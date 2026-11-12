Al menos 43 detenidos tras interceptar una estafa por SMS que había robado más de un millón de euros

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un grupo de 43 personas, además de hacer dos registros en Madrid y Cádiz, por estafar a 130 personas que simulaban ser el departamento antifraude de los bancos, obteniendo un botín superior al millón de euros.

Los individuos empleaban una aplicación de mensajería privada para enviar SMS de forma masiva a clientes de entidades bancarias. Las víctimas, en su mayoría, superaban los 65 años y les engañaban inventándose que pertenecían al departamento de seguridad o prevención de su banco. En los mensajes, avisaban a los estafados de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en sus cuentas. Ante el falso problema, la solución que les ofrecían era un teléfono o página web al que debían contactar.

Los agentes han manifestado que los delincuentes conocían los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, llegando incluso a estafar 45.000 euros en una sola operación de una sola persona. De igual manera, se han identificado escenas en las que los afectados reconocían que estaban siendo estafados y después recibían amenazas, dirigiéndose a datos personales y a sus domicilios, lo que provocaba que muchas denuncias no se llegaran a tramitar.

Según ha informado la Policía Nacional, los delitos de los que se les imputa a los acusados son los siguientes: pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Esta suma podría suponer, en su pico máximo de los tres delitos, un total de 13 años de cárcel.

Asimismo, hay otras 13 personas que ya han declarado como investigadas y ya han sido aclarados 134 hechos delictivos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados. También se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación mencionada anteriormente. La investigación sigue en marcha y no se descartan más posibles detenciones de los integrantes del entramado.