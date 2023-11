Inda: «OKGREEN es una propuesta moral en defensa de ese hogar común que es la Tierra»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha asegurado que «sin medio ambiente no hay nada» porque «todo da igual si se carece de salud. Hoy, más que nunca, verde es vida». «OKGREEN es mucho más que un negocio, es una propuesta moral en defensa de ese hogar común que es la Tierra». Así lo ha expuesto en su intervención en el acto de presentación de OKGREEN, el nuevo proyecto enfocado en la sostenibilidad y el medio ambiente, presentado en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Cree, y así lo ha señalado, que «sin medio ambiente, no hay nada» porque el «apocalipsis ambiental afecta a nuestra salud. Buena parte de las enfermedades más bestias que padecemos las causa el medio ambiente y el deterioro del mismo». Y no sólo eso, Inda ha destacado que también el cambio climático afecta a nuestra economía porque «afecta a nuestros cultivos porque, sin duda, si se cultiva menos y peor, lógicamente los alimentos van a ser más caros».

Además, ha subrayado el director de OKDIARIO, que afecta a la vivienda: «Estamos sufriendo riadas, huracanes, lluvias torrenciales, etc. que se están cargando la esperanza de vida de las personas porque pierden sus hogares. Y, por supuesto, afecta a nuestro trabajo».

Ha señalado Inda que en OKDIARIO «no somos negacionistas» porque «en los últimos 100 años la temperatura media ha subido 0,76 grados. No podemos ser negacionistas si sabemos que hay dictaduras como China, que hacen trampas en las emisiones de CO2».

Ha destacado el papel de los científicos en el espacio del medio ambiente y la lucha que tenemos en estos momentos contra el cambio climático. «Nosotros, el común de los mortales, no tenemos toda la información y no somos expertos, pero éstos nos indican que la temperatura no debe aumentar en más de 1,5 grados de aquí a final de siglo, aunque estamos prácticamente ahí. Y todo indica que a este ritmo estaremos en dos grados más en 2050 y en 2,8 a finales de este siglo, y las consecuencias ambientales van a ser más duras, como siempre, en los países del sur», ha expuesto.

Ha relatado las alertas de la NASA sobre la subida del nivel del mar. «Ellos, que nos llevaron a la luna por primera vez, han comprobado que el cambio climático ha causado un aumento de 20 cm. No podemos ser negacionistas en OKDIARIO si sabemos que las proyecciones de la NASA son terribles: las emisiones harán que el nivel del mar suba en 30 cm en el mejor de los casos y 1,2 m en el peor de los casos», ha subrayado.

Es decir, ha alertado de que en España «las playas quedarían arrasadas y nuestro turismo, que es el motor del PIB nacional, como diría Milei, al carajo. Y eso sería terrible para España porque nuestro tejido económico, representa el turismo para nosotros, lo mismo que el petróleo para Arabia Saudí».

En definitiva, ha indicado Inda, que OKGREEN «es más que un negocio, es una propuesta moral en defensa de ese hogar común que es la Tierra. Debemos dejar a nuestros hijos un legado mejor que el que nos dejaron nuestros padres. Y no se está cumpliendo el pacto al que se llegó en el seno de la ONU».

Y ha concluido Inda haciendo alusión a una carta del gran jefe de los pieles rojas Seattle a Franklin Pierce, presidente de EEUU, en 1854, cuando éste quiso comprar el territorio de los indios Suwamish, y ha leído una parte de la misma:

«Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña se provocaría la ira del Creador. También los blancos se extinguirían, quizás antes que las demás tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. Pero ustedes caminarán hacia su destrucción, rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos la razón por la que se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia», ha leído el director de OKDIARIO.

«Esta carta está más vigente que nunca, así que nosotros, con OKGREEN haremos honor y seguiremos el designio del Gran Jefe de los Pieles Rojas», ha cerrado Inda su intervención.