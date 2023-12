Por fin hay acuerdo en la COP28, tras las dudas y las tensiones finales en el borrador previo en el que se excluyó hace dos días la expresa eliminación de los combustibles fósiles.

Las naciones congregadas en la cumbre del clima en Dubái han llegado a un acuerdo definitivo en el que se menciona la voluntad para iniciar la «transición para abandonar todos los combustibles fósiles», un documento que llega en el tiempo de descuento de la COP28.

El anuncio difundido por la presidencia de la COP28 se destaca que se ha llegado a un «consenso para generar un cambio de paradigma» sin precedentes para abandonar los combustibles fósiles que tiene el «potencial de redefinir nuestras economías», según ha publicado en la red social X.

El consenso de la COP28, además de acordar el inicio para la transición en la eliminación de los combustibles fósiles, también da un paso adelante en los compromisos nacionales y especifica el objetivo de triplicar las energías renovables y doblar la eficiencia energética para el el año 2030.

ADOPTED: With an unprecedented reference to transitioning away from all fossil fuels, The UAE Consensus is delivering a paradigm shift that has the potential to redefine our economies.#COP28 #UniteActDeliver #UAEConsensus pic.twitter.com/wmdta57peF — COP28 UAE (@COP28_UAE) December 13, 2023

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también ha difundido en su cuenta que en la COP28 que «por primera vez, se reconoce la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, después de muchos años en los que el debate sobre esta cuestión estuvo bloqueado».

Momento decisivo para el cambio climático

Para el secretario general, este hito se ha producido «en un momento decisivo en la lucha contra el cambio climático», añadiendo que «es importante que el resultado del Balance Mundial reafirme claramente la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C y que esto requiere reducciones drásticas de las emisiones en esta década».

#COP28 occurred at a decisive moment in the fight against climate change. It’s important that the outcome of the Global Stocktake clearly reaffirms the need for limiting global temperature rise to 1.5°C & that this requires drastic reductions in emissions in this decade. For… — António Guterres (@antonioguterres) December 13, 2023

El texto de la declaración de la COP28 ha sido publicado por la presidencia de la conferencia de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y adoptado en el plenario pocas horas después. El documento de 21 páginas insta a los países a abandonar los combustibles fósiles en sus sistemas energéticos, tras las tensiones finales en las que se eliminó esta posibilidad en el borrador final previo a este importante acuerdo.

Valoraciones positivas

Por su parte, el presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, ha calificado este acuerdo final de la COP28 como un «paquete histórico», haciendo mención a que «las generaciones futuras tal vez no sepan sus nombres, pero tendrán una deuda de gratitud con cada uno de ustedes».

The moment history was made.

⁰Everyone came together from day one. Everyone united, everyone acted and everyone delivered. pic.twitter.com/KYsRN6Bu4K — COP28 UAE (@COP28_UAE) December 13, 2023



El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, ha calificado de «histórica» la decisión tomada en la Cumbre del Clima de Dubái (COP28) de iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

«El mundo acaba de adoptar una decisión histórica en la COP28 para poner en marcha una transición irreversible y acelerada que nos aleje de los combustibles fósiles», afirmó el jefe negociador de la UE después de que la Presidencia de la COP28 anunciara que se había acordado el documento del Balance Global.

«Con ello, hemos logrado lo que nos habíamos propuesto: mantener el 1,5 grados a nuestro alcance y marcar el principio del fin de los combustibles fósiles», ha añadido.

Limitar el calentamiento global a 1,5 grados

Desde la parte española, que también ostenta la presidencia de la Unión Europea, la vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha valorado que el acuerdo final «demuestra que París cumple y que podemos ir más allá».

El plan acordado pasa por mantener al alcance el objetivo de 1,5 grados centígrados y se refiere a lo acordado internacionalmente en París en 2015 de limitar el calentamiento global a 1,5 grados en comparación con la época preindustrial.

El acuerdo tiene partes que no contentan a todos ya que un centenar de estados habían pedido anteriormente una formulación de mayor alcance, es decir, una eliminación gradual. Sin embargo, el texto también deja abiertas puertas traseras, como el uso continuado de gas y el uso de tecnologías controvertidas para almacenar y capturar CO2.