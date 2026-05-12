Desde la Sierra de Huelva, Mar Márquez trabaja con impresión botánica, pigmentos naturales y fibras textiles para crear piezas únicas que conservan la huella vegetal de flores, hojas y plantas.

Su proyecto, Humana Ecoprint, plantea una forma de moda regenerativa que no parte del discurso, sino de la materia, el territorio y una manera distinta de relacionarse con lo que vestimos.

Antes de hablar de sostenibilidad, Mar Márquez habla de materia. De hojas, flores, cortezas, fibras naturales, tiempos lentos y decisiones pequeñas. Su trabajo nace en ese lugar poco habitual donde el diseño textil se cruza con la naturaleza, la artesanía, la sostenibilidad aplicada y una pregunta de fondo: qué tipo de relación queremos establecer con aquello que vestimos.

Diseño textil ecológico

Bajo el nombre artístico de Mar Humanae, esta creadora onubense ha desarrollado desde la Sierra de Huelva un lenguaje propio a través de Humana Ecoprint, un proyecto de diseño textil ecológico basado en impresión botánica, tintes naturales y procesos creativos de bajo impacto. Sus piezas —kimonos, pañuelos, lienzos y textiles intervenidos— conservan la huella real de flores, hojas y materia vegetal transferida al tejido.

El resultado tiene una dimensión estética evidente, pero reducirlo a belleza sería quedarse en la superficie. En el trabajo de Mar, cada pieza contiene un proceso, un territorio y un tiempo concreto. No hay repetición industrial ni homogeneidad. Hay variación, escucha y aceptación de lo que la materia permite.

Una moda que empieza antes de la prenda

Durante años, la sostenibilidad en moda se ha contado desde el producto final. Una prenda más duradera, una fibra reciclada, una colección limitada o una campaña de concienciación. Mar Humanae desplaza el foco hacia el origen.

Para ella, la prenda empieza mucho antes del taller. Empieza en el territorio, en la planta, en la fibra, en el residuo vegetal, en el agua que se usa o se evita, en el tiempo que se respeta y en la relación que se establece con la materia.

Ese enfoque conecta con una conversación cada vez más presente en el sector textil: la necesidad de pasar de una sostenibilidad entendida como reducción de daño a una mirada más regenerativa. Es decir, una moda que no se limite a contaminar menos, sino que se pregunte y se enfoque en cómo puede activar economías locales, recuperar saberes, reducir residuos y reconstruir relaciones más equilibradas entre producción, consumo y naturaleza.

La Sierra de Huelva como parte del proceso

El territorio no es un fondo fotográfico en la obra de Mar Humanae. Es parte activa de su lenguaje creativo. La Sierra de Huelva aporta materia, ritmo, inspiración y sentido. En un sector históricamente articulado desde grandes capitales, pasarelas, cadenas globales y producción acelerada, su propuesta introduce la escala de crear desde lo rural sin asumir que lo rural es periférico.

Desde esa perspectiva, Huelva no aparece como margen, sino como punto de partida. La cercanía con los materiales, la relación con los ciclos naturales y la posibilidad de trabajar desde una economía creativa más vinculada al entorno son elementos centrales de su práctica. Así, además de producir piezas bonitas desde un paisaje bello, demuestra que también desde estos territorios se puede generar innovación textil.

Este enfoque dialoga con una conversación cada vez más urgente en la moda europea: trazabilidad, circularidad, responsabilidad sobre el ciclo de vida de las prendas y prevención del greenwashing. La pregunta ya no es únicamente qué se vende, sino cómo se ha producido, de dónde procede, qué impacto genera y qué relación establece con el entorno.

Crear también es transformar

La dimensión artística de Mar Humanae convive con una vocación emprendedora y social. Su trabajo no se limita a crear piezas textiles, sino que busca abrir conversación, generar conciencia y trasladar conocimiento sobre nuevas formas de relación con la moda, la naturaleza y el consumo.

A través de talleres, experiencias prácticas y procesos divulgativos, Mar acerca la sostenibilidad textil a públicos diversos: alumnado, ciudadanía, profesionales creativos y agentes del territorio. Su enfoque es claro: para que la moda cambie, no basta con producir de otra manera, hay que aprender a mirar, valorar, consumir y decidir de otra forma.

Esa dimensión pedagógica es una de las claves de su proyecto. La impresión botánica permite ver el proceso, algo que en la moda industrial suele permanecer oculto. Frente a un sistema que entrega productos terminados y borra muchas veces su origen, Mar muestra el camino de la materia al tejido.

De práctica individual a conversación colectiva

Hay trayectorias que empiezan como una búsqueda personal y terminan abriendo un espacio colectivo. La de Mar Humanae parece avanzar en esa dirección. Lo que comenzó como una investigación artística y textil en torno a la impresión botánica se ha convertido en una plataforma desde la que hablar de sostenibilidad aplicada, economía creativa rural y transformación social.

Ese recorrido explica el siguiente paso de Mar: impulsar desde Huelva un espacio de encuentro sobre moda sostenible y regenerativa que será una realidad el próximo mes de junio.

La moda atraviesa una etapa de transformación profunda. Ya no basta con invitar a consumir mejor. El debate se desplaza hacia cómo se producen los materiales, cómo se gestionan los residuos, cómo se garantiza la trazabilidad y cómo se evita que la sostenibilidad se convierta en un simple recurso de comunicación.

Desde esa perspectiva, el trabajo de Mar Humanae funciona como una respuesta. No habla del futuro de la moda desde una abstracción, sino desde una mesa de trabajo, una hoja, una fibra y un territorio concreto. Su propuesta consiste en demostrar que algunas formas de la moda que imaginamos ya están empezando a tomar cuerpo.

Y, en su caso, toman forma de pigmento, de memoria vegetal, de tejido y de talleres que activan las conciencias.