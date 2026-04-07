El hijo de Xabi Alonso ya tiene 18 años y es el vivo retrato de su padre

Hay fotos que son un simple recuerdo… y otras que te obligan a mirar dos veces. Y eso es exactamente lo que ha pasado con el último post de la madre de Jon (o Jontxu) Alonso: un déjà vu en toda regla. Porque sí, el parecido con Xabi Alonso no es que sea razonable… La escena es sencilla, casi cotidiana, pero el efecto no lo es. Misma mirada tranquila, mismo gesto serio con un punto elegante, ese aire de chico que parece tener siempre todo bajo control. ADN, pero del potente.

Jon cumplió 18 años el pasado mes de marzo, y lo cierto es que no sólo ha heredado la cara. También ha heredado su pasión. Porque, como su padre, ha elegido el centro del campo como territorio de juego: mediocentro defensivo, de los que ordenan, piensan y sostienen.

Y aquí viene lo interesante. Porque mientras Xabi Alonso vive uno de esos momentos bisagra (el mes de abril le encuentra sin equipo tras su breve y algo turbulenta etapa en el Real Madrid, pero con todo apuntando a un nuevo capítulo en el Liverpool la próxima temporada), su hijo empieza a escribir su propio guion.

Jon ya ha dejado pinceladas serias de lo que puede venir. En la Mediterranean International Cup de 2024, con el Zuatzu de San Sebastián, no sólo jugó: lideró.

Actualmente sigue formándose en Alemania, en el TSV Meerbusch sub-17. Aunque con el regreso familiar a Madrid (instalados en un imponente chalé en El Viso, de esos que parecen más un proyecto de revista que una casa) no sería extraño que su camino también vire hacia España.

Porque si algo queda claro es que lo de Jon no es una casualidad. Es herencia y trabajo. Así que no, la foto no engaña. Se parece a su padre. Mucho. Pero lo realmente interesante no es eso. Es comprobar hasta qué punto también puede llegar a parecerse en lo importante.