Si el año pasado vendiste artículos de segunda mano por plataformas de ecommerce entre particulares del tipo Wallapop, Vinted o Milanuncios, podrías recibir una carta del Ministerio de Hacienda en las próximas semanas, una situación que afecta a estas plataformas que defienden su actividad como beneficiosa para el medioambiente.

Es decir, la sostenibilidad, el dar una o más segundas vidas a algunos bienes ya está bajo la lupa del fisco que se encargará de recordarte ese bien del que deshiciste hace tiempo y ya habías olvidado.

Avisos por correo

Las misivas ya han empezado a mandarse a los particulares en la que se te informará que has realizado una venta de un objeto de segunda mano a otra persona.

En el mejor de los casos podrá ser una carta de aviso o carta del miedo en la que se te informa que Hacienda ha detectado una venta y no la has declarado en tu declaración de la renta.

La carta te invitará a realizar una complementaria para subsanar este «error», para que todo quede conforme a las nuevas normas que se han adoptado conforme a una transposición de una directiva europea.

Directiva europea DAC7

En concreto, nueva Directiva europea DAC7 está obligando a estas plataformas de venta on line de segunda mano a informar de las ventas que se hayan realizado con un montante superior a 2.000 euros.

La directiva reclama a las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano a recopilar, comprobar, actualizar e informar a Hacienda los datos de ciertos usuarios que venden ciertos productos.

La norma entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023, pero fue en enero de 2024 cuando entró en vigor. La Directiva atañe a eBay, Wallapop o Vinted, pero también a otras como AirBNB.

¿Qué operaciones tributarían?

Cualquier plataforma en la que se realice un ejercicio de venta/alquiler de bienes o prestación de servicios, están obligadas a declarar las transacciones ante las autoridades fiscales.

Las plataformas de compraventa on line y prestación de servicios como Airbnb tendrán que reportar las actividades en su plataforma que supongan el arrendamiento de inmuebles, incluidas plazas de aparcamiento, servicios personales, venta de bienes o el arrendamiento de cualquier medio de transporte.

¿Qué información piden?

¿Qué tipo de información se reclama? Exactamente, se pide la información de los perfiles que hayan obtenido beneficios de más de 2.000 euros o haya superado el umbral de las 30 transacciones en un año.

También la normativa advierte que hay que tributar cuando existe una ganancia patrimonial. Esta ganancia se produce por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ejemplo, si compras un coche por 2.000 euros y lo vendes por 2.800 euros.

En ese caso, ese beneficio tributará dentro de las rentas del ahorro junto con el resto de ganancias y pérdidas patrimoniales a unos tipos que van desde el 19 % hasta el 28 %.

Información a los usuarios

Plataformas como Wallapop ya informaron a sus usuarios de esta directiva hace unos meses a través del correo electrónico, al buzón en la plataforma y hasta como notificación en la pantalla del móvil.

La advertencia de las plataformas era clara. Se comunicarán tus datos si resides en la Unión Europea y si en un año natural la contraprestación que obtienes por tus ventas es igual o superior a 2.000 euros después de deducir las tarifas y comisiones o impuestos, o bien si realizas 30 o más transacciones, es decir, por las ventas realizadas.

Por lo tanto, si has vendido un par de artículos de segunda mano, un abrigo, una bicicleta o esos discos que ya no te emocionan, puedes estar tranquilo… siempre y cuando no superes estas cifras.

Sanciones

Y si has conseguido vender un artículo o servicio por más de 2.000 euros y no sabías que existía esta norma debes conocer qué ocurrirá. Como ya hemos contado, las cartas que están saliendo de Hacienda son para que ajustes tus cuentas con el fisco. Pero, también están contempladas las sanciones.

En concreto, se prevé que Hacienda, en la mayoría de los casos, emitirá multas con un importe por valor del 50 % de lo que tendrías que haber declarado por la venta de tu artículo de segunda mano.