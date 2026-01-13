El transporte de mercancías en metro revolucionará tus compras online. Tus paquetes podrán viajar en los mismos trenes que utilizas a diario, aprovechando las horas valle cuando hay menos pasajeros. Esta innovación promete descongestionar las calles repletas de furgonetas de reparto que actualmente colapsan el tráfico urbano.

Un estudio pionero desarrollado en la línea Yizhuang del metro de Pekín demuestra la viabilidad del transporte de mercancías en metro, en un momento en el que se buscan alternativas de logística como podría ser el reparto aéreo mediante drones.

Planificación de la logística

Los investigadores de universidades chinas diseñaron un modelo de optimización que planifica simultáneamente horarios de trenes, circulación del material rodante y carga de paquetes, permitiendo que los convoyes salten estaciones con baja demanda durante los periodos de menor afluencia.

Los resultados superan las expectativas. Durante el horario valle de 11:00 a 16:00 horas, el sistema desplegó 16 trenes pequeños de pasajeros, ocho mixtos y cuatro dedicados a carga. Esta configuración flexible redujo los costes operativos un 25% respecto al servicio convencional de composición fija que para en todas las estaciones.

Adiós a las furgonetas

La propuesta resuelve un problema que afecta directamente a tu vida cotidiana. Cada vez que recibes un paquete, una furgoneta ha contribuido a saturar tu calle. En el trasfondo de este experimento subyacen unos datos que demuestran la viabilidad de utilizar el suburbano como medio de transporte de mercancías y paquetes, sobre todo enfocado a la última milla.

Como ejemplo de estos parámetros de transporte de mercancías está la ciudad de Pekín, una megaciudad que gestiona actualmente 15 millones de paquetes diarios y las proyecciones anticipan que la demanda de reparto crecerá un 78% para 2030 en las 100 principales ciudades del planeta.

Luchar contra el tráfico y las emisiones

Sin medidas urgentes, este boom del comercio electrónico añadirá un 36% más de vehículos de reparto circulando por los centros urbanos. Las consecuencias te impactarán directamente: las emisiones de CO₂ aumentarán más del 30% hasta alcanzar 25 millones de toneladas anuales en 2030, y la congestión se incrementará un 21%, añadiendo 11 minutos a tu desplazamiento diario.

Manhattan ejemplifica esta crisis logística con un aumento del 55% en paradas de entrega y del 46% en vehículos comerciales, según los datos recientes de los últimos años. El comercio electrónico alimenta este fenómeno: los envíos en el mismo día crecen al 36% anual y las entregas instantáneas al 17% anual. Ante este escenario, las grandes ciudades se plantean que tus compras online necesitan una solución sostenible.

Cómo funciona el sistema

El transporte de mercancías en metro aprovecha la infraestructura existente sin construir costosos túneles logísticos subterráneos. Los contenedores de carga viajan en vagones dedicados que pueden acoplarse o desacoplarse en las terminales durante los horarios valle, cuando tú no utilizas el metro y la capacidad está infrautilizada.

El sistema aborda la última milla, definida como el tramo final de entrega desde el centro de distribución hasta tu domicilio. Este segmento representa el más costoso e ineficiente de toda la cadena logística, acaparando hasta el 40% de los costes totales de suministro y generando los mayores niveles de congestión y emisiones en tu barrio.

Los algoritmos desarrollados en el estudio encuentran soluciones casi óptimas en minutos. Durante las pruebas, sólo cuatro pasajeros sufrieron breves retenciones y los retrasos de carga promediaron diez minutos. Cuando se aplicó durante todo un día con 150 trenes por dirección, el 90% de paquetes llegaron dentro de los 40 minutos del tiempo estimado.

Ya es realidad en China

Varias ciudades chinas han iniciado proyectos piloto que pronto podrían replicarse en otras grandes ciudades. El metro de Shenzhen permite a pasajeros del aeropuerto almacenar equipaje en estaciones específicas mediante aplicación móvil. Tu maleta se transfiere posteriormente al aeropuerto durante horarios de menor demanda mientras tú disfrutas de la ciudad.

El metro de Guangzhou designó la línea 18 para servicios logísticos, aprovechando que la estación terminal de Wanqingsha colinda con el Centro Internacional de Logística de Nansha. Los contenedores se cargan en trenes previos al servicio matinal para garantizar la preparación de vías y equipos sin afectar tu viaje diario.

En este sentido, la ciudad de Pekín lanzó un servicio piloto de entrega urgente en horarios valle en las líneas 4, 9, Fangshan y Yanfang. El modelo demuestra que reutilizar la infraestructura del metro que ya utilizas resulta más viable económicamente que desarrollar nuevas redes subterráneas exclusivas para transportar tus pedidos online o aplicar nuevas fórmulas como los drones.