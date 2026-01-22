La alimentación ecológica registra un cambio de preferencias en los hogares españoles, con panes y yogures como categorías estrella durante 2025. Los yogures experimentaron un crecimiento del 26% y la panificación del 17%, consolidándose como los productos más demandados por los consumidores que buscan opciones saludables y sostenibles en su cesta de la compra.

Según datos Nielsen proporcionados por ASOBIO, a cierre de diciembre de 2025, el consumo de productos ecológicos en España creció un 4,2%. La alimentación ecológica ya está presente en el 67% de los hogares españoles, demostrando la madurez del mercado y la consolidación de hábitos de consumo responsable entre la población.

Además, el ministerio ha publicado el último Análisis de la Caracterización y Proyección de la Producción Ecológica en España, confirmando el crecimiento sostenido del sector. España se posiciona como referente europeo y mundial en producción ecológica, liderando en superficie certificada y registrando cifras históricas en exportaciones.

Categorías en auge

Además de yogures y panificación, otros segmentos muestran crecimientos destacables vinculados a la salud y el bienestar. Los refrescos funcionales y kombuchas crecieron un 21%, las semillas un 20%, la alimentación infantil un 14% y los tés e infusiones un 12%, reflejando la sofisticación del consumidor español.

Las bebidas vegetales y las alternativas a la proteína animal, aunque con crecimientos más moderados, tienen un gran potencial de expansión. Según el Informe Anual 2025 de Ecovalia, el gasto per cápita en alimentación ecológica se sitúa en los 66 euros, consolidando el consumo entre los españoles.

Distribución transversal

El crecimiento es transversal a todos los canales de venta. La gran distribución experimenta un incremento del 5%, mientras que el canal especializado crece un 4%, superando los 4.000 puntos de venta en toda España dedicados exclusivamente a productos certificados.

Paralelamente, el comercio electrónico registra un crecimiento del 22%, aportando visibilidad y valor al mercado de la alimentación ecológica. Esta diversificación de canales permite que los productos ecológicos lleguen a un público cada vez más amplio, desde grandes superficies hasta tiendas de proximidad.

Exportaciones récord

En 2024, las exportaciones de productos ecológicos alcanzaron 3.884 millones de euros, un 27,5% más que en 2023. Al mismo tiempo, las importaciones se redujeron a 782 millones, lo que elevó la balanza comercial ecológica a 3.102 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica.

España se posiciona como el tercer país del mundo en exportadores ecológicos y quinto en importadores. Alemania, Francia y Países Bajos son los principales destinos dentro de la Unión Europea, mientras que Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza y Japón destacan como mercados clave fuera de ella.

Liderazgo productivo

España mantiene su liderazgo europeo en superficie de cultivo ecológico, con 2,95 millones de hectáreas, equivalentes al 12,31% de la superficie agraria útil. La producción total alcanzó 3,75 millones de toneladas en 2024, con un valor estimado en origen de 4.796 millones de euros, lo que supone un crecimiento acumulado cercano al 350% desde 2012.

El país es líder mundial en viticultura y aceite de oliva ecológicos, situándose entre los tres primeros en cítricos y legumbres. Este liderazgo impulsa la innovación y la profesionalización, consolidando un ecosistema sólido que integra productores, elaboradores y comercializadores en toda la cadena de valor.

Perfil del consumidor

La alimentación ecológica responde a las grandes tendencias de mercado actuales. Los consumidores buscan productos vegetarianos, sin azúcares añadidos, ricos en fibra, probióticos y fuentes de proteína vegetal, reflejando la madurez del mercado español en alimentación saludable.

Estas preferencias demuestran la capacidad de adaptación del sector a un consumidor informado y consciente de la relación entre salud, bienestar y sostenibilidad. El auge de yogures y panes ecológicos responde a esta demanda de productos básicos de calidad certificada para el consumo diario.

Retos pendientes

El sector enfrenta ahora desafíos que van más allá de la producción. Es necesario consolidar la presencia de la alimentación ecológica en todos los ámbitos de consumo, desde hogares hasta instituciones públicas, y fortalecer la competitividad de las empresas mediante innovación constante.

También es clave fomentar políticas que faciliten el acceso y la adopción de productos ecológicos por parte de la ciudadanía. La colaboración entre administraciones, productores y distribuidores será determinante para que la alimentación ecológica siga creciendo de manera ordenada y sostenible en los próximos años.

El sector ecológico español se ha convertido en motor económico y social, garantizando que la sostenibilidad y la calidad estén al alcance de todos. La alimentación ecológica demuestra que es posible combinar crecimiento económico, respeto medioambiental y salud alimentaria, reforzando el papel de España como referente europeo en producción sostenible.