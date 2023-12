Cataluña podría entrar en estado de emergencia por sequía dentro de 19 días si no llueve en la comunidad en las próximas semanas. Es lo que ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort «si no cambia nada, pues las previsiones no son buenas» si no llueve más.

Ante la llegada de esta situación desde el gobierno catalán se ha afirmado que se trabaja para «avanzarse a la declaración de emergencia» y ha puesto en valor el esfuerzo de la ciudadanía por ahorrar agua ya que la entrada en emergencia estaba prevista para mediados de diciembre.

Restricciones de agua

La entrada en emergencia en una primera fase implica restringir el agua a 200 litros habitantes/día, que podría pasar a 180 en un segundo nivel y 160 en un tercero si fuera empeorando la situación.

Algunas de las restricciones sobre la mesa en el momento en que se declare la emergencia tendrán incidencia en el turismo y la industria, entre otros sectores.

Además, el decreto prevé medidas que durante el estado de emergencia no se puedan poner en marcha nuevos hoteles u otras actividades o servicios y se pretende volver a la situación a lo que ya se hizo con el COVID con recomendaciones como que «tras la actividad física habrá que ducharse en casa», ha declarado el Mascort.

Otras acciones que se contemplan es que no se expidan autorizaciones de entrada de animales para nuevas explotaciones ganaderas o para la ampliación de las que ya existen.

Sin embargo, sí se permitirá seguir con riego de las arboledas para evitar el «estrés hídrico» directamente relacionados con la caída de ejemplares y se prevé dar luz verde al riego de algunos espacios deportivos federados, pero se indicará la restricción del uso del agua en vestuarios y duchas.

Reducción de consumo en noviembre

El consejero catalán, en el anuncio del decreto de emergencia de sequía para Cataluña, ha informado que durante este mes de noviembre se ha conseguido reducir un 12% el consumo de agua en la comunidad, respecto al noviembre pasado ya que ha sido fundamental el esfuerzo de los ciudadanos para disminuir el uso de agua en casa y en las actividades económicas y sociales.

Así mismo se ha informado que, de momento, no se han sancionado a los municipios que no cumplen con las restricciones ya activadas, aunque se han abierto 30 expedientes y que se está en fase de alegaciones, para que ayuntamientos o empresas con concesiones de agua de la Agencia Catalana del Agua den explicaciones, y «en función de la respuesta aplicar sanción».

Transportar agua en barcos

Desde el ejecutivo catalán se prevé también el pedir traer agua en barcos desde otros lugares que consuman menos agua, como Tarragona, en virtud de la «solidaridad territorial», ha apuntado que es un escenario que se prevé, entre otros, «si llega el momento», en declaraciones realizadas a EFE.

«No lo demos por hecho que el agua vendrá de Tarragona o de otro lugar como Marsella. Dependerá de donde hay disponibilidad de agua y barcos. Si llega el caso se decidirá y si hablará con todo el mundo», ha señalado sobre si ya está en contacto con potenciales «donantes» de agua.

El conseller ha dejado claro que lo que se trasladaría por barco son entre 20.000 y 30.000 hectolitros y que tan solo se llevaría a cabo si en esos lugares no llegan a determinados niveles que garantizan sus propias reservas.

La Agencia del Agua de Cataluña (ACA) ya declaró en agosto el estado de emergencia por sequía en 24 municipios de Gerona y Tarragona ante el grave escenario de falta de agua que dependen del acuífero Fluviá-Muga en Gerona y del pantano de Riudecañas en Tarragona que afecta a una población total de 26.000 habitantes.