Cuatro motores, 8 minutos y 19 segundos y anclado al suelo: la NASA encendió su cohete SLS en la prueba más potente de Stennis en 40 años

El 18 de marzo de 2021, la etapa central del cohete SLS encendió sus cuatro motores RS-25 durante 8 minutos y 19 segundos. Lo hizo anclada al banco de pruebas B-2 del Centro Espacial Stennis de la NASA, en Misisipi.

Según la nota de la agencia, alcanzó más de 1,6 millones de libras de empuje en siete segundos. Esa fuerza equivale a unas 725 toneladas.

La NASA calificó después el ensayo como el más potente realizado en Stennis en más de 40 años. Llegó dos meses después de un primer intento que los ordenadores del propio cohete cortaron a los 67,2 segundos.

Ocho ensayos antes del fuego

Aquella etapa, de unos 64,6 metros de altura, llegó a Stennis en enero de 2020 desde la planta de Michoud, en Nueva Orleans. La NASA la presenta como el mayor elemento de cohete que ha construido. Su campaña de pruebas, llamada Green Run, la fue poniendo en marcha por partes a lo largo de ocho ensayos.

Con solo el primero completado, la pandemia obligó a parar en marzo de ese año. Barry Robinson, responsable del proyecto en el banco B-2, habló de 55 días sin operaciones. Durante 2020 se sumaron siete huracanes y tormentas tropicales, según el balance del propio centro.

«Fue de verdad un hito profesional para muchos de los que estábamos en la sala», resumió Ryan McKibben, director de la prueba en Stennis.

El corte de los 67,2 segundos

El primer encendido se celebró el 16 de enero de 2021 y tenía previstos unos 500 segundos. Los cuatro motores funcionaron juntos por primera vez y alcanzaron el 109 % de potencia. Aun así, el ensayo acabó poco más de un minuto después de empezar.

Tres días más tarde, la actualización técnica de la NASA explicó lo ocurrido. Los motores pivotaban para dirigir el empuje cuando el sistema hidráulico ligado al motor 2 superó los límites fijados. Los ordenadores de vuelo detuvieron entonces el ensayo, tal como tenían programado.

Aquellos límites eran «intencionadamente conservadores», escribió la agencia, y ese apagado solo existe para los ensayos en tierra. En un vuelo real, el cohete habría seguido adelante con las demás unidades de potencia. Una avería aparte en la instrumentación del motor 4 no tuvo relación con la parada.

Un segundo encendido en marzo

Tras revisar los datos, la NASA y Boeing, contratista principal de la etapa, optaron por repetir el ensayo. El intento previsto para el 25 de febrero se frustró por una válvula de oxígeno líquido que no abría bien. Hubo que sustituirla y esperar hasta mediados de marzo.

Aquel 18 de marzo, los motores funcionaron algo más de ocho minutos, igual que en cada lanzamiento de Artemis. El equipo los movió siguiendo patrones concretos para orientar el empuje. También los llevó al 109 % de potencia, con bajadas y subidas de régimen como las de un vuelo.

«El SLS es el cohete más potente que la NASA ha construido nunca», declaró ese día Steve Jurczyk, administrador en funciones. John Honeycutt, responsable del programa en el Centro Marshall, destacó «la riqueza de datos que necesitábamos» para validar la etapa de cara a todos los vuelos.

El segundo encendido de la etapa central del SLS, de 499,6 segundos. Vídeo: Boeing

114 camiones y seis barcazas

Los dos tanques de la etapa guardan más de 733.000 galones de hidrógeno y oxígeno líquidos, unos 2,77 millones de litros. Para suministrarlos, los equipos de Stennis coordinaron 114 camiones cisterna y seis barcazas de propelente.

El deflector de llamas es la estructura que desvía el chorro de los motores. Recibió más de 330.000 galones de agua por minuto, algo más de 1,2 millones de litros. Son más de 20.000 litros cada segundo.

Del banco a Artemis I

En abril de 2021, los equipos retiraron la etapa del banco y la cargaron en la barcaza Pegasus. Su destino era el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Allí, en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, se unió a los propulsores de combustible sólido y a la nave Orion.

El conjunto salió hacia la rampa sobre el transportador de orugas de la NASA. Artemis I despegó el 16 de noviembre de 2022 desde la plataforma 39B. La Orion, sin tripulación, amerizó el 11 de diciembre frente a San Diego.

El mismo diseño de etapa central impulsó en abril de 2026 a Artemis II, cuyos cuatro astronautas sobrevolaron la Luna.

Una marca limitada a Stennis

Ese récord se refiere únicamente a lo ensayado en aquel centro. Las notas oficiales lo expresan de maneras distintas, unas veces con los 40 años y otras con la época del Apolo. Ninguna de las consultadas publica una comparación ensayo por ensayo.

Rick Gilbrech, director de Stennis, ya había usado esa referencia en enero. «Stennis no ha visto este nivel de potencia desde las pruebas de las etapas del Saturno V en los años 60», afirmó.

Según la ficha técnica de la NASA, el SLS produce un empuje máximo de 8,8 millones de libras, unas 3.990 toneladas de fuerza. Los cuatro RS-25 aportan solo 1,6 millones. El resto procede de dos propulsores de combustible sólido que no estaban montados en la prueba.

Al permanecer anclada al banco, la etapa tampoco pudo reproducir el ascenso real. Esa comprobación llegó con Artemis I, más de año y medio después.

La nota se ha publicado en la web de la NASA (18 de marzo de 2021).

Crédito de la imagen: NASA/Robert Markowitz.