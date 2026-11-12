Desarticulada una red criminal que regularizaba ilegales con contratos de trabajo falsos en Ciudad Real

La Policía Nacional ha destapado este jueves una organización criminal que regularizaba inmigrantes ilegales con contratos de trabajo falsos en Ciudad Real. Los agentes han detenido a 10 miembros de la trama, incluyendo a los dos cabecillas. El grupo era experto en el favorecimiento de la regularización de los extranjeros de manera fraudulenta.

La red actuaba fuera de las medidas legales decretadas por la Oficina de Extranjería (Subdelegación del Gobierno) y la Policía Nacional, que son las entidades que revisan la documentación de los extranjeros en España. Las investigaciones comenzaron después de encontrar documentación falsa en las solicitudes de individuos de origen magrebí para residir en territorio nacional.

Los dos líderes de la trama se repartían las tareas de maneras distintas: mientras uno captaba a las víctimas y les ofrecía una vía «no legal» para tramitar su solicitud, el otro, especialista en gestión empresarial, utilizaba el acceso que tenía a datos personales y firmas digitales de clientes y empresas para llevar a cabo operaciones sin autorización de ningún tipo, como altas en la Seguridad Social, contratos de trabajo y ofertas laborales.

Las pesquisas concluyeron finalmente que la red favorecía «contratos de trabajo fraudulentos» mediante empresas activas económicamente en la provincia de la ciudad manchega, pero sin el consentimiento de los propietarios de dichas empresas de ejecutar los procedimientos mencionados. Después de que los ilegales se vieran beneficiados, se procedía a su autorización de residencia y trabajo «por arraigo sociolaboral» para así regularizarlos automáticamente.

La organización recibía de cada víctima entre 2.000 y 4.500 euros en efectivo por la tramitación administrativa fraudulenta. De esta manera, según el informe policial, los delincuentes pretendían que el reparto de dinero recaudado entre todos no resultara sospechoso. La operación se ha saldado con diez detenidos, entre los que se encuentran los dos presuntos máximos responsables de la organización.