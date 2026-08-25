Los híbridos no son tan ecológicos como se creía: duplican la emisión de tóxicos frente a los de gasolina

El coche híbrido lleva años presumiendo de ser la alternativa ecológica por excelencia frente a la gasolina y el diésel. Pero un nuevo estudio derriba parte de esa fama: bajo determinadas condiciones, su escape resulta más tóxico de lo que parece.

Según un estudio publicado en la revista Environmental Science and Ecotechnology, las normativas de emisiones cada vez más estrictas están reduciendo con fuerza la cantidad total de compuestos orgánicos volátiles (COV) que expulsan los coches de gasolina. Pero también están cambiando su composición química.

El trabajo, firmado por investigadores de la Academia China de Ciencias Ambientales, la Academia de Ecología y Medio Ambiente de Chongqing y la Universidad de Pekín, desmonta una idea muy extendida entre los conductores.

Menos gas no es menos veneno

Para llegar a esa conclusión, el equipo desarrolló un marco de análisis que cruza tres variables: la concentración de cada compuesto, su capacidad de reacción en la atmósfera y su toxicidad real para la salud humana.

La investigación sometió a prueba siete vehículos de gasolina con inyección directa: seis de combustión convencional y uno híbrido no enchufable, todos analizados bajo las sucesivas normativas chinas China IV, China V y China VI, de exigencia progresiva similar a la europea.

Los coches circularon sobre un banco dinamométrico en condiciones de arranque en frío y en caliente, siguiendo el ciclo de conducción WLTC, mientras el escape se analizaba mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.

Siete coches bajo la lupa

Con esos datos, los científicos calcularon cuatro indicadores clave para cada sustancia detectada: su potencial de formación de ozono, su capacidad para generar aerosoles orgánicos secundarios, el índice de riesgo no cancerígeno y el riesgo cancerígeno estimado.

El primer resultado confirma que las normas funcionan: en los arranques en frío a baja velocidad, la emisión total de COV de los coches convencionales cayó un 75%, de 287,8 miligramos por kilómetro en los modelos China IV a solo 71,8 miligramos por kilómetro en los China VI.

Sin embargo, dentro de ese mismo ciclo de arranque en frío, la proporción de compuestos orgánicos volátiles oxigenados —conocidos como COVO, muchos de ellos reactivos o tóxicos— subió del 20%-22% inicial hasta el 35% del total.

El gas baja, pero cambia de cara

El dato más llamativo, no obstante, llegó con el único híbrido analizado. En los arranques en caliente a baja velocidad, este modelo China VI emitió 25,4 miligramos por kilómetro de COVO, casi el doble que los 13,3 miligramos por kilómetro de su equivalente de gasolina.

Esa diferencia se trasladó directamente al riesgo para la salud. En los arranques en frío a baja velocidad, el índice de riesgo no cancerígeno estimado del híbrido fue un 69% más alto que el del coche convencional comparable, y su riesgo cancerígeno estimado resultó casi el doble.

Los propios autores insisten en que un solo vehículo híbrido no puede representar a toda una flota, pero el hallazgo obliga a mirar con más atención una tecnología que hasta ahora se asociaba casi automáticamente con menos contaminación.

El híbrido que más sorprende

Entre los compuestos que dispararon ese riesgo en el híbrido destacan la acroleína y el acetato de vinilo, dos sustancias que se convirtieron en las principales responsables del potencial de formación de ozono.

A ellas se suman el tolueno, el etilbenceno, el m,p-xileno y el benceno, un grupo de hidrocarburos aromáticos que juntos explican más del 70% de la capacidad del escape para generar aerosoles orgánicos secundarios, una forma de contaminación por partículas finas.

Los investigadores señalan además que el acetato de vinilo y el metil terc-butil éter actúan casi como una firma química: dos marcadores capaces de delatar, sólo por su presencia, que el vehículo analizado es un híbrido y no uno de combustión pura.

Acroleína, la protagonista tóxica

¿Por qué ocurre esto precisamente en el híbrido? La explicación está en su propio funcionamiento. El motor de combustión se apaga y se enciende constantemente para alternar con la propulsión eléctrica, y cada uno de esos reinicios es una oportunidad perdida para quemar el combustible por completo.

Los reinicios frecuentes mantienen el sistema de escape y el catalizador por debajo de su temperatura óptima, sobre todo durante el arranque y en la conducción a baja velocidad, justo cuando el catalizador de tres vías necesita más calor para depurar los gases.

Los autores del estudio son claros en un punto: estos resultados no deben interpretarse como una prueba de que la tecnología híbrida sea, por naturaleza, más contaminante que la convencional.

El motor que nunca para de arrancar

Lo que muestran, matizan, es que un buen dato de consumo y de emisión total puede convivir con un perfil químico menos favorable bajo determinadas condiciones de conducción, algo que las etiquetas y las pruebas oficiales actuales no siempre reflejan.

Los propios investigadores reclaman ahora estudios a mayor escala, con más modelos y más marcas, para averiguar si el patrón detectado en este híbrido se repite en el resto del parque automovilístico o es una excepción puntual.

También urge, señalan, identificar qué compuestos deben recibir prioridad en los futuros controles de emisiones, más allá de la cifra global de gas que hoy figura en la ficha técnica de cada coche.

La ciencia pide más datos

El marco desarrollado por el equipo chino podría ayudar a los reguladores a dar ese salto: dejar de fijarse solo en la masa total de COV y empezar a poner límites específicos a los compuestos de mayor abundancia, reactividad y toxicidad.

Entre los candidatos a una vigilancia prioritaria señalan la acroleína, el formaldehído, el benceno y el acetato de vinilo, además de un mayor control sobre el contenido de aromáticos en los combustibles.

Para los fabricantes, el estudio apunta salidas concretas: catalizadores que se calienten más rápido, catalizadores con calentamiento eléctrico y estrategias de gestión del motor que reduzcan la combustión incompleta durante los reinicios.

Soluciones para el motor limpio

La propuesta final pasa por incorporar una vigilancia por compuestos, y no sólo por masa total, a las pruebas de emisiones en condiciones reales de conducción, hoy centradas casi siempre en el dato agregado. (posible enlace oblicuo aquí, ver notas)

Sólo así, defienden los autores, la electrificación del parque automovilístico avanzará realmente de la mano de los objetivos de calidad del aire y de salud pública, y no solo de las cifras que aparecen en la ficha técnica de cada modelo.