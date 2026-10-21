Herida de gravedad una niña de 2 años tras precipitarse al vacío desde un primer piso en Lérida

Una menor de dos años se encuentra herida «muy grave» tras sufrir una caída desde el balcón de un primer piso con 5 metros de altura en la calle de les Corts Catalanes, en el barrio de Baláfia (Lérida). El suceso ocurrió en torno a las cuatro y media de la tarde de este martes, según han confirmado fuentes de la Policía.

El Sistema de Emergencias Médicas se desplazó rápidamente al lugar donde sucedió el incidente para atender a la menor que aún se encontraba consciente tras sufrir la caída. Los profesionales sanitarios consiguieron estabilizar a la niña y, tras realizar una primera valoración sobre su situación, fue trasladada en ambulancia de inmediato al Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense en estado de gravedad.

Tal como ha confirmado Catalunya Ràdio, los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para poder esclarecer los hechos y conocer exactamente las causas que provocaron la caída de la menor y si se encontraba acompañada. Para ello, los agentes desplazados hasta el lugar interrogaron a los familiares de la menor, que se encontraban dentro de la vivienda.

Las primeras informaciones recabadas por las autoridades parecen indicar que se trata de un accidente, después de que la niña saliera al balcón y, por causas desconocidas, cayera desde cinco metros de altura.

Otro caso similar

Este no es el único caso así de los últimos días; hace tan solo cinco días, durante el pasado jueves 15 de octubre, un menor, sufrió una caída desde un balcón en Mollerusa, capital de Plana de Urgel. El niño de dos años también cayó al vacío desde un segundo piso en el edificio situado en el número 4 de la calle Ramon Viladric.

De la misma manera que en el caso de la niña, el Sistema de Emergencias Médicas le realizó una primera asistencia al niño y, una vez fue estabilizado, lo trasladaron, esta vez en helicóptero, al hospital en «estado crítico», donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.