Tras la pista del buitre águila: nueva aplicación móvil para el seguimiento del quebrantahuesos

Su imponente silueta recuerda a la de un águila, pero en realidad estamos ante un enorme buitre de casi tres metros de envergadura. Hablamos del quebrantahuesos, o Gypaetus barbatus, nombre científico que procede del griego Gyps (buitre) y aetos (águila), y del latín barbatus, que hace referencia a la barba que sobresale bajo su pico.

Esta singular ave carroñera se alimenta principalmente de restos óseos de mamíferos que habitan las zonas montañosas. Su nombre se debe a la particular técnica que emplea. Básicamente, lo que hace es lanzar desde el aire los huesos grandes contra zonas rocosas con el objetivo de que se rompan en fragmentos de menor tamaño y más fácilmente digeribles.

Todos estos rasgos convierten al quebrantahuesos en una de las rapaces más buscadas por los aficionados a la ornitología, que ahora disponen además de una nueva herramienta, gracias a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), que acaba de lanzar una nueva versión de su aplicación móvil Quebrantahuesos Seguimiento.

Gratuita

La app, que es gratuita y está disponible para dispositivos móviles a través de App Store y Google Play, facilita la búsqueda e identificación de individuos marcados mediante anillas, marcas alares y otros elementos de identificación, y permite acceder a sus fichas individuales, fotografías y datos asociados.

Entre las principales novedades, además del seguimiento por satélite, con acceso a rutas y mapas de diferentes ejemplares, incorpora la posibilidad de registrar y enviar observaciones y descargar láminas en PDF para facilitar la identificación de las aves en el campo.

Tecnologías de seguimiento

La FCQ utiliza desde hace años tecnologías de seguimiento terrestre y satelital para obtener datos sobre los movimientos, la dispersión y el uso del territorio de los quebrantahuesos. El seguimiento de individuos marcados permite estudiar aspectos relevantes para su conservación, como la supervivencia, la dispersión juvenil, las áreas de campeo o las causas de mortalidad.

De esta manera, la herramienta traslada al ámbito digital una parte del trabajo de seguimiento que desarrolla la fundación y refuerza su vertiente de ciencia ciudadana, facilitando que naturalistas, profesionales, aficionados a la observación de fauna y ciudadanía interesada puedan identificar ejemplares y aportar sus propias observaciones.

El vicepresidente de la FCQ, Gerardo Báguena, considera que, de esta forma, se acerca a la ciudadanía una especie que «no todos tienen la posibilidad de observar», generando una relación «más estrecha» con el quebrantahuesos para contribuir así a su conocimiento y conservación.

Millones de datos

El seguimiento individual constituye una importante fuente de información para la conservación. Durante 2025, la FCQ recopiló 688 observaciones de ejemplares marcados (visuales, radio-seguimiento terrestre y satélite). Entre 2005 y 2025 se incorporaron a la base de datos un total de 46.634 registros.

En 2025 en la Cordillera Cantábrica, Pirenaica, Sistema Ibérico y Sistema Central, se conservaron activos 42 emisores satélites. De estos emisores, entre 2010 y 2025 se descargaron 4,6 millones de datos.

Programa LIFE

Todo este trabajo ha sido realizado con medios y financiación de la FCQ y gracias al Programa LIFE Corredores Ibéricos Pro Quebrantahuesos.

Esta última iniciativa es un proyecto transnacional en el que además de la citada fundación, participan el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Associação Naturaleza y Hombre de Portugal (ANYH).

Está apoyado económicamente por el instrumento financiero LIFE de la Unión Europea y se desarrolla en espacios de la Red Natura 2000 con el propósito de garantizar la conservación a largo plazo del quebrantahuesos en Europa, donde se calcula que existen entre 1.200 y 2.000 ejemplares.

Pirineos

España es un punto clave en esta estrategia, ya que actualmente acoge al 66% de la población europea de quebrantahuesos, según la Fundación Biodiversidad. El objetivo del Programa LIFE es no sólo aumentar el número de ejemplares, sino también ampliar y conectar sus áreas de distribución en la península ibérica.

Las diferentes acciones de conservación han posibilitado la recuperación de la especie en los Pirineos, su principal núcleo de concentración. Allí había unas 30 parejas en el censo de 1988, cifra que ha experimentado un notable ascenso hasta alcanzar las 300 parejas en 2022. Sin embargo, existía el riesgo de que el quebrantahuesos se quedara aislado en esa única zona.

Expansión de la especie

Este arrinconamiento del quebrantahuesos en los Pirineos condicionaba su viabilidad a medio y largo plazo, por lo que tanto la Estrategia Española para su conservación como el Plan de Acción de la UE decidieron incentivar la expansión de la especie a otras regiones.

En esta línea, se han desarrollado dos proyectos de reintroducción en España. El primero, iniciado en 2004 en Cazorla (Jaén), ha conseguido establecer cinco parejas reproductoras, según datos de 2021.

El otro, desarrollado por la FCQ a partir de 2013, ha conseguido su reintroducción en los Picos de Europa, que actualmente dan cobijo a unos 50 ejemplares, todo un hito si tenemos en cuenta que la especie se extinguió en este parque nacional en 1956.

Europa

Fuera de España, la situación del quebrantahuesos continúa siendo crítica en buena parte de Europa, sobre todo en Córcega y Grecia, mientras que en los Alpes ha sido reintroducido, y hoy hay 58 parejas.

Para evitar el aislamiento de esta población, en 2014 se inició un proyecto de reintroducción en el Macizo Central francés, a mitad de camino entre los Alpes y los Pirineos, con el fin de favorecer el intercambio genético entre ambas poblaciones.