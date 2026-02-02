La plataforma de segunda mano Wallapop, la más popular de España deja de tener capital nacional. Naver, el gigante de Internet de Corea del Sur, ha completado con éxito la adquisición de la plataforma en una operación valorada en 600 millones de euros. La transacción supone un punto de inflexión para el ecosistema emprendedor español.

La compra otorga a Naver una sólida presencia en Europa dentro del sector de la compraventa online de productos reutilizados. La valoración post-money alcanza aproximadamente los 650 millones de euros, según ha confirmado la compañía. La operación ha obtenido todas las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Un gigante tecnológico asiático

Naver potenciará a Wallapop aportando su amplia experiencia y tecnología de vanguardia en áreas como la inteligencia artificial, las búsquedas, la publicidad y los pagos. La multinacional surcoreana declaró unos ingresos de 7.270 millones de euros en 2024 y cuenta con una capitalización bursátil de 30.900 millones de euros. Esta cifra la sitúa como la quinta empresa cotizada más grande de Corea del Sur.

La plataforma de segunda mano mantendrá su sede central en Barcelona, así como su plantilla y su marca. Rob Cassedy continuará al frente como CEO, en línea con la filosofía de Naver de potenciar a las empresas líderes locales. Los más de 300 empleados de la compañía conservarán sus puestos de trabajo.

El nacimiento de un fenómeno español

Wallapop nació en Barcelona en junio de 2013 de la mano de Agustín Gómez y David Muñoz, dos amigos que dejaron sus trabajos estables para revolucionar el mercado de los clasificados. La app original se llamaba Fleapster y logró posicionarse como la más descargada en España en la App Store en cuestión de semanas. Gerard Olivé y Miguel Vicente se sumaron poco después aportando financiación crucial a través de la aceleradora Antai Venture Builder.

La empresa creció de forma exponencial hasta convertirse en el referente indiscutible del mercado de segunda mano en el sur de Europa. En 2018, Rob Cassedy, directivo procedente de eBay Alemania, asumió el cargo de CEO mientras Agustín Gómez pasaba a ser presidente. La plataforma se expandió posteriormente a Italia y Portugal, consolidando su posición internacional.

Cifras que avalan el liderazgo

Wallapop cerró el ejercicio fiscal 2024 con unos ingresos de 101 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior. Durante el mismo periodo, la compañía alcanzó la rentabilidad de sus operaciones en el mercado español. Este hito representa la consolidación de un modelo de negocio respaldado por más de 21 millones de usuarios mensuales.

El auge del consumo de segunda mano en España ha llevado al comercio de productos reutilizados a representar 13.800 millones de euros anuales. Esta cifra equivale al 0,86% del PIB nacional, según el informe La Red del Cambio elaborado por Wallapop junto a la escuela de negocios ISDI. La tendencia refleja un cambio cultural hacia modelos de consumo más sostenibles.

Visión compartida sobre el re-commerce

Soo-yeon Choi, CEO de Naver Corp, ha destacado que la adquisición representa un hito clave en la estrategia europea de la compañía. El directivo ha subrayado el compromiso histórico de Naver con el fomento de un ecosistema digital abierto y diverso. La operación reafirma la confianza del gigante asiático en el potencial del ecosistema de startups europeo.

Rob Cassedy ha afirmado que Naver y Wallapop comparten una visión completamente alineada sobre el futuro del re-commerce. La combinación de la trayectoria de Wallapop con la tecnología de Naver permitirá aprovechar el enorme potencial del comercio de segunda mano. El objetivo es aportar valor a las personas de una forma sostenible.

Un imperio tecnológico global

Naver fue fundada en 1999 como empresa de búsqueda y se ha convertido en un conglomerado diversificado en comercio, contenidos, tecnología financiera y servicios B2B. La compañía mantiene presencia global en Japón, Estados Unidos, Francia, China y varios países del sudeste asiático. Su plantilla supera los 15.700 empleados en todo el mundo.

El grupo surcoreano es propietario de marcas globales como Webtoon, la mayor plataforma de cómics digitales del mundo con 166 millones de usuarios mensuales. También posee Poshmark, una plataforma de reventa online C2C de moda y artículos para el hogar. La adquisición de Wallapop refuerza su apuesta por el mercado de segunda mano a nivel internacional.

El futuro del consumo circular

La operación abre una nueva etapa para Wallapop con el respaldo tecnológico y financiero de uno de los mayores grupos de Internet del mundo. Las capacidades de Naver en inteligencia artificial y pagos digitales impulsarán la propuesta de valor de la plataforma española. El objetivo es acelerar el impacto del re-commerce en todo el sur de Europa.

El mercado de segunda mano atraviesa un momento de crecimiento acelerado impulsado por la conciencia medioambiental y el ahorro económico. Wallapop conecta cada mes a millones de usuarios que colectivamente crean más de 100 millones de anuncios anuales. La plataforma aspira a liderar la transición hacia un modelo de consumo más humano y sostenible.