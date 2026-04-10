El Foro Rural Sustentable celebra en 2026 su cuarta edición como principal espacio de encuentro para quienes impulsan el medio rural en España. La cita tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de abril en el Castelo de Castro de Caldelas (Orense), en plena Ribeira Sacra. El evento consolida su papel como laboratorio de propuestas concretas y motor de cambio real.

El foro nace con un propósito claro: convertir el medio rural en un espacio de prosperidad, no de lamentos. Apuesta por procesos de transformación sustentados en el conocimiento, la colaboración y la generación de acciones tangibles. Lejos de abordar el rural como problema, lo sitúa como oportunidad.

Más de 100 agentes del cambio

La jornada central del sábado 18 de abril reunirá a más de 100 entidades, empresas y profesionales de reconocido prestigio para concretar propuestas que impulsen la prosperidad del medio rural. El trabajo previo comienza el viernes 17 con sesiones de expertos que generarán un documento base de propuestas estructuradas. Ese documento servirá de punto de partida para el foro público del día siguiente.

La edición 2026 marca un punto de inflexión al trasladar la sede al Castelo de Castro de Caldelas, en plena Ribeira Sacra. Un enclave que invita a reflexionar sobre cómo la prosperidad del territorio surge de la capacidad de organizarse, proteger sus recursos y generar comunidad.

Expertos de referencia

Entre los ponentes figuran el escritor y comunicador Emilio del Río, el periodista Manuel Campo Vidal y el politólogo Manuel Mostaza. También participarán la fundadora de Pazo de Vilane, Nuria Varela-Portas, y Lucía Castro, gerente de Datalife, Hub de Innovación Digital de las PYMES Rurales.

El futuro del medio rural tendrá igualmente voz joven: las granjeras Lucía Martínez, Lucía López y Rocío Vázquez representan una generación que transforma el campo desde dentro.

Comité organizador

Para garantizar la cercanía con la realidad cotidiana del rural, el pasado mes de diciembre quedó constituido el Comité Organizador. El órgano consultivo integra a representantes de iniciativas como Casa Grande de Xanceda, Daveiga, Gallo Celta, Galería Vilaseco y Pazo de Vilane, entre otras.

El comité está presidido por Marcos Pérez, de la Fundación Galicia Sustentable, entidad organizadora del foro junto a Corporación Hijos de Rivera, Abanca y Gadis.

Foro Rural Sustentable

El Foro Rural Sustentable es un evento anual que reúne a expertos, empresarios, investigadores y representantes de la sociedad civil para debatir la sostenibilidad del medio rural en España. En sus cuatro ediciones ha consolidado un modelo propio: el rural no necesita que hablen por él, sino espacios donde proyectarse con estrategia.

El programa completo de esta edición está disponible en ruralsustentable.org.