Se diseñó para ensayar material nuclear y nunca lo hizo: así es la mayor cámara de vacío del mundo, con 37,2 metros de alto, por la que pasó Orion

La mayor cámara de vacío del mundo está en Sandusky, Ohio, y encierra 22.653 metros cúbicos. Mide 30,5 metros de diámetro por 37,2 de alto. La NASA la llama Space Power Facility y la usa desde 1969.

Esas medidas figuran en la ficha técnica del Space Environments Complex, del Centro de Investigación Glenn. El complejo ocupa la Neil Armstrong Test Facility, antes llamada Plum Brook Station. Según un cálculo propio, dentro de la cámara cabrían unas nueve piscinas olímpicas de 2.500 metros cúbicos.

Pensada para ensayos nucleares

La agencia encargó la instalación para estudios de propulsión nucleoeléctrica. Esa tecnología usa un reactor para generar la electricidad que mueve la nave. La obra costó 28,4 millones de dólares de la época, según un pie de foto histórico de la NASA.

Ese mismo texto la describe como «la mayor cámara de alto vacío jamás construida». El plan original, sin embargo, nunca llegó a cumplirse. «Solo se han realizado pruebas no nucleares a lo largo de su historia», señala la ficha del complejo.

El primer equipo ensayado allí fue un sistema Brayton de 15 a 20 kilovatios. Convertía calor solar en electricidad con una mezcla de helio y xenón. Los investigadores lo sometieron a órbitas simuladas de 62 minutos de sol y 34 de sombra.

Aluminio dentro de hormigón

Toda la cámara está construida en aluminio. A cada lado tiene una puerta de carga de 15,24 por 15,24 metros. Su suelo soporta 272 toneladas, y una grúa polar desmontable levanta 18,1.

Alrededor hay una envoltura de hormigón de entre 1,83 y 2,44 metros de grosor. Durante los ensayos, los técnicos suelen bajar la presión de ese espacio a 15 torr. En esa unidad, la atmósfera a nivel del mar equivale a 760.

Con la cámara vacía, las bombas bajan de 0,000004 torr en menos de ocho horas. Esa presión es, según nuestro cálculo, unos 190 millones de veces inferior a la atmosférica. El pie de foto antiguo comparaba el vacío con las condiciones a unos 483 kilómetros de altitud.

Frío de 160 grados bajo cero

Para imitar el sol y la sombra del espacio, los técnicos montan una cubierta térmica en el interior. Mide 12,19 metros de diámetro y otros tantos de alto. Alcanza desde 160 grados bajo cero hasta 80 grados, en 10 zonas independientes.

El complejo guarda 56.000 galones de nitrógeno líquido, unos 212.000 litros, para estas campañas. La temperatura varía 0,42 grados por minuto. Un cálculo propio con ese ritmo, de 240 grados entre un extremo y otro, da unas nueve horas y media.

Airbags marcianos y cofias gigantes

Los airbags de Mars Pathfinder se probaron allí en 1995. En 2002 llegó el turno del sistema de aterrizaje de los Mars Exploration Rover. Entre 1996 y 1999 pasó el radiador de la Estación Espacial Internacional.

Gracias a su tamaño, la cámara permite separar cofias completas a escala real. Son las carcasas que protegen la carga durante el lanzamiento. La NASA guarda fotos de ensayos con las de Ariane 5, Atlas V y Delta IV.

Su ficha enlaza también un vídeo de SpaceX con la prueba de separación de su cofia.

Ensayo de separación de la cofia de SpaceX. Vídeo: SpaceX

Gobiernos, universidades y empresas pueden contratar el servicio pagando el coste íntegro. Es otra instalación gigante de la agencia, como su Edificio de Ensamblaje de Vehículos de Florida y como su crawler-transporter, que lleva los cohetes a la rampa.

Once meses con Orion

En febrero de 2009, la NASA ya contaba que la instalación estaba en obras para los ensayos de Orion. Los preveía para 2010. En diciembre de 2019, la NASA preparó la nave de Artemis I para entrar en la cámara de vacío de Plum Brook y someterla a un ensayo térmico en dos fases. La estructura de la cámara sirvió en 2020 para examinar interferencias electromagnéticas en el módulo de servicio de Artemis I.

Un artículo de pruebas de la cápsula volvió a Sandusky en enero de 2024. Allí completó una campaña de 11 meses, necesaria según la agencia para Artemis II. En noviembre de 2024 terminó el ensayo de expulsión de la cubierta delantera, que salta justo antes de abrirse los paracaídas.

Las salas vecinas completan el circuito de pruebas. La ojiva de Orion recibió 161 decibelios en la cámara acústica en julio de 2017. En febrero de 2024, el avión espacial Dream Chaser pasó por la mesa vibratoria del complejo.

Un récord sin rival nombrado

El título de mayor cámara de vacío del mundo procede de la propia NASA. En estas páginas, la agencia no la compara con otras instalaciones ni nombra a la segunda. Una nota de 2008 decía que era la mayor cuando se construyó, y la ficha actual lo afirma en presente.

Algunos números tampoco coinciden entre documentos: el pie histórico da 120 pies de altura y la ficha, 122. La agencia tampoco detalla qué ensayos tiene previstos a partir de ahora. El interior puede verse en un recorrido virtual oficial.

Los datos técnicos se han publicado en la página del Space Environments Complex.

Crédito de la imagen: NASA/Michelle Murphy (WYLE).