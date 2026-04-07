Las razas españolas más buscadas por los hogares del país tienen nombres propios: el mastín español, el perro de agua español y el presa canario encabezan el ranking de razas autóctonas más solicitadas, según el Libro de Orígenes Español (LOE) de la Real Sociedad Canina de España (RSCE). Los datos confirman una tendencia que lleva años consolidándose: los perros de origen nacional crecen en popularidad frente a las razas foráneas.

El top cinco lo completan el perro de pastor catalán y el ratonero bodeguero andaluz. Son cinco razas españolas que comparten una historia de siglos al servicio del ser humano, adaptadas a climas y paisajes tan distintos como la meseta castellana, los Pirineos, las bodegas de Jerez o las Islas Canarias. Un patrimonio vivo que hoy encuentra acomodo también en apartamentos y casas de ciudad.

El mastín español lidera

Majestuoso y de carácter sereno, el mastín español es el gran guardián de la tradición ganadera de la Península. Durante siglos protegió rebaños trashumantes de lobos y otros depredadores, recorriendo con los pastores cientos de kilómetros entre los pastos de verano e invierno. Su porte imponente contrasta con un temperamento tranquilo y equilibrado que lo convierte en un animal de plena confianza.

Hoy el mastín español se integra con facilidad en entornos rurales y fincas familiares, donde actúa como centinela leal sin necesidad de imponerse. Su popularidad como raza española autóctona responde a esa combinación de nobleza y utilidad que pocas razas igualan. El LOE certifica año tras año que sigue siendo el perro español por excelencia entre las familias que buscan un animal protector y longevo.

El perro de agua, todoterreno familiar

Rústico, inteligente y de energía inagotable, el perro de agua español acumula siglos de historia junto a marineros, pastores y cazadores del sur y el oeste peninsular. Su característico pelaje rizado y su facilidad de aprendizaje lo han catapultado como una de las razas españolas más buscadas por familias activas. Aprende rápido, responde con entusiasmo al afecto y se integra sin esfuerzo en la vida doméstica.

De las marismas gaditanas al sofá del salón, este animal se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares sin renunciar a su instinto atlético. La RSCE destaca su sociabilidad y su capacidad de adaptación como dos de sus rasgos más valorados. No sorprende que repita posición en el ranking un año más.

El presa canario, fuerza serena

Con presencia imponente y temperamento equilibrado, el presa canario cierra el podio de las razas caninas españolas más populares. Originario de las Islas Canarias, fue empleado históricamente como perro de guarda y en el trabajo con el ganado bovino. Conserva un fuerte instinto protector que, bien canalizado desde la infancia, lo convierte en un compañero leal y profundamente afectuoso con los suyos.

No es una raza para propietarios sin experiencia: requiere socialización temprana, educación firme y un dueño que sepa leer su carácter. En manos expertas, el presa canario es un animal equilibrado y de trato excelente. La RSCE recomienda siempre acudir a criadores responsables y solicitar el pedigrí oficial para garantizar la salud y la trazabilidad del animal.

Gos d’Atura y ratonero bodeguero

El perro de pastor catalán, conocido como Gos d’Atura Català, nació en los Pirineos para guiar rebaños con agilidad e inteligencia. Es un perro brillante, lleno de iniciativa y con una notable capacidad de adaptación emocional: lee los estados de ánimo de su familia y responde a ellos. Necesita actividad física y estimulación mental diaria para mantenerse equilibrado.

Cierra el top cinco el ratonero bodeguero andaluz, un perro con origen en las bodegas de Jerez donde controlaba las plagas de roedores. Pequeño pero incansable, combina instinto cazador con una sociabilidad y una alegría contagiosas. Es uno de los perros más queridos en los hogares españoles: curioso, juguetón y muy bueno con niños y otros animales.

La FCI y el pedigrí

La Federación Cinológica Internacional (FCI), máxima autoridad mundial en el ámbito cinológico, reconoce actualmente 14 razas españolas. La RSCE, su única representante en España, gestiona el Libro de Orígenes Español y emite los pedigrís oficiales que certifican la pureza, la salud y la trazabilidad de cada ejemplar. A estas 14 podrían sumarse próximamente el alano español y el podenco andaluz, actualmente en proceso de validación, lo que elevaría a 16 el número de razas caninas autóctonas con reconocimiento global.

El pedigrí no es sólo un árbol genealógico: acredita la pertenencia a una raza reconocida, garantiza la pureza del animal y le permite acceder a circuitos de reproducción y mejora genética supervisados. La RSCE insiste en que apostar por razas autóctonas con pedigrí oficial es la mejor forma de preservar el patrimonio canino del país y de fomentar una tenencia responsable de animales de compañía.