La fotovoltaica se reivindica como motor de industrialización y competitividad en el XIII Foro Solar de UNEF

El sector fotovoltaico español cierra su gran cita anual con un mensaje claro: la energía solar ya no es sólo una fuente limpia, sino una ventaja competitiva para la economía y un motor de industrialización que ahora necesita baterías, redes y estabilidad regulatoria para dar el siguiente salto.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) clausuró el XIII Foro Solar, que durante dos jornadas ha reunido en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid a más de 1.000 profesionales, con el aforo completo, junto a representantes institucionales y responsables políticos.

Bajo el lema Claves del futuro para el sector solar (2026-2030), la decimotercera edición ha contado con más de 80 ponentes. El encuentro ha servido para trazar la hoja de ruta de una nueva etapa, marcada por el almacenamiento, la electrificación de la demanda y la flexibilidad del sistema.

Una nueva fase para el sector

Los debates han dejado un diagnóstico compartido. La fotovoltaica ha crecido a gran velocidad y ahora debe asegurarse de que toda esa energía se aproveche. El aumento de las horas con precios cero o negativos y los recortes de producción obligan a buscar nuevos consumos y soluciones.

Además del almacenamiento y la electrificación, el sector ha identificado otros frentes abiertos: los riesgos políticos, los nuevos impuestos autonómicos de carácter retroactivo y la falta de adecuación del actual sistema de fijación de precios del mercado eléctrico a una generación cada vez más renovable.

El foro también ha insistido en la necesidad de reforzar la pedagogía social. Para la patronal, explicar a la ciudadanía los beneficios de la energía solar y su contribución a la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo industrial resulta clave para consolidar su despliegue.

Aagesen y la soberanía energética

La primera jornada, celebrada el martes 27, contó con la participación de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que puso en valor la seguridad de suministro, el ahorro de costes y la independencia que aporta la fotovoltaica.

«Cada GW fotovoltaico que instalamos nos proporciona más independencia y nos permite ser soberanos en la toma de decisiones, con nuestros principios y criterios europeos y españoles», afirmó la ministra, que vinculó este mensaje al actual contexto de incertidumbre internacional.

Aagesen señaló además que la transición entra en una fase distinta. «Hoy no sólo hablamos de producir, sino de aprovechar al máximo esa energía», subrayó, antes de situar el almacenamiento, las redes y la flexibilidad como prioridades para los próximos años.

Certidumbre para las inversiones

La vicepresidenta defendió también la necesidad de ofrecer estabilidad y certidumbre a las inversiones renovables y cuestionó la recuperación de figuras fiscales que recuerdan al antiguo impuesto al sol, una de las etapas más duras que vivió el sector en la pasada década.

Asimismo, avanzó que el Gobierno trabaja en la pronta publicación de los nuevos reales decretos de autoconsumo y comunidades energéticas, dos normas muy esperadas por empresas, instaladores y consumidores para acelerar la generación distribuida.

La segunda jornada tuvo como protagonista institucional a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, que ofreció una intervención especial sobre la perspectiva de la compañía ante el futuro del sector solar en el horizonte 2026-2030.

«Los próximos años serán decisivos. Tenemos una tecnología que nos da, por primera vez, ventaja competitiva en energía y que está llamada a ser el motor de una nueva reindustrialización» Rafael Benjumea, presidente, Unión Española Fotovoltaica #ForoSolar2026 https://t.co/A5PFPSUsdC — Unión Española Fotovoltaica (UNEF) (@UNEFotovoltaica) October 27, 2026

Los partidos, cara a cara

Uno de los momentos más esperados llegó el martes por la tarde con el debate político. Por primera vez en esta legislatura, PP, PSOE, Vox y Movimiento Sumar compartieron una mesa dedicada específicamente a sus modelos energéticos ante el sector.

En la sesión participaron Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP; Marc Pons, secretario de Transición Justa del PSOE; Ricardo Chamorro, portavoz adjunto de Vox en la Comisión de Transición Ecológica; y Rosa Martínez, co-coordinadora de Movimiento Sumar.

Los cuatro representantes confrontaron sus propuestas sobre fiscalidad energética, renovables, redes y electrificación. La cita tuvo, además, un valor añadido: se trataba del último Foro Solar antes de las próximas elecciones generales.

Una ventaja competitiva

El presidente de UNEF, Rafael Benjumea, puso el foco en el valor estratégico de la energía solar. «La fotovoltaica es una oportunidad de país difícil de igualar: por primera vez da a España una ventaja competitiva en el coste de la energía», afirmó.

Benjumea también subrayó el vínculo entre el autoconsumo y el tejido productivo. «Apoyar el autoconsumo es apoyar a la industria de nuestro país. La energía fotovoltaica está en disposición de atender de forma competitiva a todas las nuevas demandas que se generen en este país», añadió.

En la misma línea, el director general de la asociación, José Donoso, defendió el papel de la fotovoltaica en la reducción de los costes energéticos y trasladó un mensaje de optimismo sobre las perspectivas de crecimiento del sector en los próximos años.

