Oídos artificiales en los parques: Madrid activa sensores con IA para controlar murciélagos y aves

El primer canto del día en Madrid Río ya no se pierde en el aire. Desde hace unas semanas, quince pequeños dispositivos escuchan cada trino, cada ultrasonido, cada aleteo nocturno de los murciélagos y de otras aves que sobrevuelan dos espacios de la capital. Y lo hacen sin grabar un solo sonido.

Así lo ha explicado esta mañana el Ayuntamiento de Madrid al presentar una nueva red de sensores acústicos con inteligencia artificial instalada en dos de los parques más emblemáticos de la capital: Madrid Río y el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado el proyecto junto a la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, en un acto celebrado en el Centro de Interpretación de Madrid Río, antes de recorrer sobre el terreno los sensores instalados en el parque.

Dos parques, dos formas de vivir la naturaleza

La elección de estos dos espacios no es casual. Valdebebas es un parque forestal de gran extensión, de carácter natural y tranquilo, mientras que Madrid Río es un parque urbano sometido a un uso recreativo mucho más intenso.

Comparar ambos escenarios permite validar la tecnología en contextos completamente distintos: uno silvestre y extenso, otro céntrico y transitado a diario por miles de vecinos y turistas.

Los datos que arrojan estos sensores facilitarán una mejor planificación de las actuaciones municipales, desde la conservación del patrimonio natural hasta el diseño de nuevas zonas verdes y la evaluación de la calidad ecológica de cada hábitat urbano.

Quince sensores en una sola red

El proyecto cuenta con quince sensores acústicos distribuidos entre ambos espacios: siete en Madrid Río y ocho en el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, que crean una red de monitorización con información permanente sobre la actividad de aves y murciélagos.

Carabante ha destacado que la iniciativa muestra cómo «la innovación y la tecnología pueden convertirse en grandes aliadas» para proteger el patrimonio natural, y ha subrayado que Madrid se consolida como referente en la aplicación de soluciones innovadoras para una ciudad más sostenible y comprometida con su biodiversidad.

La principal novedad del proyecto reside en la tecnología empleada por los sensores, desarrollados y fabricados íntegramente en España. A diferencia de otros sistemas de monitorización acústica del mercado, estos equipos no graban ni almacenan audio en ningún momento.

Sin grabar ni un solo sonido

En su lugar, procesan de forma instantánea los cantos y ultrasonidos emitidos por aves y murciélagos mediante algoritmos de inteligencia artificial, identifican directamente la especie detectada y descartan la señal sonora al instante.

De esta manera el sistema garantiza la privacidad y elimina la necesidad de almacenar archivos de audio, devolviendo sólo la información necesaria para el análisis científico de cada observación.

Junto a la especie identificada, el sistema registra automáticamente la fecha, la hora exacta, la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica existentes en el momento de la detección.

Patrones que sólo la IA puede ver

Esta información resulta especialmente útil para comprender los patrones de comportamiento de la fauna, detectar cambios estacionales, conocer los periodos de mayor actividad o evaluar el efecto de distintos factores ambientales sobre la biodiversidad urbana.

En Madrid Río se han identificado 66 especies de aves, con 1.564 observaciones, y 13 especies de murciélagos, que han generado 221 registros. La urraca común, el verdecillo, el jilguero europeo, el vencejo común y el pájaro moscón europeo encabezan la lista de las más detectadas.

Entre los murciélagos de Madrid Río, los más frecuentes han sido el murciélago ratonero ribereño, el murciélago de Nathusius, el murciélago hortelano y el murciélago de bosque.

Valdebebas, el refugio más silvestre

En el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI se han registrado 103 especies de aves y 6.885 observaciones, así como 23 especies de murciélagos y 3.578 registros. La urraca común, el verdecillo, el jilguero europeo, el vencejo y el mirlo comunes son las especies más frecuentes entre las aves.

En el caso de los murciélagos destacan el nóctulo mediano, el murciélago de Nathusius, el murciélago de Cabrera, el murciélago ratonero gris y el murciélago de borde claro. Entre ambos parques suman ya más de 12.000 observaciones desde el inicio del proyecto, un volumen de datos que consolida a Madrid Río y Valdebebas como refugios clave para la biodiversidad urbana de la capital.

Gemelo digital para vigilar el parque

Toda la información recopilada por la red de sensores se integra automáticamente en una plataforma tecnológica diseñada para la gestión integral de la biodiversidad, cuyo eje central es un gemelo digital que permite visualizar en tiempo real las especies identificadas.

La plataforma incorpora cuadros de mando con gráficos dinámicos, indicadores y mapas de calor, además de un sistema de información geográfica (GIS) que permite aplicar filtros por especie, hábitat, índice ecológico o localización.

El proyecto incorpora también herramientas de inteligencia artificial generativa que, mediante sistemas de prompting —las instrucciones que se facilitan a la IA para optimizar la interpretación de grandes volúmenes de datos—, generan informes técnicos estructurados y personalizados.

Una herramienta para decidir mejor

Esta capacidad convierte al proyecto en un apoyo para la planificación de actuaciones de conservación, la evaluación de políticas ambientales y el seguimiento de la biodiversidad en las zonas verdes de la capital, agilizando el trabajo del personal técnico municipal.

Cada mañana, en Madrid Río y en Valdebebas, seguirá sonando lo de siempre: pájaros, alas, ultrasonidos. La diferencia es que, ahora, alguien —o más bien algo— por fin está escuchando con atención.