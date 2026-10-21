Tiene sensores, cinco accesorios y un acabado rosa precioso: el secador Dyson Supersonic Nural te va a enamorar

Secarte el pelo cada día no debería ser una batalla contra el calor, el encrespamiento y el reloj. Si llevas tiempo pensando en renovar tu secador, echa un vistazo a Secador de pelo Dyson Supersonic Nural Liso+Ondulado. Es un modelo inteligente que se adapta automáticamente para realzar el brillo natural y proteger el cuero cabelludo, con 1.600 W de potencia y cinco accesorios en la caja. ¡Y para rematar, con el cupón SSN50 te lo llevas más barato

Está diseñado para cabellos lisos y ondulados, y es ideal tanto si buscas un secado rápido como si quieres un acabado de peluquería sin salir de casa. Es una inversión, sí, pero te va a encantar.

¿Por qué es para ti?

Su modo Scalp Protect ajusta la temperatura automáticamente para proteger el cuero cabelludo y mejorar la retención de humedad.

Aprende tus preferencias de peinado y recuerda los ajustes de cada accesorio que usas.

Seca rápido y sin daños por calor, gracias a su control inteligente de la temperatura.

Trae cinco accesorios pensados para cabellos lisos y ondulados, incluido un difusor.

Secador de pelo Dyson Supersonic Nural Liso+Ondulado

Hay muchos secadores potentes, pero pocos piensan como lo hace el Dyson Supersonic Nural. Lo primero que sorprende es su sensor de tiempo de vuelo, que vigila la distancia y regula la temperatura en tiempo real para no pasarse de calor. Luego está el aprendizaje de accesorios, con un sensor que reconoce cada boquilla que acoplas y se adapta a tu configuración habitual. Y si lo sueltas un momento, su detección de pausa baja el calor y el flujo de aire sin que hagas nada. Lo tiene todo controlado. Además, cuenta con 3 velocidades y 4 modos de calor, incluido el aire frío para fijar el peinado, y una cápsula que cambia del azul al rojo para que veas siempre qué temperatura estás usando. Y para rematar, sus iones negativos reducen el encrespamiento. Lo vas a notar mucho cada vez que lo uses.

Viene cargado de accesorios (alisador, boquilla concentradora, boquilla para pelo sensible, boquilla ancha alisadora y difusor), así que se adapta perfectamente a cualquier tipo de pelo. Te va a enamorar.

¿Tiene buenas reseñas?

A quien lo compra, lo enamora. Las reseñas de usuarios de este secador de pelo Dyson son extremadamente positivas. ¿El motivo? Su peso ligero, lo bien que deja el cabello y los buenísimos resultados que da con cabello rizado. Aquí puedes leer algunas valoraciones:

«Deja el cabello suave y brillante, no pesa apenas, mucho mejor que mi anterior secador.»

«Hace unas semanas que lo uso y noto gran diferencia en mi pelo. Tengo rizos y sobre todo uso el difusor, le estoy cogiendo el truco a este accesorio que viene en dos partes y me encanta como deja mis rizos. Tardo mucho menos en secarme el pelo.»

«Tengo el pelo rizado y necesitaba un buen difusor. Bueno pues esto es más que un difusor… ¡Es la perfección de los rizos! Estoy encantada.»

Para llevártelo a 349 €, solo tienes que introducir el cupón SSN50 al tramitar la compra en Dyson. Además, la tienda ofrece envío gratuito en 24/72 horas, hasta 60 días para devoluciones y la posibilidad de financiar sin intereses con Oney, PayPal o Klarna. ¡Aprovecha!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping