Fundación Endesa lanza la II Convocatoria de ayudas de 90.000 euros para emprendimiento verde en España

La transición energética no sólo se mide en megavatios renovables o en toneladas de CO2 evitadas, también en puestos de trabajo. Con esa idea, Fundación Endesa lanza la II Convocatoria de ayudas para proyectos de emprendimiento verde en España, dotada con 90.000 euros.

La iniciativa, presentada este 3 de noviembre en Madrid, busca respaldar propuestas innovadoras que generen empleo en actividades vinculadas a la economía verde, en línea con el propósito de la fundación de impulsar una transición energética justa y sostenible.

La dotación se repartirá entre dos proyectos seleccionados, que recibirán 45.000 euros cada uno. Esa cantidad irá destinada íntegramente a la ejecución y el desarrollo de las iniciativas elegidas, de acuerdo con las bases legales de la convocatoria.

Más dinero por proyecto

El formato supone un cambio respecto a la primera edición. En aquella ocasión, lanzada en noviembre de 2025, Fundación Endesa también destinó 90.000 euros a estas ayudas, pero los repartió entre tres iniciativas, a razón de 30.000 euros por proyecto.

Ahora, al concentrar la dotación en dos candidaturas, cada proyecto ganador recibirá un 50% más de financiación que en la convocatoria anterior. Un incremento que da más margen a las entidades para poner en marcha y consolidar sus iniciativas.

Esta segunda edición se enmarca en el plan estratégico 2024-2027 de Fundación Endesa, que, a través de su área de Empleo y Emprendimiento Verde, promueve el emprendimiento social y el desarrollo de oportunidades laborales ligadas a la transición energética.

Quién puede participar

Las ayudas están dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España que cuenten con propuestas orientadas a la creación de empleo mediante iniciativas de emprendimiento vinculadas a la economía verde.

Pueden optar tanto proyectos que pongan en marcha nuevas actividades o líneas de trabajo como iniciativas de reciente creación. En este último caso, deben tener un máximo de dos años de antigüedad para conservar su carácter emprendedor.

Las bases contemplan además la ampliación, reorientación o diversificación de actividades ya existentes. También podrán concurrir los proyectos en los que la entidad solicitante apoye, impulse y acompañe a emprendedores que desarrollen iniciativas en estos sectores.

De la movilidad al agua

El abanico de ámbitos es amplio. La convocatoria tiene en cuenta iniciativas de emprendimiento verde en movilidad sostenible, economía circular, reducción de emisiones, eficiencia energética, energías renovables, tecnologías limpias y construcción sostenible.

A ellos se suman la gestión del agua, la agricultura, ganadería, silvicultura y gestión forestal sostenibles y la gestión y valorización de residuos, así como cualquier otra actuación que contribuya al desarrollo sostenible y a una transición energética justa.

El denominador común de todos estos campos es la generación de empleo: cada propuesta debe combinar un impacto ambiental positivo con la creación de puestos de trabajo dentro de la economía verde.

Plazo de inscripción

Las candidaturas podrán presentarse desde el 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, hasta el 18 de diciembre de 2026 a la misma hora. El trámite se realizará exclusivamente a través de la web de Fundación Endesa.

La página específica para la inscripción se habilitará el propio 16 de noviembre. Hasta entonces, la web oficial de la fundación recoge toda la información sobre requisitos, calendario, bases legales y procedimiento de la convocatoria.

Además, la entidad ha activado un formulario para recibir recordatorios de la apertura del plazo y actualizaciones sobre el proceso, una herramienta útil para las organizaciones que quieran preparar su candidatura con tiempo.

Los ganadores de la primera edición

La primera convocatoria premió a Fundación EVEHO, Fundación Inclusión y Apoyo APROCOR y Fundación Engrunes, seleccionadas por su capacidad para impulsar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad y modelos sostenibles con impacto social.

El proyecto AETES, de Fundación EVEHO, se centra en la formación y empleabilidad de jóvenes vulnerables en aerotermia y climatización eficiente en Cataluña. Su objetivo es crear un equipo especializado en estas instalaciones, con tres jóvenes contratados inicialmente.

Por su parte, HILANDO CIRCULAR, de APROCOR, reacondiciona prendas en Madrid y genera empleo para personas con discapacidad intelectual. La iniciativa aspira a evitar más de 3.000 kilos de residuos textiles al año y a reacondicionar al menos 5.000 prendas en su primer año.

Reciclaje e inserción laboral

El tercer premiado, Circular Endesa, de Fundación Engrunes, fomenta la inserción laboral mediante la reutilización y el reciclaje de residuos voluminosos y textiles en el área metropolitana de Barcelona, con la creación de 10 contratos de inserción.

Al anunciar el fallo, la directora de proyectos de Fundación Endesa, Ana Berengena, destacó que las tres iniciativas combinan «formación, inserción laboral y sostenibilidad ambiental», y subrayó que el jurado valoró especialmente su enfoque social y su capacidad de generar empleo.

La segunda edición mantiene la filosofía con la que la fundación presentó la primera: hacer del emprendimiento verde una «palanca de empleo y cohesión territorial», capaz de abrir oportunidades laborales en los sectores que protagonizan la transición energética.

28 años de compromiso social

Fundación Endesa fue creada en 1998 como expresión del compromiso social de Endesa, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los entornos en los que la compañía desarrolla su actividad y trabajar por el progreso de la sociedad.

Su propósito es contribuir a una transición energética justa y sostenible, mejorando la vida de las personas y del entorno. Para ello, impulsa una educación de calidad mediante el fomento de las vocaciones STEM y la formación en transición energética.

La fundación promueve, además, iniciativas que ofrecen formación y empleo a las personas más vulnerables en los sectores verdes de la economía, apoya la cultura y el arte y contribuye a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.