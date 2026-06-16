Iberdrola capta 1.500 millones en bonos verdes con una demanda tres veces superior a la oferta

Iberdrola ha cerrado con éxito una emisión de bonos verdes senior europeos por 1.500 millones de euros, estructurada en dos tramos con vencimiento a 4 y 10 años, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación pone de manifiesto la solidez financiera de la compañía y su capacidad para acceder a los mercados en condiciones favorables.

La demanda registrada superó los 4.500 millones de euros, el triple del importe colocado, gracias a la participación de más de 330 inversores internacionales cualificados. Los principales mercados emisores fueron Francia (23%), el Reino Unido (22%) y España y Portugal (16%), lo que evidencia la confianza del mercado en el plan estratégico del Grupo Iberdrola.

El primer tramo suma 750 millones de euros con vencimiento en junio de 2030 y un cupón del 3,125%. El segundo tramo también moviliza 750 millones, con vencimiento en junio de 2036 y un cupón del 3,75%. La elevada demanda permitió mejorar de forma significativa las condiciones iniciales previstas para ambos tramos.

Doble estándar verde

Iberdrola ha cumplido en esta emisión tanto los Principios de Bonos Verdes de la ICMA como el nuevo Estándar de Bonos Verdes de la Unión Europea. La compañía ya aplicó estos criterios en emisiones anteriores, consolidando así su posicionamiento como referencia en financiación sostenible dentro del sector energético.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar inversiones en redes eléctricas en los principales países donde Iberdrola opera —España, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil— así como a refinanciar de forma selectiva proyectos de energías renovables. Estas inversiones se alinean con las prioridades del plan estratégico de la compañía y refuerzan su apuesta por la electrificación.

La operación ha contado con HSBC y Santander como coordinadores globales, junto con CaixaBank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest y Scotiabank como colocadores activos. La composición del sindicato bancario refleja el alcance internacional de la emisión de bonos verdes y la red de relaciones financieras de la eléctrica.

Récord de beneficio

Con una capitalización que supera los 135.000 millones de euros, Iberdrola es la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del mundo. El Grupo da servicio a más de 100 millones de personas, con 45.400 empleados y activos valorados en 161.000 millones de euros. En 2025 registró un beneficio neto récord de 6.285 millones de euros.

Desde 2001, Iberdrola ha invertido más de 175.000 millones de euros en redes eléctricas, renovables y almacenamiento. La compañía gestiona cerca de 1,4 millones de kilómetros de redes en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España, con una capacidad instalada de 58.000 MW en todo el mundo, de los que más de 45.000 MW corresponden a fuentes renovables.