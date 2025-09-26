Moeve se ha unido oficialmente a la Global Renewables Alliance (GRA), una coalición de más de 20 socios corporativos líderes comprometidas con aumentar el uso de las energías renovables y alcanzar el objetivo mundial de triplicar su capacidad para 2030.

Este hito refleja la misión de Moeve de escalar las soluciones de energía limpia y contribuir a lograr cero emisiones netas para 2050. Como miembro de la alianza, Moeve participará activamente en los principales eventos mundiales, como la Semana del Clima de Nueva York y la COP30 de Brasil, al tiempo que apoyará el desarrollo de políticas, compartirá conocimientos del sector y movilizará soluciones sostenibles.

Grandes citas internacionales

La alianza insta a los líderes mundiales a alinear las políticas, las finanzas y la acción de la industria a través de iniciativas con impacto global. Entre las principales prioridades figuran el refuerzo de los objetivos en materia de energías renovables, la planificación de redes y el almacenamiento, la movilización de fondos para las economías emergentes y el apoyo al desarrollo de una industria sostenible.

Tanto la Semana del Clima de Nueva York como la COP30 son citas de gran relevancia internacional para impulsar una transición energética justa que fortalezca la resiliencia, la competitividad y las oportunidades para todos.

En palabras de Bruce Douglas, director general de la Global Renewables Alliance, «nuestros socios de la coalición COP30 no sólo apoyan la misión de la GRA, sino que amplifican la voz del sector privado, invierten en energías renovables e impulsan un cambio real en la transición energética. Al unir a estos proveedores, compradores, asesores e inversores líderes mundiales, podremos agilizar la acción política y liberar el potencial de las energías renovables en todo el mundo».

Sistema energético resiliente y sostenible

Carmen de Pablo, CFO de Moeve, ha declarado que «unirnos a la Global Renewables Alliance refleja el compromiso de Moeve con la aceleración de la transición hacia un sistema energético resiliente y sostenible, que requiere no sólo electrones renovables, sino también moléculas verdes para descarbonizar sectores en los que la electrificación por sí sola no será suficiente. A través de proyectos como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Moeve está contribuyendo a sentar las bases de un futuro energético más limpio y seguro».

Establecida en 2022, la GRA reúne a asociaciones industriales mundiales que representan a las principales tecnologías renovables, como la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la geotérmica, el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía de larga duración. Juntos, sus miembros amplifican la voz del sector privado en la política energética y abogan por una acción urgente para cumplir el objetivo #3xRenovables.

Energía y movilidad sostenibles

Moeve es una compañía internacional, formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles, cuya ambición es ser uno de los motores de la transición energética en Europa y acelerar su descarbonización y la de sus clientes.

Tras más de 90 años siendo un referente del sector energético como Cepsa, en octubre de 2024 lanzó su nueva marca, Moeve, que refleja la aceleración de su transformación para liderar la producción de energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como hidrógeno verde y biocombustibles de segunda generación, y la producción de productos químicos sostenibles. Asimismo, la compañía está desarrollando una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible.

A través de su plan estratégico para 2030, Positive Motion, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo, garantizando el suministro energético de hoy, pero centrada en facilitar la energía sostenible del futuro.

Una voz para las renovables

La Global Renewables Alliance (GRA) representa a los principales agentes internacionales del sector y ofrece una voz unificada para las energías renovables.

Integrada por los miembros fundadores Consejo Mundial de Energía Eólica, Consejo Mundial de Energía Solar, Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, Asociación Internacional de Geotermia, Consejo de Almacenamiento de Energía de Larga Duración y Organización del Hidrógeno Verde, la alianza pretende aumentar la ambición y acelerar la adopción de las energías renovables en todo el mundo.