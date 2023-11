La gastronomía será sostenible o no será. Es la principal conclusión que se ha derivado del evento HIC Summit que se ha desarrollado en la isla de Ibiza, que destaca por ser el mayor encuentro anual sobre turismo, innovación, sostenibilidad y emprendimiento, una cita en la que también se ha puesto en valor la cultura de la gastronomía en el turismo de Baleares.

Y es que la gastronomía, el turismo y la sostenibilidad deben de ir de la mano con la colaboración de los distintos actores y estamentos para conseguir el equilibrio natural en los territorios.

Entre los objetivos de esta cumbre está el de encaminarse hacia un ecosistema que favorezca la transformación del turismo y la forma de entender los viajes, un evento en el que han participado los chefs estrella Michelín más reconocidos del país.

Gastronomía y sostenibilidad

Los protagonistas hablaron de la gastronomía y de la sostenibilidad como para hablar de un futuro del sector más conciliado con el medioambiente y de cómo esta actividad puede contribuir a un cambio de paradigma en el turismo.

En concreto, Slow Food y Culinary Hub reunieron a actores clave de la gastronomía ibicenca como Álvaro Sanz, David Grussaute o Joan Capilla, grandes chefs de Ibiza además de a Pedro Matutes, presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera.

En la HIC Summit también participó Laura Planells, regidora del Ayuntamiento de Ibiza, destacando la importancia de la cultura gastronómica en la isla y afirmando que este territorio «no es únicamente sol y playa y, para demostrarlo, el Ayuntamiento está actuando para fomentar el producto local de la mano de los comercios y productores que se encuentran en Ibiza».

Tendencias y consumo

Desde los organizadores se destaca la tendencia de los consumidores por un consumo y una gastronomía más sostenibles. Para respaldar este argumento se apoyan en un estudio de EY que revela que el 59% de los españoles se plantearía cambiar su menú habitual si encontrara otra opción más sostenible.

La mesa de ponentes visibilizó el problema con la sobreexplotación de productos, que ponen en jaque la fauna y flora de los ecosistemas. En este sentido, chef de Es Tragón, reclamaba a las instituciones que «si vamos a hacer promoción, no vayamos a una feria a promocionar productos que ya casi no hay». Así mismo, en clave de gastronomía sostenible reclamaba la ayuda para «promocionar productos del territorio que todavía no se han descubierto, culinariamente hablando, ni explotado».

David Grussaute, el genio de Unic, reivindicó que la cocina es mucho más que cocinar porque su «trabajo parte del conocimiento del territorio y de la gente, para poder hacer interpretaciones de la tradición, por ejemplo. El chef afirmó que con ese conocimiento «surgen ideas como la de utilizar oxalis, una importante planta invasora, en la cocina».

Educación gastronómica

Además, entre los temas que se debatieron surgió el de la educación desde niños como clave fundamental para que huyan de las modas «que no nos hacen bien”, según Álvaro Sanz.

Este punto es relevante para avanzar y hacer de sectores como la gastronomía un importante motor hacia un turismo sostenible junto con sus vecinos y su territorio, han destacado los participantes de la cita sobre gastronomía y sostenibilidad.

HIC Summit ha contado con 7 Hubs más en los que se ha puesto de relevo el papel de empresas, start ups y universidades a la hora de transformar el modelo turístico actual. El encuentro reivindica una colaboración activa entre los diferentes actores para poder hacer de España el país líder hacia ese cambio de paradigma.

Inspiración e innovación

Desde 2019, HIC ha contado con más de 100 ponentes y 3.500 asistentes, de manera presencial y virtual, que han contribuido a hacer a llegar el mensaje a más 22 países en el mundo. En 2023, un año más desde Ibiza, HIC Summit ha reunido a los principales profesionales y entidades que aportan soluciones, inspiración e innovación para transformar el modelo turístico y construir una sociedad mejor, más justa y resiliente.

La cita anual, organizada por Eleven y la Fundación Blue Life, tiene como objetivo el «transformar el sector del turismo mediante la creación de ecosistemas en torno a la innovación y a la sostenibilidad, fortalecer la cooperación público-privada y poner en valor el talento y la resiliencia de las empresas y destinos como impulsores del cambio».

El evento ha contado con la colaboración del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) de Ibiza, de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB), de Pacto Mundial de la ONU en España, de Red Española de Turismo de Accesible, y ha sido financiada por los fondos Next GenerationEU.