Sanidad gasta casi 150.000 euros de los contribuyentes para decir a los inmigrantes ilegales que pueden ir al médico gratis

El Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Mónica García, de Más Madrid, ha destinado más de 146.000 euros al diseño y la producción de una campaña para informar a los inmigrantes sobre su acceso a la asistencia sanitaria pública. El departamento ha difundido un anuncio en varios idiomas dirigido especialmente a quienes viven en España sin residencia legal.

La campaña lleva por lema Si vives en España, tienes derecho a sanidad y se ha lanzado en castellano, las lenguas cooficiales, árabe, chino, francés, inglés y rumano. Su presentación llega después de que el Gobierno aprobara en marzo el real decreto que regula el procedimiento para reconocer la asistencia a las personas extranjeras en situación irregular.

La norma no exige acreditar que se hayan pagado impuestos en España para solicitar la asistencia sanitaria pública. Con carácter general, sí requiere demostrar la residencia habitual y declarar que no se dispone de cobertura por otra vía ni hay un tercero obligado a pagar.

La iniciativa de Mónica García vuelve a poner el foco en los recursos públicos destinados por su departamento a publicitar la norma. El contrato para la creatividad, el diseño y la producción de las piezas asciende a 121.021 euros sin impuestos, más de 146.000 euros con IVA. La cifra corresponde a la campaña y sus materiales, no únicamente a la grabación del anuncio.

Aunque la asistencia no se cobra directamente al paciente en los supuestos previstos, la sanidad pública se financia con impuestos. El propio anuncio recuerda esa financiación: uno de los personajes pone como ejemplo el IVA de un café. Este impuesto se paga al comprar productos o servicios, también por quienes no tienen empleo o residencia legal.

El vídeo sitúa la conversación en un bar. Allí, varios clientes hablan sobre quién puede acudir a la sanidad pública y una doctora explica el acceso a la atención sanitaria. El mensaje final insiste en que quienes viven en España tienen derecho a recibir asistencia.

El Ministerio sostiene que la campaña busca reducir las barreras lingüísticas y explicar los trámites a las personas que pueden solicitar el reconocimiento del derecho. Para ello, además del anuncio, ha difundido información sobre la documentación necesaria.

Alerta por el turismo sanitario

El pediatra de urgencias y Premio Nacional de Medicina David Andina ha denunciado la llegada a hospitales españoles de pacientes que viajan desde otros países para tratarse de enfermedades graves diagnosticadas allí.

«Cada semana los servicios de urgencias de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España», ha afirmado. Según sostiene, algunos vienen por el coste del tratamiento en sus países y otros por recomendación de sus médicos.

Andina advierte de que estos pacientes pueden necesitar ingresos, pruebas y tratamientos durante meses o años, lo que supone una presión añadida para unas urgencias «crónicamente colapsadas».

Real decreto aprobado en marzo

El real decreto aprobado en marzo regula el acceso a la sanidad pública de las personas extranjeras sin residencia legal. La solicitud puede presentarse en un centro de salud u hospital y permite obtener un documento provisional mientras se resuelve. La norma prevé atención inmediata para menores, embarazadas y víctimas de violencia de género, violencia sexual o trata.

El solicitante debe acreditar su residencia habitual en España y declarar que no tiene cobertura por otra vía ni por un tercero obligado a pagar. El empadronamiento es la prueba preferente, aunque se admiten otros documentos. Si la administración no responde en tres meses, la solicitud se considera estimada.