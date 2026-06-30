Más exigente y transparente: Ecovidrio lanza una nueva edición de su Informe de Sostenibilidad

Ecovidrio acaba de publicar su nuevo Informe de Sostenibilidad 2025. El documento llega elaborado según los estándares GRI y, por primera vez, incorpora también los criterios del sistema VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), impulsado por la Unión Europea.

Con esta incorporación, la entidad continúa ampliando voluntariamente su sistema de reporte para alinearse con las principales tendencias europeas de sostenibilidad, entre ellas la directiva CSRD. El objetivo es ofrecer una información cada vez más armonizada y exigente sobre su desempeño anual.

«Los grupos de interés de Ecovidrio son amplios y muy diversos, pero todos nuestros públicos coinciden a la hora de exigirnos transparencia», explica Beatriz Egido, directora de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad de Ecovidrio. «Con este informe, respondemos a esa demanda y a sus inquietudes ofreciendo una visión completa del desempeño de Ecovidrio en el último año», añade.

Diálogo constante con los grupos de interés

A lo largo del último ejercicio, Ecovidrio ha llevado a cabo múltiples acciones de diálogo con sus grupos de interés. Entre ellas destaca el lanzamiento de Ecovidrio Administraciones, un portal de transparencia pionero que ofrece a todos los municipios acceso a información actualizada sobre la recogida selectiva.

Esta herramienta permite a los ayuntamientos una gestión más eficiente y una toma de decisiones basada en datos reales. En los municipios donde Ecovidrio gestiona directamente la recogida, los consistorios pueden incluso consultar el nivel de llenado de los contenedores de su municipio, gracias a una solución basada en inteligencia artificial.

Esta apuesta por la transparencia se traduce también en el respaldo del sector envasador. Durante el pasado ejercicio, el 99% de la industria que envasa en vidrio confió en Ecovidrio para cumplir con todas sus obligaciones legales en materia de circularidad.

Más atención a la industria

En consecuencia, la entidad ha reforzado el equipo que atiende a las empresas en un 275% y ha respondido una media de 400 consultas al día durante el último año. Este esfuerzo se refleja directamente en la valoración del sector.

Gracias a esta dedicación, el 95% de las empresas recomendaría los servicios de Ecovidrio, destacando especialmente la rapidez de respuesta y la eficacia en la resolución de incidencias. Son cifras que consolidan la confianza histórica de casi 6.000 compañías envasadoras adheridas al Punto Verde.

En el plano operativo, 2025 ha sido también el año en que Ecovidrio ha superado los objetivos europeos de tasa de reciclado exigidos para esta fecha. Lo ha logrado con una tasa estimada de reciclaje de envases de vidrio del 72,3%, más de dos puntos por encima de lo exigido por Europa.

Más de un millón de toneladas recuperadas

En términos absolutos, la entidad recuperó 1.042.834 toneladas de residuos de envases de vidrio a lo largo del ejercicio. De esa cifra total, 981.094 toneladas procedieron específicamente de la recogida selectiva a través del contenedor verde, un 0,3% más que el año anterior.

Frente al 72,3% de tasa de reciclaje alcanzada en 2025, el sistema diseñado por Ecovidrio ya permite que en España se reciclen siete de cada diez envases de vidrio que se ponen en el mercado, un dato que sitúa al país entre los referentes europeos en esta materia.

Descarbonización de la cadena de valor

El informe pone también el foco en el avance hacia la descarbonización de toda la cadena de reciclaje. Más del 99% de las emisiones de Ecovidrio proceden de fuentes indirectas asociadas a esa cadena de valor, por lo que la entidad trabaja a través de su programa Cadena Circular para implicar a todos los agentes en la reducción de su huella.

Según recoge el documento, en el último año un 60% de las plantas de tratamiento con las que trabaja Ecovidrio han consumido electricidad procedente de fuentes renovables en sus instalaciones. A esto se suma que otro 60% de las plantas de residuos urbanos vinculadas a la entidad han generado energía para autoconsumo, lo que revierte directamente en una mitigación de sus emisiones asociadas.

Contenedores más longevos

La estrategia de circularidad de Ecovidrio también se extiende a su propia infraestructura. La entidad ha reparado más de 5.600 contenedores verdes a lo largo del ejercicio, una medida con la que logra duplicar la vida útil de estos elementos.

Esta práctica permite evitar la fabricación de nuevos contenedores, reduciendo así el consumo de recursos y la huella de carbono asociada a su producción. Es una muestra más de cómo la entidad aplica los principios de la economía circular a su propia operativa diaria.

Todos estos avances quedan recogidos en detalle en el Informe de Sostenibilidad 2025 de Ecovidrio. La publicación del documento se ha acompañado, además, de un vídeo corporativo en el que parte de los empleados de la entidad explican los principales indicadores y logros alcanzados durante el último ejercicio.