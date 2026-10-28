Edadismo en la economía verde: los mayores de 50 apenas acceden a un mercado de 560.000 nuevos empleos

El edadismo se ha convertido en uno de los principales frenos para los profesionales mayores de 50 años que quieren abrirse paso en la economía verde, uno de los sectores con más proyección de empleo en España de aquí al final de la década.

La transición ecológica podría generar hasta 560.000 empleos verdes en España antes de 2030, según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Sin embargo, el 71% de los trabajadores sénior percibe discriminación por edad en los procesos de selección.

Así lo recoge el informe Activar la experiencia: Oportunidades de empleo y emprendimiento sénior en la economía verde, elaborado por SAVIA, proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, que analiza dónde se concentran estas oportunidades y qué frena al talento sénior.

767.000 parados sénior

El contraste con el mercado laboral es evidente. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2026, publicada por el INE, en España hay 767.000 desempleados mayores de 50 años, el 30% del total de parados del país.

La situación se agrava con el paso del tiempo. De ellos, 386.200, la mitad, son parados de larga duración, es decir, llevan más de un año buscando empleo sin conseguirlo, un periodo que reduce de forma notable sus posibilidades de reincorporación.

Y, sin embargo, la disposición a cambiar de rumbo es casi total. Más del 90% de los sénior consultados trabajaría en actividades vinculadas a la transición ecológica y estaría dispuesto a formarse para ello, según la encuesta incluida en el informe.

Qué es el edadismo

La Organización Mundial de la Salud define el edadismo como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que se ejercen sobre las personas por razón de su edad. En el ámbito laboral, suele traducirse en candidaturas descartadas antes incluso de llegar a la entrevista.

El informe lo sitúa entre los grandes obstáculos para el colectivo. El 71% de los profesionales sénior percibe discriminación por edad en los procesos de selección, una barrera que limita su acceso incluso cuando cuentan con experiencia relevante para el puesto.

«La transición ecológica también debe ser una oportunidad para el talento sénior. La transformación de los sectores productivos exige nuevas competencias, pero también experiencia, conocimiento y capacidad de adaptación», señala Carlos Mur, responsable de Empleo y de Emprendimiento Verde de Fundación Endesa.

Madrid lidera el empleo verde

El peso del empleo verde varía mucho entre territorios. Según los datos de la OCDE recogidos en el informe, la Comunidad de Madrid registra el mayor porcentaje de España, con un 22,1%, seguida de Cataluña (20,1%), Cantabria y País Vasco (20%) y Galicia (19,8%).

Por detrás aparecen dos comunidades que el estudio señala como emergentes en este ámbito: la Comunidad Valenciana, con un 17,9%, y las Islas Baleares, con un 17,2% de empleo verde sobre el total de su mercado laboral.

Las oportunidades cambian en función de la estructura productiva de cada región. El informe identifica las actividades en las que la experiencia de los profesionales sénior puede encontrar salida, con perfiles muy distintos según el territorio.

Qué busca cada comunidad

En la Comunidad de Madrid, las oportunidades se concentran en la rehabilitación energética de edificios, la movilidad sostenible y la gestión de residuos, actividades próximas a la construcción y las instalaciones, donde muchos sénior tienen experiencia previa.

Cataluña, con un 20,1% de empleo verde, centra sus oportunidades en las energías renovables y la movilidad sostenible, con un fuerte desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas y de las políticas de impulso a la movilidad eléctrica, especialmente en Barcelona.

Cantabria, con un 20% de empleo verde, destaca por las energías renovables, en especial la eólica y la marina, además de la economía azul y la restauración de ecosistemas costeros, un perfil muy ligado a su litoral.

Del País Vasco a Galicia

El País Vasco, también con un 20%, se apoya en la eficiencia energética, la gestión avanzada de residuos y la movilidad eléctrica, dentro de una estrategia de sostenibilidad industrial que encaja con el peso histórico de la industria en la región.

Galicia, con un 19,8% de empleo verde, presenta un perfil vinculado a los recursos naturales: gestión de espacios naturales protegidos, acuicultura sostenible y energía de la biomasa, con proyectos de restauración ecológica en Lugo.

Si la voluntad existe y la demanda está identificada, el freno está en el acceso. El informe concluye que el problema de los mayores de 50 no es la falta de talento, sino la escasez de políticas y programas que faciliten su formación continua.

Sólo un 3% está formado

La primera gran barrera es la formación. Sólo un 3% de los encuestados ha recibido formación específica en economía verde, y el 45% señala dificultades para acceder a ella, pese a que la mayoría estaría dispuesta a hacerlo.

La rehabilitación energética madrileña, la acuicultura gallega o la movilidad eléctrica vasca exigen competencias técnicas concretas. Según el informe, muchos sénior con experiencia en industria, construcción o instalaciones eléctricas podrían cubrir esa demanda con una actualización de conocimientos.

A ello se suma el edadismo ya señalado, que actúa como un filtro previo. La experiencia acumulada, que debería ser un valor añadido en sectores en plena transformación, queda en segundo plano frente a la edad del candidato.

Sin redes profesionales

El tercer obstáculo es la falta de contactos. El 57% de los encuestados no sabe cómo buscar empleo en la economía verde y el 32% echa en falta redes profesionales en el sector.

Buena parte de la economía verde está formada por actividades recientes, cuyas vacantes circulan por empresas, plataformas y contactos distintos de los que un trabajador sénior construyó en su sector de origen.

El paro prolongado agrava el problema. Cuanto más tiempo pasa una persona fuera del mercado laboral, menos contactos activos conserva, lo que alimenta un círculo difícil de romper para los desempleados de larga duración.

Propuestas del informe

El estudio plantea una respuesta coordinada. A los profesionales sénior se les recomienda actualizar sus competencias verdes y digitales, mantener perfiles profesionales visibles y considerar el autoempleo o la mentoría como vías de reinserción.

A las empresas les pide invertir en formación adaptada, revisar sus procesos de selección para eliminar sesgos de edad, crear programas de mentoría intergeneracional y ofrecer modelos de contratación flexibles.

Al sector público, junto con la universidad y las entidades sociales, le plantea diseñar itinerarios de recualificación certificables, incentivar la contratación de personal sénior en la economía verde y desarrollar campañas contra los estereotipos de edad.

«Para aprovechar todo este potencial, es necesario facilitar que los profesionales mayores de 50 años puedan actualizar sus habilidades y acceder a las oportunidades que están surgiendo», concluye Mur.