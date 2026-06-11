Un ganador de la lotería cuenta cómo le cambió la vida el jackpot, y la parte incómoda es lo que ocurre cuando el dinero deja de ser el problema y empieza a serlo el entorno

Gary MacDonald no tenía ninguna obligación de volver a Lakeside. Tras ganar 5,2 millones de libras en la lotería, el antiguo repartidor dejó atrás los madrugones, el volante y las entregas diarias por el centro comercial de Essex. Aun así, regresó con flores y boletos de Lotto para sus antiguos compañeros.

La escena tiene algo sencillo, casi de barrio. Un hombre que pasó más de 30 años llevando paquetes a tiendas de Lakeside Shopping Centre, en Thurrock, decidió que su premio no podía quedarse solo en una casa nueva, una boda y una vida más tranquila. Quería hacer una última entrega, pero esta vez con sorpresa.

Una última entrega

MacDonald, de 61 años, había trabajado durante décadas repartiendo paquetes por las tiendas del centro comercial. Para muchos empleados, no era solo el repartidor que aparecía cada mañana, sino una cara conocida, de esas que forman parte del paisaje diario sin hacer ruido.

Esta vez no llevó cajas ni albaranes. Llevó ramos de flores y boletos Lotto Lucky Dip para varios antiguos compañeros. Según explicó, estaba encantado de «salir de mi retiro por un día» y cumplir una promesa que se había hecho tras ganar el premio. También dijo que las caras de sus compañeros «eran un poema».

Una vida nueva

El premio cambió su rutina de arriba abajo. Después de ganar el bote, MacDonald se jubiló antes de tiempo, se casó con Anita, su pareja de toda la vida, y dejó Barking, en el este de Londres, para mudarse a una casa unifamiliar de cuatro habitaciones en Essex.

Él lo resume con humor. Dice que han sido «doce meses de locura», entre descubrir el premio, salir en un anuncio de televisión de Lotto, casarse y mudarse. Y remata con una frase muy suya, «ser millonario de Lotto se está convirtiendo en un trabajo a tiempo completo». Su primera compra, según contó antes, fue bastante menos glamurosa de lo que uno imaginaría. Una aspiradora Shark.

La rutina que volvió

Antes del premio, el despertador de MacDonald sonaba cada día a las cinco y media de la mañana. No era una vida de titulares, pero sí una rutina constante. Carretera, paquetes, saludos rápidos y otra tienda más.

Para él, lo importante no eran solo las entregas. Eran las personas. MacDonald explicó que siempre se había enorgullecido de hacer bien su trabajo, pero que lo que realmente marcó la diferencia fue la gente que veía a diario. Un saludo, unas palabras o, de vez en cuando, una taza de té. Al final, esas pequeñas cosas pesan más de lo que parece.

Un detalle con nombres propios

Entre las personas sorprendidas estuvo Donna Samuels, gerente de la tienda Babyeze en Lakeside. Ella dijo que volver a ver a MacDonald fue una «sorpresa increíble» y reconoció que él «no tenía ninguna necesidad de hacerlo». Por eso el gesto llamó tanto la atención.

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Samuels contó que Gary estaba allí todos los días, «lloviera o hiciera sol», siempre con una broma y una sonrisa. Cuando dejó de aparecer de repente, pensó que quizá algo iba mal. Luego supo la razón real y se alegró. En sus palabras, ganar la National Lottery no le podría haber pasado «a una persona mejor».

Qué significa Lucky Dip

En el Lotto británico, un Lucky Dip es una jugada en la que el jugador no elige los números a mano. El sistema los selecciona al azar. La propia National Lottery explica que Lotto permite escoger seis números o dejar que Lucky Dip los seleccione de forma aleatoria, con sorteos los miércoles y sábados y una línea por dos libras.

Conviene recordarlo sin quitarle humanidad a la historia. Esto no convierte la lotería en un plan financiero ni en una fórmula para cambiar de vida. La página de juego responsable de la National Lottery insiste en que jugar debe ser entretenimiento, no una solución a problemas de dinero, y que los jugadores deben ser mayores de 18 años y estar en Reino Unido o en la Isla de Man.

La información principal se ha difundido a través de The National Lottery y Allwyn, operador de la lotería británica desde el 1 de febrero de 2024.

La ficha oficial del ganador se ha publicado en The National Lottery.



