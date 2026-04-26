Carlos Felipe y Naomi de Orleans desvelan el nombre de su primera hija en común

Carlos Felipe de Orleans, descendiente de Luis Felipe I, ha sido padre de su primera hija en común junto a la modelo Naomi de Orleans. La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2023, está de celebración con el nacimiento de Elisabeth Victoire Jeanne Marie, la primogénita de la pareja. La pequeña ha llegado al mundo el pasado 15 de abril en el Centro Hospitalario Princesa Grace de Mónaco, lo que ha sido comunicado a través de los canales oficiales.

Con un mensaje publicado en sus redes sociales, la familia con orígenes aristocráticos celebra el nacimiento de su primera hija en común con el siguiente mensaje: «La princesa Naomi y la princesa Elisabeth se encuentran bien», afirman. Esta nació a las 9:18 horas y lo hizo pesando 4,35 kilos.

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Hay que remarcar que no es el primer casamiento del hijo de Beatriz de Orleans y es que, en verano de 2008, contraía matrimonio con Diana Alvares Pereira de Melos, duquesa de Cadaval, en una catedral en Évora, Portugal. Una celebración a la que asistió la infanta Pilar e incluso el aspirante al trono de Portugal, Duarte de Braganza, ejerció de padrino. Aunque el amor se terminó 14 años después. Como bien comunicaba la propia princesa Beatriz: «Han decidido darse un tiempo. No hay terceras personas y es una situación que sabíamos todos. Hacía meses que su convivencia no era matrimonial, aunque, insisto, se quieren mucho».

Años después, Carlos Felipe de Orleans conocía a una joven modelo, de la cual se prenda y se convierte en su nuevo amor. Un perfil que distaba mucho de la posición social de su primera mujer, puesto que no está asociada a la aristocracia. Este amor comenzó poco después de su divorcio y es que el hijo de Beatriz de Orleans, que posee el título de duque de Anjou, aparecía en el Baile de la Rosa de Mónaco con Naomi Valeska, por lo que los rumores de reconciliación de la pareja desaparecieron.

La que acaba de ser madre junto al duque era una habitual en la sociedad monegasca, tras su boda con el diseñador alemán Otto Kern en 2008, cuando ella tenía 27 años y él, 58. Esta era reconocida por sus trabajos como modelo y su boda con el creador, al cual se le conocía bajo el apodo de Rey de las camisas y blusas, haciendo referencia a las prendas que le atribuyeron su fama. Este le dio una infinita posibilidad de vivir rodeada de lujos y esta no lo rechazó. Aunque todo se terminó nueve años más tarde, con la muerte del diseñador.

Después conoció a Carlos Felipe de Orleans, cuya posición le ha devuelto al mundo de la élite. Como ella bien afirmó en una entrevista a la revista Gala en 2023: «Nos cruzamos hace unos años. Pero realmente reparamos el uno en el otro hace un año y medio, en un evento organizado por la Fundación Príncipe Alberto en Mónaco. Ese fue el momento adecuado para que ambos comenzáramos una nueva relación».

Después de una historia de amor que parecía temporal, la pareja se casó en París, el 9 de septiembre de 2023, tras varios años de relación y con una sencilla ceremonia civil. Este matrimonio produjo muchos rumores, que han ido acallando durante años y, ahora, su amor se sella del todo con el nacimiento de Elisabeth Victoire Jeanne Marie.