Investigan a más de 10 porteros por dar una brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca de Palma y dejarlo inconsciente en el suelo

Un joven ha denunciado haber sufrido una brutal agresión a la salida de la discoteca FITZ, en Palma de Mallorca, durante la madrugada del pasado 25 de octubre. Según su declaración ante la Policía Nacional, entre 10 y 15 miembros del personal de seguridad lo habrían agredido con patadas, puñetazos y gas pimienta hasta dejarlo inconsciente en el suelo.

Los hechos, según recoge el atestado policial al que ha tenido acceso OKBALEARES, ocurrieron alrededor de las 5.30 horas en la avenida Gabriel Roca, número 32, donde se encuentra el establecimiento. El denunciante acudió posteriormente a dependencias policiales para informar de lo sucedido y aportó dos partes de lesiones.

Según el relato recogido en la denuncia, todo comenzó cuando el joven salió del local por el ascensor de acceso junto a un grupo de unas cinco personas a las que asegura no conocer. Al parecer, estas personas habrían tenido problemas previos con el personal de seguridad de la discoteca, que estaría esperándolas a la salida.

El denunciante afirma que, cuando el grupo comenzó a abandonar el establecimiento, vio a entre 10 y 15 miembros de seguridad aguardando en el exterior. Según su versión, fue entonces cuando se produjo la agresión. «Les agredieron con patadas, puñetazos y lanzando gas pimienta», recoge el documento policial sobre los hechos denunciados. El joven sostiene que uno de los agresores llegó a alcanzarlo en la cara con un golpe que lo hizo caer al suelo inconsciente.

El relato describe también cómo recuperó el conocimiento después de la presunta paliza. «Que se despertó en el suelo vomitando, junto a unas personas que le estaban auxiliando», señala el atestado de la Policía Nacional. Según la denuncia, una de las personas que lo asistió sería alguien a quien identifica por su perfil de Instagram. El documento recoge asimismo que varios testigos se acercaron posteriormente al denunciante para comunicarle que habían presenciado los hechos y que podrían declarar sobre lo ocurrido.

El denunciante también facilitó referencias a perfiles de redes sociales que relaciona con la persona a la que atribuye el golpe que lo dejó inconsciente. La denuncia fue formalizada ante la Policía Nacional en Palma el 26 de octubre.