Tras la decisión de suspender el servicio de patinetes de alquiler por parte del Ayuntamiento de Madrid, previsto según el consistorio para el mes de octubre, Maxim Romain, presidente y cofundador de Dott – Tier, dos de las tres empresas junto con Lime que ganaron el concurso público, concede por primera vez a un medio español una entrevista.

Como ya adelantó OKGREEN el pasado viernes, el CEO está dispuesto a dialogar con el ayuntamiento para evitar esa revocación que les pilló por sorpresa, que no entienden y que, según él, no da una imagen de seriedad de Madrid.

Reducción de patinetes

Entre las propuestas que lanza Romain están el reducir de 6.000 a 4.000 el número de patinetes eléctricos en régimen de carsharing, hacer un seguimiento durante un periodo corto de tiempo.

Si no se llega a un acuerdo, están dispuestos a ir más allá, a pasar a las acciones jurídicas, para mantener un pliego público ganado por tiempo de 3 años y que ya lleva más de un año funcionando.

El propio Romain, la víspera de la entrevista ha visto cómo están las calles de Madrid, cómo interactúan los patinetes, ha utilizado su servicio y confiesa que el servicio cumple lo establecido, realizando varios tuits desde su cuenta personal señalando algunas situaciones que le llamaban la atención.

Sin diálogo

Sin embargo, la primera aproximación para el diálogo se ha truncado, ya que el pasado viernes, momento de esta entrevista, Romain viajó a Madrid para reunirse con Borja Carabante, el máximo responsable político de la movilidad en el ayuntamiento, una cita que fue anulada en el último momento.

OKGREEN.: ¿Cómo recibieron la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid decidía retirar de las calles el servicio de alquiler de patinetes eléctricos?

Maxim Romain: Básicamente, para nosotros fue una gran sorpresa cuando el alcalde de Madrid anunció que nuestro servicio iba a ser detenido, literalmente a través de Twitter.

Hay que darse cuenta de que empezamos el año pasado, invertimos millones para traer una flota de patinetes de alquiler a Madrid, invertimos en un almacén, contratamos personal para este servicio… y todos nuestros empleados, yo mismo, fuimos informados por el alcalde a través de Twitter que nuestro servicio iba a ser detenido, sin que hubiéramos tenido información ni diálogo previos.

P.: ¿Ha utilizado sus patinetes en Madrid?

R.: Sí, los utilicé ayer.

P.: ¿Lo hace a menudo?

R.: No tengo coche. No tengo coche desde hace 15 años. Así que uso el transporte público, ando, voy en bici, en patinete. A veces incluso alquilo un coche o cojo un taxi. Pero para mí, hoy en día, cuando vives en una gran ciudad como Madrid o Ámsterdam o la que sea, realmente no hay necesidad, en mi opinión, de un coche siempre que haya un servicio que lo ofrezca.

P.: ¿Cuántos patinetes eléctricos son operados por ustedes en Madrid?

R.: De hecho, entre Tier y dott, teniendo en cuenta que se han fusionado, hay 4.000 patinetes de alquiler en Madrid. Tenemos unas 70 familias vinculadas a nuestros empleados, que hoy dependen de este servicio para sus trabajos.

P.: Ha dicho que ha sido una sorpresa… ¿Han hecho una valoración?

R.: Sí. De hecho, la realidad es que todavía no lo entendemos. En cuanto a accidentes, hemos tenido cero accidentes graves desde el inicio del servicio, es decir, desde mediados de 2023.

Así que está claro que hoy en día no hay ningún problema de accidentes con los patinetes de alquiler en Madrid. En cuanto al aparcamiento, hoy en día alrededor del 95% de los patinetes están siempre correctamente aparcados.

Cuando llegué ayer a Madrid, di un paseo para hacerme una idea de la situación. Me resultó muy interesante porque realmente hoy no hay ningún problema. Los patinetes no son un problema a la hora de ocupar los espacios públicos.

Y lo interesante para mí fue ver que, por el contrario, lo que ocupaba hoy las aceras eran sobre todo motos en Madrid. Literalmente, cada 10 o 20 metros había una moto mal aparcada en la acera. Así que me cuesta entender porqué los patinetes son un problema tan grave como para tener que prohibirlos.

Interesting for me in Madrid is how much mopeds are everywhere illegally parked on sidewalks but they constitute neither an issue or get fined. On the contrary shared escooters that are usually well parked are a major “order” problem leading to a possible ban. pic.twitter.com/z4hfJb7Ib3 — Maxim Romain (@MaximRomain) September 27, 2024



P.: Hay gente a la que no le gustan los patinetes…

R.: Sí, pero eso también es parte del problema. En general, hablamos con mucha gente que nunca ha usado un patinete y que tiene una percepción muy negativa de los patinetes, pero que no está necesariamente arraigada en la realidad.

Y como he dicho, hoy no hemos tenido ningún accidente grave y creo que, en los espacios públicos, los patinetes son pequeños, no ocupan mucho espacio y por eso creo que es realmente un uso eficiente del espacio público.

