos los tiempos”. La crema clásica, reconocida por su textura espesa y sus propiedades emolientes, puede ser una aliada para aflojar determinados productos de maquillaje, especialmente aquellos de consistencia cremosa.

Su fórmula ayuda a suavizar la piel y aporta hidratación, dos aspectos importantes al momento de retirar el maquillaje y retenerlo sin generar una sensación de tirantez. Incorporarla correctamente en la rutina permite aprovechar sus cualidades hidratantes y cuidar la piel, siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada rostro y la sensibilidad de la zona de los ojos.

Por qué usar la crema Nivea al aplicar el maquillaje

Aunque el uso específico de la crema Nivea es el de hidratante, algunas personas la aplican antes del maquillaje y así sirve como una alternativa a su fijación.

Para algunas sirve como prebase. Por ejemplo se puede usar el bálsamo after shave antiirritación de Nivea, que fue formulado para reducir los efectos del afeitado en pieles sensibles. Su función principal es aliviar el enrojecimiento, la tirantez, la sequedad y el picor, además de favorecer la recuperación de la piel tras la agresión mecánica de la cuchilla.

Tal y como explica la influencer Seselleman, al aplicarlo antes del maquillaje, el bálsamo puede dejar inicialmente una ligera sensación pegajosa. Sin embargo, tras unos minutos de secado, la piel se nota suave y preparada para recibir al maquillaje.

Aunque el truco ha despertado entusiasmo, los expertos recuerdan que no todas las pieles reaccionan igual. Las pieles grasas o con tendencia al acné deben probar el producto con precaución, ya que una fórmula pensada para calmar puede resultar demasiado nutritiva en algunos casos.

Aporta hidratación y suavidad

Uno de los atributos más conocidos de la crema Nivea clásica es su capacidad para suavizar la piel. Sus componentes emolientes ayudan a reducir la pérdida de humedad y dejan una sensación de confort. Este beneficio puede resultar especialmente interesante para las pieles secas, que suelen experimentar tirantez después de la limpieza facial. «Gracias a su glicerina y manteca de karité, hidrata todo tipo de pieles, incluso las más sensibles», afirman desde el medio Marie France.

La crema Nivea de bote azul no frena las arrugas

Hay alguna confusión con esta crema tan icónica y destacada. Y es que muchas personas la usan como antiedad y creen que reducirá las arrugas provocadas por el paso de los años. Ahora bien, los especialistas no la señalan como uno de sus usos más importantes.

La crema Nivea puede ser una buena opción para hidratar y suavizar la piel, pero, cuando buscamos prevenir y tratar los signos del envejecimiento, resulta interesante apostar por formulaciones que combinen hidratación, protección antioxidante e investigación científica. Es decir, debemos decantarnos hacia otras soluciones.

Otros usos de la crema Nivea además de ayudar al maquillaje

Todavía recordamos aquellos tiempos en los que encontrábamos una lata en el baño de la abuela. Y cuando mamá siempre llevaba una en el bolso. La lata azul se ha convertido en una parte esencial de la vida de muchas familias generación tras generación —de hecho, en 190 países de todo el mundo— y hoy está más solicitada que nunca.

Con su textura consistente, cada momento de hidratación se convierte en un instante de cuidado para tu cuerpo y tu alma. Las caricias son fundamentales para ayudarnos a sentirnos satisfechos. Les dan a los bebés una sensación de unión y seguridad. Cuando no nos acarician, sentimos que nos falta algo. Las investigaciones demuestran que el contacto humano favorece el desarrollo emocional y mental de los niños. Y aplicarse una crema también significa reservar un momento para centrarse en una misma.

Según la propia Nivea, esta es una crema hidratante multiuso para todo tipo de piel, ideal para el cuidado de toda la familia. Recomendada para hidratar la piel de rostro, cuerpo y manos, y con su práctico formato 75 ml. puedes llevarla a cualquier parte contigo.

Este icónico producto, que revolucionó el mundo del cuidado de la piel hace más 100 años, cuenta con una fórmula única libre de conservantes: emulsión de agua en aceite con ingredientes de conocida eficacia tales como Pantenol, Eucerit o Glicerina entre otros que proporcionan a la piel toda la hidratación que necesita para mantenerse suave y flexible.

Aunque sirve para todo el mundo, en especial es mejor para pieles secas porque las grasas es mejor tratarlas con otros productos.