«La fotovoltaica es de lo mejor que le ha pasado a España. Tenemos una oportunidad histórica de reindustrialización» José Donoso, CEO UNEF, #ForoSolar2026 https://t.co/FYWj6gy6ox — Unión Española Fotovoltaica (UNEF) (@UNEFotovoltaica) October 28, 2026

Más de 17.000 millones de ahorro

Según un reciente estudio de UNEF, la fotovoltaica ha generado ahorros de más de 17.000 millones de euros para los consumidores y la industria españolas entre enero de 2025 y junio de 2026. De esa cifra, 2.700 millones corresponden al autoconsumo.

«El autoconsumo es un motor de industrialización, pero también una forma de que todos paguemos menos. Quienes invierten en autoconsumo ahorran ellos y también el resto de los consumidores», recalcó Donoso durante su intervención.

Para el director general, la clave está en que se trata de una energía autóctona. «Cuando se construye una planta fotovoltaica, no sólo gana el territorio donde se instala, sino que se genera un beneficio para todos los españoles gracias a la bajada de los precios», señaló.

Baterías y autoconsumo

Las sesiones técnicas han girado en torno a cómo aprovechar mejor la energía disponible. Las mesas sobre autoconsumo analizaron su contribución a la electrificación de hogares, empresas e industrias, en un momento en que el sector reclama más consumo eléctrico.

Por su parte, los debates sobre baterías abordaron **las barreras regulatorias, financieras y administrativas que frenan los nuevos proyectos de almacenamiento**, así como la financiación y las garantías necesarias para que resulten viables.

El programa incluyó también el análisis del Real Decreto-ley 7/2026, aprobado como respuesta a la crisis en Oriente Medio, que **amplía hasta los 5 kilómetros el autoconsumo con una ventaja fiscal de hasta el 20%**, y de su efecto en la tramitación de proyectos.

Redes más resilientes

La estabilidad de la red ha ocupado un lugar destacado. Varias sesiones explicaron cómo la fotovoltaica contribuye ya al control de tensión gracias al nuevo Procedimiento de Operación 7.4 y las posibilidades que abre el grid forming.

Desde UNEF destacan que ambas medidas «nos permiten contar con un sistema mucho más resiliente que el anterior sistema eléctrico». La planificación de redes 2025-2030 y los permisos de acceso flexibles completaron este bloque de debate.

Las administraciones también tuvieron voz propia. Representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, Red Eléctrica y la CNMC participaron junto a directores generales de energía de Cataluña, Extremadura, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Alerta por los impuestos autonómicos

El asunto más espinoso de la edición ha sido la fiscalidad regional. UNEF ha cargado contra los nuevos tributos que gravan las instalaciones solares en algunas comunidades, en el marco del debate sobre la seguridad jurídica de las inversiones.

«Los nuevos impuestos autonómicos, como el que ha introducido Castilla y León, son impuestos puramente recaudatorios, retroactivos y, por su volumen, expropiatorios. Alteran la competitividad que la fotovoltaica da a la industria española», advirtió Donoso.

La crítica conecta con el aviso lanzado por la propia ministra sobre el regreso de figuras fiscales similares al impuesto al sol, una preocupación compartida por empresas e inversores ante el riesgo de frenar el despliegue renovable.

«A las renovables se les ha exigido muchos retos y los han ido superando. Desde punto de vista del regulador, nuestro objetivo es conocer lo mejor posible el sistema y al sector para encajar todas las piezas» María José Samaniego, CNMC https://t.co/DR7Z5mvdrA — Unión Española Fotovoltaica (UNEF) (@UNEFotovoltaica) October 28, 2026

Innovación y startups

Más allá de las mesas principales, esta edición estrenó los Diálogos, sesiones paralelas en formato reducido para los socios de UNEF. En ellas se abordó el despliegue solar y de almacenamiento en Cataluña o la operación de baterías mediante inteligencia artificial.

Otro de esos encuentros se centró en las nuevas fuentes de valor para la fotovoltaica a gran escala en España, una cuestión clave para los grandes parques solares en un mercado con cada vez más horas de precios bajos.

El programa se completó con una sesión de FOTOPLAT, la plataforma tecnológica fotovoltaica española, sobre innovación y con las presentaciones de las startups finalistas del concurso StartUp Solar, cuyos premios se entregaron junto a los PHOTOvoltaica en el Museo del Traje.

Rumbo a 2030

Con esta decimotercera edición, UNEF cierra dos jornadas en las que el almacenamiento, las redes, la electrificación y la estabilidad regulatoria se han consolidado como las condiciones necesarias para aprovechar todo el potencial de la energía solar en España.

A ellas se suma la relación con los municipios. El foro dedicó una mesa a las Zonas de Aceleración Renovable, al Certificado de Excelencia de la asociación y al retorno obligatorio de beneficios a la ciudadanía, claves para la aceptación social.

«La energía fotovoltaica representa una gran oportunidad de desarrollo para España y abre la puerta a una industrialización como nunca habíamos conocido. Esta nueva revolución industrial requiere seguridad jurídica, continuidad en las políticas y capacidad para dar respuesta a los desafíos que tenemos por delante», concluyó Donoso.