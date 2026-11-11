Guerra de mandos policiales por la gestión de la invasión de Ceuta al dispararse la criminalidad más de un 70%

La gestión de la invasión en Ceuta ha provocado una guerra entre los mandos policiales más próximos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre los que se encuentran Francisco Pardo Piqueras, el director general del Cuerpo Nacional de Policía.

La gestión de la invasión de Ceuta que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio está siendo investigada en la Audiencia Nacional. Fuentes policiales aseguran que en la cúpula de la Policía hay miedo a posibles imputaciones por no haber respondido a los avisos que alertaban de la invasión los días previos.

Tanto es así que Fernando Grande-Marlaska ha decidido comunicarse por carta con el director general de la Policía para dejar constancia por escrito de cómo fue su respuesta. La tensión entre ambos por la invasión de Ceuta es intensa.

Francisco Pardo Piqueras y el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Luis Santafé Arnedo, estuvieron gran parte del mes de agosto de vacaciones pese a la gran crisis migratoria que asediaba a la ciudad autónoma. No daban órdenes claras desde Madrid, lo que provocó inacción policial.

A su vez, los mandos desplegados en la ciudad autónoma daban directrices de no actuar contra los invasores. De hecho, ha habido altercados en el campamento de inmigrantes del Puerto de Ceuta en los que se han dado órdenes a los agentes de no intervenir.

Los expedientes de extranjería de los invasores también están atascados. Miguel Ángel Pérez Triano, el delegado del Gobierno durante la invasión, fue informado de que tardarían meses en tramitarse y, por el momento, no se ha devuelto a ninguna persona a su país de origen. Las únicas personas que han regresado lo han hecho de forma voluntaria.

Se dispara la criminalidad un 70%

La situación en Ceuta no ha mejorado. Las encuestas internas de la Policía Nacional reflejan que durante el pasado mes de septiembre se ha disparado la criminalidad más de un 70% en la Ciudad Autónoma. Estos datos verán la luz a final del trimestre.

Fuentes policiales explican que cuando la criminalidad repunta ya por encima del 5%, se reúnen los mandos para identificar los fallos de prevención que puedan existir. En el caso de Ceuta, ya no está habiendo reuniones a diario, pese al incremento de los delitos denunciados tras producirse la invasión.

Falta de coordinación entre unidades

Fuentes consultadas también aseguran que desde el inicio de la invasión ha habido falta de coordinación entre las unidades policiales que trabajan en Ceuta.

Pedro Sánchez tardó más de un mes en nombrar un Mando Único para coordinar la emergencia y designó al ministro Ángel Víctor Torres. Los agentes reclamaban también un mando policial para coordinar la crisis y Marlaska no lo nombró hasta finales de septiembre, es decir, meses después de la invasión.

El elegido por Marlaska como mando coordinador de la Policía Nacional fue Francisco López Gordo. Este comisario principal fue jefe superior de Policía en Ceuta y actualmente es comisario general de Seguridad Ciudadana. López Gordo pasó unos días en Ceuta, pero ya está de vuelta en Madrid pese a ser el mando coordinador.

Marlaska sin planificación

También ha habido discordancias con las competencias atribuidas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. De hecho, hace unas semanas se enviaron agentes antidisturbios a Ceuta que volvieron a los pocos días de llegar, pese a que su servicio duraba semanas allí. Algunos de estos efectivos también tuvieron que buscar alojamientos por su cuenta. La falta de planificación del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska es patente.