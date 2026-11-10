Al menos 17 detenidos y varios heridos tras una pelea multitudinaria en una discoteca de Aluche (Madrid)

La Policía Nacional detuvo en la madrugada del pasado domingo a 17 personas tras una pelea multitudinaria en el interior de la discoteca de salsa Magangué, de la calle Maqueda número 30 del barrio de Aluche, en el distrito madrileño de La Latina; además de los arrestados, varias personas resultaron heridas. Las detenciones de los individuos responden a un presunto delito de riña tumultuaria.

De los 17 detenidos, se encuentran seis mujeres, seis hombres de origen español y 11 de procedencia sudamericana. De igual manera, a tres de los arrestados se les acusa de robar teléfonos móviles durante la reyerta. Los heridos terminaron con brechas y cortes; algunos de ellos fueron llevados al hospital para obtener conclusiones reveladoras y fueron custodiados por los propios agentes.

El suceso desembocó en un enfrentamiento con botellas de cristal, material de la propia discoteca, como sillas y mesas, y se saldó con una lucha de unas 25 personas en el interior del local. Algunos de los implicados quisieron terminar la pelea después en la calle. Las llamadas de numerosos clientes avisaron del descontrol que se estaba produciendo.

Según llegaron al lugar, las autoridades separaron de inmediato a los implicados para evitar que la violencia fuera en ascenso y localizaron a varias personas heridas después de una trifulca producida en el establecimiento tras un supuesto tocamiento de un hombre a una mujer en el trasero.

El despliegue policial, formado por el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y posteriormente ampliado debido al caos y al desorden organizado, llegó sobre las tres de la mañana. Por su parte, el operativo sanitario desplegado por Samur-Protección Civil atendió a los heridos con lesiones visibles y contusiones en el rostro, así como heridas en el pecho. En total, fueron tres los que terminaron hospitalizados, aunque ninguno de ellos de gravedad.