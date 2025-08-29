La avispa asiática (Vespa velutina) sigue expandiéndose por el territorio español, desequilibrando la biodiversidad por su alta capacidad en depredar abejas, y ocasionando pérdidas muy importantes en el sector de la apicultura.

Estas avispas cazan abejas obreras para alimentar a sus larvas, llegando incluso a decapitarlas para llevar sus cuerpos de vuelta al nido. Esta actividad depredadora puede resultar devastadora para las colmenas, ya que la población de abejas puede verse drásticamente reducida en poco tiempo.

Trampas caseras

La preocupación va en aumento tanto que los municipios adoptan estrategias para su eliminación, llegando incluso a proponer a sus vecinos acciones de prevención frente a la avispa asiática con instrucciones para construir trampas caseras para capturarlas.

Como ejemplo está el ayuntamiento de Astillero, un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria con más de 11.000 habitantes, que «continúa con su labor de prevención frente a la expansión de la avispa asiática, una especie invasora que supone un riesgo para la biodiversidad y la apicultura», según explican en su página web.

Llama la atención la iniciativa después de que el propio consistorio empezara a repartir en el mes de marzo de este año estas trampas, pero a finales de este agosto ha intensificado su campaña con este manual para habilitar este método casero.

Recomendaciones de Astillero

Desde el consistorio se recuerda que la retirada de nidos en espacios públicos es competencia del Gobierno de Cantabria, y que en caso de detectar alguno se debe llamar al 112, teléfono de emergencias habilitado para este fin.

AVISPA VELUTINA(Asiatica)

Seguimos intentando frenar la expansion neutralizando o eliminando nidos.Hoy hemos estado en Astillero junto con #PoliciaLocal

Suelen estar al sur, protegidos d lluvia, aleros o arboles d mucha hoja y normalmente elevados

Si ves uno ☎080/ @112Cantabria

Con el objetivo de implicar a la ciudadanía, el área de Medio Ambiente del ayuntamiento está ofreciendo una serie de recomendaciones para elaborar trampas caseras.

Instrucciones para una trampa para avispa asiática

Para ello se propone utilizar una botella de litro y medio de plástico en la que se practiquen tres orificios de unos doce milímetros de diámetro en la parte superior, lo que permite la entrada de las avispas.

El envase debe contener líquido atrayente hasta cubrir unos tres dedos del fondo, y además es aconsejable realizar dos pequeños agujeros adicionales en la parte alta para poder colgar la trampa y evitar que el viento la derribe.

El consistorio no especifica qué tipo de líquido atrayente es el que hay que dejar en el interior de la botella, pero en general los líquidos que atraen a las avispas suelen ser dulces, como el agua con azúcar, refrescos de cola, cerveza o zumos de frutas, ya que las avispas buscan azúcar para alimentarse y también proteínas, aunque los líquidos azucarados son un cebo muy efectivo.

La receta mágica

Sin embargo, un entomólogo recomienda uno de los jarabes más efectivos para atraer a la avispa asiática:

Se ponen 2 litros de agua a calentar, y se disuelve en ella cuando esté bien caliente 1/2 kg de miel

Se deja enfriar totalmente (tiene que estar frío del todo para el siguiente paso)

Añadir 2 cucharadas de alcohol

Añadir 1 cucharada de vinagre

Añadir en cada bote la mezcla anterior, hasta una altura aproximada de 2 centímetros

Prosigue el ayuntamiento de Astillero recomendando situar la botella-trampa una altura aproximada de entre metro y medio y un metro setenta, en lugares donde habitualmente se detecta la presencia de avispas.

Dado que el cebo contiene alcohol, es conveniente revisar periódicamente cada trampa, ya que con temperaturas elevadas el líquido puede evaporarse con rapidez. Para facilitar el seguimiento y control, también se aconseja etiquetar las trampas con un número distintivo.

Plan de prevención

El técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ángel Cobo, ha destacado que «la colocación de estas trampas forma parte de un plan de prevención diseñado para proteger el entorno y reforzar la seguridad de los vecinos».

Según ha señalado acerca de esta medida de trampa casera para luchar contra la avispa asiática, «estas medidas nos permiten reducir la presencia de la avispa asiática en nuestro municipio y, al mismo tiempo, implicar a los vecinos en la vigilancia activa, ya que su colaboración es esencial para que la campaña tenga éxito».