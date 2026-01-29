Durante el pasado año, el Mediterráneo alcanzó en algunos puntos temperaturas que superaron hasta en 6,5 grados centígrados el promedio habitual entre los años 1982 y 2015. La zona registró además una media de 190 días bajo olas de calor marinas en toda la cuenca, según el Informe Anual 2025 del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (SOCIB).

En este trabajo también se confirma que el archipiélago balear experimentó en 2025 el año con la temperatura superficial del mar más elevada de su historia, en un contexto de calentamiento oceánico continuado e intensificado en toda la región. Para la SOCIB, la desestabilización del clima provocada por la actividad humana es una de las principales causas de este fenómeno.

Como asegura Mélanie Juza, científica perteneciente a dicho organismo: «el cambio climático trajo nuevos récords en 2025 en cuanto a temperaturas oceánicas, salinidad y nivel del mar en el Mediterráneo». Esta evaluación se basa en observaciones satelitales del Servicio Marino de Copernicus, combinadas con mediciones in situ recopiladas a través de la infraestructura de observación oceánica del SOCIB.

Tercer año más cálido

Desde el sistema de observación costero también recuerdan que, a escala global, 2025 ha sido el tercer año más cálido desde que hay registros, mientras que el período 2023-2025 ha supuesto el primer promedio trianual por encima de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales. Este es el umbral de seguridad que el Acuerdo de París recomienda no sobrepasar para evitar las peores consecuencias del cambio climático.

El mismo organismo también destaca que todo esto ocurrió a pesar de que el pasado año no estuvo activo El Niño, un fenómeno climático natural que amplifica el calentamiento oceánico al redistribuir el calor del Pacífico por todo el mundo.

En el caso del Mediterráneo, las observaciones satelitales de Copernicus confirman una tasa de calentamiento a largo plazo de aproximadamente 0,4 grados por década desde 1982. En 2025, la temperatura media anual de la superficie del mar en el conjunto de la cuenca alcanzó los 21,1 grados, lo que lo sitúa como el segundo año más cálido registrado, sólo por detrás de 2024.

Islas Baleares

El informe también señala que las Islas Baleares estuvieron especialmente afectadas por estas condiciones. Durante una ola de calor marina extrema registrada entre junio y principios de julio, la temperatura superficial media regional alcanzó los 28,4 grados, casi cinco grados por encima del promedio histórico.

Paralelamente, las boyas costeras indicaron temperaturas locales cercanas a los 31 grados, especialmente en aguas próximas a la costa. Este calentamiento sostenido estuvo acompañado por una ocurrencia excepcional de olas de calor marinas, definidas como períodos en los que la temperatura superficial del mar supera el percentil 90 de los valores históricos durante al menos cinco días consecutivos.

En palabras de Juza: «las temperaturas superficiales del mar sin precedentes estuvieron asociadas con olas de calor marinas en todo el mundo, en particular en el mar Mediterráneo», donde estos eventos extremos se han vuelto cada vez más intensos y persistentes.

Olas de calor

El SOCIB insiste en que, durante 2025, el Mediterráneo experimentó 190 días bajo estas olas de calor marinas, con intensidades máximas promedio a nivel de cuenca que superaron los 4 °C por encima de la media histórica (1982–2015).

Por otro lado, el Mediterráneo occidental ha sido una de las zonas más afectadas en junio y julio. El 2 de julio de 2025, las temperaturas superficiales del mar en el área Liguro-Provenzal, donde se conecta el litoral de Italia con el de Francia, se situaron de media 6,5 grados por encima de los valores habituales, alcanzando localmente cerca de ocho grados en el golfo de León.

DANA y altas temperaturas

Llegados a este punto, resulta inevitable que nos preguntemos sobre cómo puede influir la situación anteriormente descrita en la aparición de fenómenos tan adversos como la terrible DANA que asoló la provincia de Valencia en octubre de 2024, causando el fallecimiento de 229 personas y más de 300.000 afectados, así como daños por un valor que supera los 17.000 millones de euros.

Recordamos que, como señala la ciencia, el aumento de la temperatura del mar no provoca por sí solo una DANA, pero sí la hace más probable, además de que puede intensificar sus efectos.

Como señala el World Weather Attribution (WWA), grupo de expertos dedicados a ciencia del clima, las DANA son un 12% más intensas y, aproximadamente, el doble de probables debido al calentamiento global.

Vapor de agua

Desde el punto de vista físico, la relación entre las DANA y el calor está bien establecida: un mar anormalmente cálido favorece una mayor evaporación, lo que incrementa la cantidad de vapor de agua disponible en las capas bajas de la atmósfera.

Ese exceso de humedad actúa como combustible para las tormentas, permitiendo que crezcan con más facilidad y duren más tiempo. Cuando la atmósfera encuentra las condiciones adecuadas, ese aporte extra de energía se traduce en lluvias más intensas y persistentes, un efecto especialmente acusado en el entorno mediterráneo.

Riesgo de DANA

La evidencia científica muestra, por tanto, que un mar sobrecalentado no garantiza por sí solo que se produzca una DANA ni que vaya a repetirse un episodio extremo. La formación y evolución de estos fenómenos depende, como se ha visto, de una compleja interacción de factores atmosféricos a gran escala.

Lo que sí indican los estudios es que, en un contexto de calentamiento global, el Mediterráneo actúa cada vez más como un amplificador del riesgo, elevando el potencial de impactos cuando estos episodios se desencadenan. Esta es sin duda una razón de peso para actuar de forma decidida contra las causas que están exacerbando este cambio climático.