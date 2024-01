La compañía Iberdrola ha presentado hoy en su sede la Alianza Q-Cero, la unión de empresas de diversos sectores para impulsar la descarbonización de la demanda térmica en España, en un evento muy concurrido en el que, además, se han expuesto distintas soluciones empresariales encaminadas a la sostenibilidad y a la reducción de la huella de carbono.

Desde la compañía informan que «más de 40 empresas arrancan en Iberdrola Q–Cero, la alianza para acelerar la descarbonización de la demanda térmica en España».

La alianza nombra a la industria y a la edificación como los sectores clave en los que es necesario tener el objetivo de «reducir las emisiones de CO2 y combatir el cambio climático y aprovechar las oportunidades económicas y de generación de empleo».

Acelerar la descarbonización en España

La plataforma Q-Cero es una alianza multiactor abierta, que surge con el objetivo de acelerar la descarbonización en España en el campo de la demanda de energía térmica para calor y frío en distintos sectores, facilitando que nuestro país se mantenga en la senda de la reducción de emisiones compatible con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha manifestado que el objetivo de triplicar la capacidad renovable para 2030 está centrado en luchar contra el cambio climático y sortear la dependencia energética, y ha puesto el ejemplo de España explicando que los ingresos por turismo de nuestro país equivalen a lo que se gasta en importación en combustibles fósiles.

Iberdrola recalca que «el ritmo actual de descarbonización del sector industrial y de la edificación es inferior al necesario para alcanzar los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático, y para lograr limitar el calentamiento global a 1,5 grados».

Consenso social y empresarial

Entre los actores principales de esta iniciativa está el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha reunido hoy a todos los sectores de la cadena económica industrial.

Acerca de la Alianza Q-Cero, el máximo responsable de la compañía energética ha explicado que «se pretende hacer acelerar esta descarbonización en España uniéndonos con las empresas que tienen la misma vocación de hacer las cosas de una forma correcta».

«Hay un clamor a nivel mundial por la descarbonización y por la reducción de emisiones y de materiales contaminantes en el planeta, y la Alianza Q-Cero se basa en unir fuerzas en los que producen, los que consumen y los que gestionan, en este sentido hay un consenso social tanto de las empresas y a nivel político que he podido ver tanto en la cumbre de la COP28 como en Davos», ha apuntado Ignacio Galán.

Una alianza real

También ha manifestado que este paso es «una alianza real para descarbonizar y aprovechar las nuevas oportunidades. También muchas empresas compartimos este compromiso, y por eso estamos alcanzando acuerdos entre nosotras, y con el sector financiero para conseguir ese objetivo de multiplicar por tres las energías limpias», un objetivo que confía que se pueda cumplir.

Galán ha expuesto que «creemos que la descarbonización puede producir unos precios más estables y más predecibles para los ciudadanos que se van a beneficiar de ella, eliminando la volatilidad de precios que hemos vivido en los últimos tiempos».

Además, ha explicado que con este movimiento se eliminarán las dependencias de las importaciones y de los problemas de los conflictos geopolíticos, y se están generando nuevas industrias con más empleo de calidad, una mejora del aire y del entorno, del medioambiente».

Negacionistas, retardistas y greenwashing

Galán se ha referido, echando la vista atrás, que en el pasado hemos pasado de escuchar a los negacionistas del cambio climático, pasando a oír a los «retardistas», los que posponían el abordar seriamente el problema, a la nueva casta del greenwashing que «son aquellos que no niegan, no dicen, pero hacen todo lo necesario para decir que hacen pero no hacen».

La Alianza Q-Cero quiere ser el punto de encuentro y diálogo necesario para entender los principales retos, mostrar los logros alcanzados e identificar vías y soluciones para progresar más rápidamente, manteniendo la competitividad económica de los distintos sectores y contribuyendo asimismo a materializar las oportunidades derivadas de la transición.

Actualmente, la demanda de energía térmica (calefacción, refrigeración, calor industrial) constituye aproximadamente el 40% de la demanda de energía final en España, repartida aproximadamente a partes iguales entre la industria y la edificación (sector terciario y residencial)

Punto de encuentro empresarial

La Alianza Q-Cero quiere poner el foco en las necesidades de los demandantes de energía térmica, aportar claridad sobre la situación actual, avances, barreras y vías de solución en la descarbonización de las necesidades de calor en los distintos sectores y procesos.

Unos de sus retos es impulsar acciones y propuestas concretas para acelerar la descarbonización de la energía térmica y materializar las oportunidades económicas y sociales que representa.

La iniciativa de la Alianza Q-Cero, encabezada por Iberdrola, está abierta a todos los agentes de la cadena de valor de la demanda térmica, tanto en el sector industrial como en edificios, que quieran apostar por acelerar su descarbonización.

Durante la presentación se podían apreciar los sectores distribuidos en función de los procesos térmicos predominantes en el sector clasificados de la siguiente manera:

Acero

Cemento

Mineras no metálicos (cerámico y vidrio)

Aluminio

Refino

Químico

Papel y madera

Farmacéutico,

Industrias extractivas

Alimentación y bebidas

Fabricación de vehículos

Industria textil

Las empresas y entidades que han participado en el lanzamiento de la alianza han sido Abadía Retuerta, Ábbatte, AFEC, AndreuWorld, Antolín, AQ Compute, Bayer, BP, Carbon2Nature, Castillo de Canena, Contazara, Crimidesa, Disalfarm, EIT Climate KIC, Ence – Energía y Celulosa, Estrella Levante (Grupo DAMM), Fagor Ederlan, Ferrovial, Gonvarri Solar Steel, Google, Heineken, Holcim, Iberdrola, Kyoto, Lactalis, Latem Aluminium, Losán, Masam, Merlin Properties, Molecor, NetZero Basque Industrial Super Cluster, Pepsico, Plastic Energy, Porcelanosa, Rebi, Sabic, SpainDC, T500 Puratos y Tubos Reunidos Group.