La llegada del huracán Milton a Florida está suponiendo un desafío climático para los habitantes de este estado norteamericano, que aún recuerdan el número de fallecidos que dejó el Helene a su paso por el sureste de Estados Unidos a finales de septiembre.

El Helene ha dejado de momento, ya que aún no se han encontrado todos los desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre, 200 muertos, lo que le convierte en el ciclón más mortífero desde Katrina en 2005.

El fenómeno meteorológico que asoló zonas de los estados de Florida y Georgia dejó más de 100 muertos en Carolina del Norte, donde localidades enteras fueron arrasadas por la tormenta.

El presidente Joe Biden, ante la emergencia, aprobó la ayuda federal al declarar la zona de desastre que dejó el huracán Helene en regiones de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia.

Los que ahora huyen del Milton seguramente estén sufriendo el miedo de que vuelvan repetirse otros episodios críticos y están llenando las autopistas de salida de la ciudad de Tampa que recibirá de lleno el golpe del huracán. Las vías de escape han colapsado tras la orden de salida dictada a más de 5,5 millones de personas.

El abandono de la costa oeste de Florida, será la evacuación más grande en Florida desde el paso de Irma, en 2017. Los pronósticos advierten que en la madrugada del jueves tocará tierra uno de los huracanes más intensos que se han reportado en el Atlántico, el Golfo y el Caribe.

Engrandecido y de nuevo como categoría 5, el huracán Milton se enfila este miércoles hacia el área de la Bahía de Tampa, donde montañas de escombros dan aún testimonio de la llegada hace trece días del mortífero Helene a la costa oeste de Florida .

El huracán Milton se ha intensificado como «enormemente peligroso» con categoría 5 y mantiene su trayectoria rumbo a la costa de Florida en Estados Unidos, donde está previsto que llegue a últimas horas de este miércoles, según los últimos datos facilitados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

«Puedo decir sin dramatizar en absoluto: si deciden quedarse en una de esas zonas de evacuación, van a morir», alertó este lunes la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, en entrevista con CNN.

En este sentido, el Presidente Biden ha insistido en la gravedad de la situación, y ha calificado a Milton como una de las peores tormentas en 100 años, además de afirmar que la evacuación es «una cuestión de vida o muerte».

Mar Gómez, doctora en Físicas y responsable meteorología en ElTiempo.es explica su evolución que ha variado «en un tiempo récord». Explica que «el huracán Milton ha escalado de categoría 1 a 5 en menos de un día, posicionándose entre los huracanes más potentes jamás registrados en el Atlántico».

La meteoróloga advierte de que «Florida se prepara para el impacto de este fenómeno sin precedentes», añadiendo que presenta «vientos sostenidos que alcanzan los 300 km/h y una presión atmosférica que ha descendido a niveles históricos».

«El Huracán Milton se dirige peligrosamente hacia la costa occidental de Florida. Estamos asombrados por la velocidad con la que Milton ha intensificado su fuerza, un fenómeno que solo tiene un precedente similar: el huracán Wilma en 2005», concluye Gómez en sus redes sociales.

En este contexto, se ha sabido que las lluvias y el viento del huracán Helene se intensificaron por el cambio climático, según un estudio de World Weather Attribution (WWA, por sus siglas en inglés).

Sus autores han instado a las regiones interiores de Estados Unidos a establecer planes para inundaciones por huracanes «inimaginables» que han pasado a ser más probables por el calentamiento global.

El huracán Milton se dirige hacia Florida, trayendo vientos «potencialmente catastróficos», marejadas ciclónicas y fuertes lluvias, están advirtiendo los meteorólogos estadounidenses.

El estudio se ha llevado a cabo por 21 investigadores del grupo provenientes de universidades y agencias meteorológicas de EE. UU., Países Bajos, Suecia y Reino Unido.

Para evaluar los efectos del cambio climático en Helene, los científicos utilizaron el modelo de tormentas del Imperial College (IRIS), el índice de cambio climático para los océanos y el enfoque estándar WWA, que combina observaciones meteorológicas y modelos climáticos.

A través del primero, los científicos han especificado que los vientos del huracán Helene han sido 21 kilómetros por hora más intensos por el cambio climático (o lo que es lo mismo, un 11% más fuertes).

A su vez, los autores han detallado que huracanes tan intensos como Helene son 2,5 veces más probables en esta región. En este sentido, tenían tendencia a ocurrir de media una vez cada 130 años y ahora se esperan cada 53.

430pm CDT Oct 8th — Observations from the Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) confirm that #Hurricane #Milton is a Category 5 hurricane with max sustained winds of 165 mph. The minimum central pressure was down to 905 mb (26.72 inches).

TCU: https://t.co/QFMVE0t85y pic.twitter.com/fYUsyunaGa

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024