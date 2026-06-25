Iberdrola desembarca en el Pacífico con su primera megabatería en Estados Unidos

Iberdrola ha dado el salto al almacenamiento energético en Estados Unidos con la construcción de su primera instalación de baterías a gran escala en el país. La compañía amplía así una estrategia que ya despliega en España, Australia y Reino Unido.

El proyecto, bautizado como Shutler y situado en el condado de Gilliam, en el estado de Oregón, contará con una potencia instalada de 41 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 82 megavatios hora (MWh). Su entrada en operación está prevista para 2027.

Estabilidad para el Pacífico

La nueva batería reforzará la fiabilidad de la red eléctrica en el noroeste del país, junto al océano Pacífico, donde Avangrid —la filial del grupo en Estados Unidos— ya gestiona 3.000 MW de potencia de generación.

Shutler se enmarca en la apuesta de Iberdrola por incorporar soluciones que faciliten la integración de las energías renovables y mejoren la resiliencia del sistema en un contexto de demanda eléctrica creciente, marcado por la electrificación y los centros de datos.

La instalación permitirá almacenar energía en los momentos de bajo consumo o de elevada producción renovable y liberarla cuando el sistema lo requiera, optimizando el equilibrio entre oferta y demanda en tiempo real.

Junto a otras plantas renovables

El proyecto se levantará junto a otras instalaciones renovables de Avangrid que ya están en marcha o en desarrollo en la zona. La filial estadounidense opera en 24 estados, con más de 11 GW de generación y 173.000 kilómetros de líneas eléctricas.

Avangrid da servicio a 3,4 millones de clientes a través de ocho compañías de servicios públicos en Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts. Entre sus grandes proyectos figuran el fotovoltaico True North, en Texas, y la interconexión NECEC entre Canadá y Nueva Inglaterra.

La energética traslada así al mercado estadounidense una tecnología que ya domina en Europa, donde acaba de inaugurar su mayor batería de almacenamiento en España, con 120 MWh de capacidad en Cáceres.

Una cartera global en crecimiento

El movimiento encaja en el plan estratégico 2025-2028 del grupo, que prevé inversiones de 58.000 millones de euros, de los que 16.000 millones se destinarán a Estados Unidos, el segundo mercado por volumen tras Reino Unido.

En almacenamiento, Iberdrola contempla 1.500 millones de euros para instalar 2 GW de nuevas baterías, sobre todo en España y Australia, con el objetivo de superar los 120 GWh de capacidad acumulada en 2030.

A cierre de 2025, el grupo sumaba cerca de 4,5 GW de bombeo hidroeléctrico y 0,7 GW en baterías. Durante el último ejercicio instaló ocho nuevos proyectos de almacenamiento: seis en España y dos en Australia.

Costes a la baja

El contexto acompaña a esta expansión. El precio de las baterías de ion litio se ha desplomado 90% desde 2010, hasta los 115 dólares por kilovatio hora en 2024, lo que abarata el despliegue de grandes sistemas de almacenamiento.

Estas infraestructuras resultan cada vez más relevantes para integrar la generación solar y eólica, cuya producción no siempre coincide con los picos de demanda. Las baterías absorben los excedentes y los devuelven a la red cuando hace falta.

Con una capitalización que supera los 140.000 millones de euros, Iberdrola es la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. En 2025 logró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros y da servicio a más de 100 millones de personas.

Con su desembarco en Oregón, Iberdrola refuerza su liderazgo en almacenamiento y consolida Estados Unidos como una de las grandes palancas de su crecimiento hasta 2028.