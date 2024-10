Los 6.000 patinetes de alquiler de Dott, Tier y Lime deberían de desaparecer hoy de las calles de Madrid tras la revocación del servicio por parte del ayuntamiento.

Sin embargo, esta mañana hemos podido alquilar y utilizar un patinete de la compañía Lime en los aledaños del intercambiador de Moncloa y, además, circular libremente por Madrid durante casi 10 minutos a las 8 de la mañana.

Patinetes en las calles

También hemos podido comprobar que en el intercambiador de Moncloa había cerca más de una docena de patinetes de la empresa Lime, y otros tantos de Dott.

De las tres compañías concesionarias, Dott, Lime y Tier, sólo las dos primeras tienen disponibles cientos de patinetes para alquilar en los mapas de sus aplicaciones. De la tercera, no aparece ningún vehículo disponible.

Se pueden alquilar

Es decir, en los mapas de las aplicaciones de Dott y Lime sí aparecían los vehículos de movilidad personal compartido y se podían reservar sin dificultad alguna.

Recordemos que el Ayuntamiento decidió eliminar de las vías madrileñas las tres concesiones activadas por tres años, prácticamente un año después de su autorización.

Aparcar no, circular sí

En conversación con fuentes del Ayuntamiento de Madrid ayer jueves, desde el consistorio aseguraron que hoy 25 de octubre no estaría permitido tener patinetes de estas tres compañías en las calles y que, por lo tanto, no se podría circular con ellos.

Hoy el consistorio ha vuelto a confirmar a OKGREEN que los patinetes no pueden estar en la vía pública. Sin embargo, hemos preguntado si el circular con ellos por las calles es motivo de sanción y la respuesta ha sido que no. Es decir, podrían multar y retirar los patinetes de las calles, ya que no tienen autorización para estacionar en los espacios destinados para ellos, en la calle, pero no a los usuarios que los utilizan en las vías públicas.

Multa de 1.500 euros

La sanción por cada patinete en la calle está marcada por el ayuntamiento gobernado por José Luis Martínez-Almeida asciende a 1.500 euros. Además, por cada patinete retirado y llevado a los depósitos municipales se grava con 60 euros más por el traslado. A esto se suma también una cantidad extra por día de permanencia allí.

Dott & Tier aseguró ayer a OKGREEN que estaban empezando a retirar sus patinetes de las calles y que las «acciones legales están en curso», de lo que se deduce que es probable que se inicien movimientos contra el Ayuntamiento de Madrid.

Sin negociaciones

Dott y Tier, que posteriormente se fusionaron pero que prestan servicio por separado, y Lime, mostraron a OKGREEN su sorpresa al enterarse por las redes sociales y por la prensa de la decisión del alcalde José Luis Martínez-Almeida de revocar la concesión de patinetes compartidos en Madrid.

El pasado 27 de septiembre, en una entrevista en exclusiva a Maxim Romain, presidente y cofundador de Dott & Tier, las dos operadoras proponían un diálogo con el consistorio y la búsqueda de una solución consensuada para que no se hiciera efectiva la revocación de las autorizaciones de patinetes de alquiler que decidió el gobierno de Almeida.

Romain, adelantó a OKGREEN que estaban dispuestos a negociar la rebaja de 6.000 a 4.000 patinetes en Madrid e ir monitorizando los resultados en un periodo posterior sin definir. Tras todo lo ocurrido, se puede deducir que no ha habido acuerdo alguno.