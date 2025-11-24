Telefónica evita más de 2.000 toneladas de residuos gracias al esfuerzo dedicado a la reutilización de equipos en 2024, un 5% más que en 2023, logrando así mismo la emisión de 140.000 toneladas de CO₂.

Este nuevo récord de la multinacional de las telecomunicaciones se ha conseguido gracias al esfuerzo de reducir las emisiones indirectas asociadas a la extracción de materiales para fabricar nuevo equipamiento.

Estos datos son el resultado de haber reutilizado 4 millones de routers y decodificadores, el 91,4% de estos equipos (88% en 2023), cumpliendo así el objetivo fijado para 2024.

Residuo Cero

Telefónica recuerda que tiene como objetivo ser una compañía Residuo Cero en 2030 e integra la economía circular en su actividad con soluciones digitales como el big data o el blockchain que permiten seguir el recorrido de los dispositivos, alargar su vida útil estos y reducir los residuos al tener una mayor trazabilidad en la gestión.

Así, impulsa acciones para incrementar el volumen de equipos de operaciones, oficinas y clientes reutilizados, utilizando la tecnología como herramienta facilitadora. Por ejemplo, el proyecto Apolo utiliza big data & analytics para optimizar las rutas de recogida de routers y decodificadores tanto en las instalaciones del cliente como en otros puntos de recogida.

Menos desplazamientos y más tecnología

La compañía reseña que el establecer rutas de recogida eficientes, gracias al uso de estas tecnologías y a la automatización de procesos logísticos, permite reducir desplazamientos innecesarios, optimizar inventarios y minimizar la huella de carbono.

Por otra parte, subraya que tecnologías digitales como el blockchain permiten conocer el estado y la disponibilidad de los equipos lo que facilita su reutilización al identificar rápidamente cuáles pueden tener una segunda vida, una trazabilidad que contribuye a una gestión más eficiente y responsable de los recursos tecnológicos.

Trazabilidad y tasas de recogida

Telefónica también dispone de la plataforma Vicky, que permite obtener una mayor trazabilidad en toda la cadena de valor de módems, routers y decodificadores de TV, que permite mejorar significativamente las tasas de recogida, los procesos de reacondicionamiento y ampliar la vida útil de los equipos.

Con estas iniciativas, Telefónica refuerza su liderazgo en sostenibilidad y su apuesta por la innovación tecnológica como palanca para avanzar hacia un modelo de economía circular, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y a la optimización de recursos.