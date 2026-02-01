Los coches eléctricos no representan un peligro mayor para los peatones que los vehículos de combustión, según un estudio publicado en Nature Communications. La investigación, realizada por la Universidad de Leeds, desmonta uno de los argumentos más repetidos contra la movilidad eléctrica y despeja las dudas sobre la supuesta peligrosidad del silencio de estos vehículos en entornos urbanos.

Durante años se ha extendido la creencia de que los coches eléctricos, al ser más silenciosos, pasarían desapercibidos para los viandantes y provocarían más accidentes. A esta preocupación se sumaba otra relacionada con el mayor peso de las baterías, que podría agravar las lesiones en caso de impacto. Los resultados del estudio han sido sorprendentes porque desmontan ambas hipótesis.

Datos contundentes

El profesor Zia Wadud, del Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad de Leeds, analizó la base de datos oficial STATS19, que recoge todos los accidentes de tráfico registrados por la policía británica. Entre 2019 y 2023 se contabilizaron 71.979 peatones atropellados por coches, taxis o vehículos de alquiler en Reino Unido. De ellos, 996 estuvieron implicados con vehículos eléctricos (1,38%) y 5.303 con híbridos (7,36%).

A simple vista, las cifras absolutas podrían generar confusión. Sin embargo, cuando se ajustan por kilómetros recorridos y volumen de vehículos en circulación, el panorama cambia radicalmente.

La tasa de atropellos por cada 1.600 millones de kilómetros fue de 57,8 para los coches eléctricos y de 58,9 para los convencionales, una diferencia estadísticamente insignificante que sitúa a ambos tipos de vehículos prácticamente al mismo nivel de riesgo para los peatones.

Tecnología de seguridad

Una de las explicaciones que ofrece el estudio tiene que ver con la edad del parque automovilístico eléctrico. La mayoría de estos vehículos son modelos recientes que incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como frenada autónoma de emergencia, detección de peatones y control de crucero adaptativo. Estas tecnologías, aún ausentes en muchos coches de combustión más antiguos, reducen la probabilidad de colisiones.

También queda atrás el temor al silencio excesivo. Desde julio de 2019, todos los nuevos vehículos eléctricos e híbridos deben incorporar el sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), que emite un sonido artificial cuando circulan a baja velocidad. Esta normativa, plenamente aplicada en Europa desde 2021, ha reducido significativamente la ventaja silenciosa que caracterizaba a los primeros modelos eléctricos.

Híbridos bajo la lupa

El estudio introduce un matiz relevante al separar los vehículos eléctricos puros de los híbridos, algo que investigaciones anteriores no habían hecho con suficiente claridad. Los resultados muestran que los híbridos presentan una tasa de atropellos más elevada: 120,14 por cada mil millones de kilómetros. No obstante, este dato tiene una explicación lógica que no está relacionada con la tecnología del vehículo.

En Reino Unido, una proporción significativa de los híbridos se destina a servicios de taxi y VTC, lo que implica un uso intensivo en centros urbanos con alta presencia de viandantes. Más horas circulando, más kilómetros recorridos y mayor exposición a situaciones de riesgo explican esta estadística. Curiosamente, cuando se produce el accidente con un híbrido, las lesiones suelen ser menos graves que con coches de combustión tradicionales.

SUV: el verdadero riesgo

Aunque el foco del estudio no estaba puesto en el tamaño de los vehículos, los resultados vuelven a señalar a los SUV de gran tamaño como un factor de riesgo relevante para los peatones. Independientemente de si son eléctricos o de combustión, estos vehículos aumentan la probabilidad de lesiones graves en caso de atropello debido a su altura frontal, rigidez estructural y masa total.

El profesor Wadud lanzó un mensaje directo al respecto concluyendo que «deberíamos preocuparnos menos por los peligros potenciales de los vehículos eléctricos y más por la creciente prevalencia de los SUV en las carreteras. Ya sean eléctricos o convencionales, estos vehículos más grandes y pesados representan mayores riesgos para la seguridad, ocupan más espacio y emiten más carbono a lo largo de su vida útil».

Tranquilidad para la transición

La electrificación del transporte se considera una vía fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gobiernos de todo el mundo, incluido el de Reino Unido, promueven activamente la adopción de coches eléctricos mediante incentivos y regulaciones. Los resultados de este estudio ofrecen un respaldo científico a estas políticas al confirmar que la seguridad vial no se ve comprometida.

«Estos hallazgos sugieren que podemos tranquilizar al público y a los responsables políticos: los coches eléctricos no sólo son mejores para el planeta, sino que tampoco suponen mayor riesgo para los peatones que los actuales vehículos de gasolina o diésel», concluyó Wadud. El debate sobre movilidad urbana debería centrarse en el diseño de los vehículos y la planificación de las ciudades, no en el tipo de motorización.