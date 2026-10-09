La reflexión del Papa León XIV sobre el encuentro que está dando la vuelta al mundo cristiano: «No es la cultura del enfrentamiento sino la del encuentro la que genera estabilidad y prosperidad»

El debate público contemporáneo suele gravitar en torno a la fricción permanente. Nos hemos acostumbrado a medir el pulso social mediante la trinchera ideológica, el argumentario de parte y la descalificación preventiva del adversario. En medio de este clima de polarización constante, la reflexión formulada por el Papa León XIV ha resonado con fuerza en el cristianismo global y más allá de sus fronteras: «No es la cultura del enfrentamiento sino la del encuentro la que genera estabilidad y prosperidad». No se trata de una fórmula diplomática destinada a quedar bien en un discurso institucional, sino de un diagnóstico profundo sobre cómo se construyen o se destruyen las sociedades complejas.

Cómo evitar la lógica y la táctica de siempre del desgaste mutuo

Frente a la lógica del desgaste mutuo, que confunde el liderazgo con la agresividad verbal, el pontífice sitúa el foco en la capacidad de tejer vínculos estables. La confrontación es un mecanismo fácil y tentador. Moviliza pasiones tristes, simplifica los problemas complejos en consignas binarias y ofrece la ilusión de una victoria rápida a costa de fragmentar el tejido comunitario. Sin embargo, los frutos de esa dinámica son conocidos: desconfianza institucional, parálisis política y un desgaste cívico que erosiona cualquier proyecto de futuro a largo plazo.

Tener la habilidad de encontrar a la otra persona

Encontrar al otro no significa diluir las diferencias ni renunciar a las convicciones propias. Una de las confusiones más extendidas en la conversación actual consiste en equiparar el diálogo con una forma de tibieza intelectual o de claudicación moral. León XIV insiste implícitamente en que la verdadera solidez de una comunidad nace de la confrontación respetuosa de ideas, no de la anulación del que piensa distinto.

Cuando se pierde el reconocimiento del interlocutor como un sujeto digno de ser escuchado, la política y la convivencia se convierten en una guerra de trincheras donde ya no se debate sobre propuestas, sino que se busca la destrucción simbólica de quien las sostiene.

La tecnología y la velocidad digital de hoy en día

Esta perspectiva adquiere una relevancia particular en un tiempo dominado por la velocidad digital. Las plataformas tecnológicas premian la reacción visceral, penalizan el matiz y convierten el espacio público en un escaparate de reproches continuos. En ese ecosistema, las palabras pierden su vocación constructiva y se transforman en armas arrojadizas.

El Papa advierte de manera indirecta sobre la necesidad recuperar la responsabilidad del lenguaje. Las palabras pueden abrir horizontes de colaboración o levantar muros infranqueables; elegir unas u otras determina si una comunidad avanza hacia la cohesión o se precipita hacia la irrelevancia del aislamiento.

La perspectiva de economía y de sociedad

La correlación entre la reunión, la estabilidad y la prosperidad necesita ser analizada de manera integral desde una perspectiva económica y sociológica. La prosperidad de una nación no se evalúa solamente sobre la base de las estadísticas macroeconómicas o por el grado de su prosperidad material .Es posible que una sociedad tenga buenas tasas de crecimiento y al mismo tiempo se sienta empobrecida en cuanto a sus lazos de confianza mutua.

Sin un mínimo de cohesión y concordia cívica, los sistemas económicos se vuelven frágiles y vulnerables ante cualquier crisis. La estabilidad real brota de la convicción compartida de que el bienestar del vecino es una condición indispensable para el propio bienestar.

El problema es llevarlo todo a la práctica

Llevar este principio a la práctica cotidiana exige renunciar a la tentación del sectarismo en los pequeños círculos. La cultura del enfrentamiento no es un monopolio de las altas esferas políticas; se infiltra con frecuencia en las familias, en los entornos laborales y en el tejido asociativo cuando los desacuerdos cotidianos se transforman en resentimientos permanentes.

Revertir esa inercia demanda un ejercicio de paciencia cívica y madurez espiritual. Implica asumir que el espacio común se cultiva mediante la escucha activa y la búsqueda de denominadores comunes, incluso cuando el entorno empuja a la confrontación estéril.

Conclusión y legado que se va formando

Al final, la advertencia del pontífice actúa como un recordatorio exigente. Las grandes naciones y las comunidades humanas más sólidas de la historia no se han construido sobre la ruina del adversario, sino sobre la capacidad de integrar la diversidad sin fracturar el marco de convivencia. Apostar por el encuentro no es un signo de debilidad, sino la muestra más clara de inteligencia histórica y de responsabilidad ante el porvenir.

Frente a la tentación de reducir el debate a una trinchera ideológica, el pontífice destaca que los vínculos estables no se construyen mediante la descalificación del adversario, sino a través del diálogo respetuoso y la escucha activa. La confrontación ofrece una victoria rápida pero fragmenta el tejido comunitario, mientras que el encuentro integra la diversidad sin anular las convicciones propias.

La prosperidad real de una sociedad depende de la confianza mutua y la cohesión cívica, recordándonos que el bienestar común es indispensable para el porvenir.