P.: El responsable de Movilidad de Madrid, Borja Carabante, ha declarado que el patinete aporta poco a la movilidad, genera muchos problemas y que a la gente le falta conocimiento de la normativa…

R.: Creo que éste es el problema, el análisis es este… Hay un contrato, usted ha sido capaz de trabajar con su modelo, pero los ciudadanos no entienden la movilidad con patinetes…

Creo que se podría utilizar más y es un servicio que todavía se utiliza mucho. Desde el principio, hemos tenido unos 400.000 usuarios de patinetes y hemos hecho más de 3 millones de desplazamientos, así que, sí, se podría utilizar más.

Sigo pensando que hoy en día es una alternativa al coche o a la moto que no contamina, que es silenciosa, que no ocupa mucho espacio público y que, además, no cuesta nada a los contribuyentes de Madrid, porque hoy en día el servicio no está subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid y, al contrario, pagamos impuestos al ayuntamiento.

¿Por qué prohibir un servicio que contribuye a los objetivos del Ayuntamiento de Madrid, que son el reducir la contaminación y las emisiones de carbono, que se utiliza y que al Ayuntamiento no le cuesta nada?

En cuanto al tema de los seguros, hemos respondido, creo que fue ayer de hecho [jueves 26], a todos los puntos mencionados por el ayuntamiento. Así que vamos a tener una discusión sobre esto en las próximas semanas. Pero creo que, al final, tenemos que volver a los objetivos.

Es decir, si no hay accidentes, si se respeta el aparcamiento en general, si contribuye a los objetivos del municipio de reducir las emisiones de carbono y la contaminación acústica, y si no cuesta nada, ¿por qué un municipio, que además pertenece a un partido, el Partido Popular que apoya la libre empresa, prohibiría este servicio? Sólo hago la pregunta.

P.: ¿Sabe cómo se llama el alcalde?

R.: Sí, Almeida.

P.: Así que está informado. ¿Ha hablado con él cara a cara?

R.: No, pedimos una cita. De hecho, se suponía que tenía una cita con Borja [Carabante] hoy. Y se canceló, así que no pudimos charlar.

P.: ¿Cree que es una decisión definitiva?

R.: Por el momento el servicio continúa. Es decir, hoy hemos recibido la notificación del Ayuntamiento de Madrid. Hemos respondido. Y el servicio continuará hasta que haya una decisión judicial. Es decir, estamos preparados para impugnar judicialmente cualquier decisión que tome el Ayuntamiento de Madrid, ya que ganamos un concurso hace año y medio por un periodo de tres años.

Hemos hecho una inversión para al menos tres años. Así que, en cualquier caso, vamos a presentar un recurso judicial contra cualquier decisión de interrumpir el servicio.

P.: Si ocurriera la suspensión ¿qué parte de la inversión se habría perdido?

R.: En cuanto a la inversión en sí, fue una inversión de varios millones de euros que hicimos en Madrid. Básicamente, la inversión consistió en 4.000 patinetes de alquiler dedicados específicamente a la ciudad de Madrid. Hay almacenes para mantenerlos y el servicio emplea a unas 70 personas.

P.: Entonces, ¿no hay fecha de finalización del servicio?

R.: De momento no hay fecha.

P.: ¿Van a hacer alguna propuesta para continuar con el servicio?

R.: Estamos a la espera. De momento hemos contestado. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que no estamos cumpliendo tal o cual punto del contrato de servicio. Así que hemos contestado sobre esos puntos.

Y ahora estamos esperando la respuesta del Ayuntamiento de Madrid. Y en función de lo que digan, en ese momento decidiremos si emprendemos acciones legales o no.

Pero para nosotros es muy importante porque creemos que eliminar los patinetes va en contra del sentido de la Historia. Hoy ya operamos nuestro servicio en 400 pueblos y ciudades de Europa.

En primer lugar, creemos que contribuimos a reducir la contaminación y las emisiones de carbono. En segundo lugar, pensamos que va contra la libertad de empresa. Y en tercer lugar, hemos hecho una inversión. El acuerdo era por tres años.

Pensamos que incluso desde el punto de vista de la reputación de la ciudad de Madrid para futuras inversiones, no da necesariamente una muy buena imagen de la ciudad de Madrid parar un contrato como ese por Twitter, sin ningún diálogo o explicación clara, después de que se hayan hecho inversiones importantes por otros modelos u otras empresas que hacen estos pliegos para entrar a operar para un servicio municipal.

P.: Est0 da cierto aire de inseguridad jurídica…

R.: Sí, exactamente. Pero bueno, lo importante para nosotros es que, a pesar de todo, tenemos un espíritu de diálogo. Queremos encontrar una solución con el Ayuntamiento de Madrid. Por eso he pedido una reunión.

Queremos proponer soluciones. Por ejemplo, una propuesta concreta que queremos hacer es que actualmente hay unos 6.000 patinetes de alquilar en el municipio de Madrid.

Estamos dispuestos a proponer, por ejemplo, que, si el ayuntamiento considera que estamos utilizando demasiado espacio público, podríamos reducir el tamaño de la flota. Por ejemplo, a 4.000 patinetes, quizá con un operador menos.

Eso también podría estar más en consonancia con el uso. Y en segundo lugar, nos damos seis meses, por ejemplo. Dentro de seis meses, echaremos un vistazo al rendimiento del aparcamiento, que parece ser un tema importante para el municipio. En ese momento, decidiremos juntos si funciona o no funciona.

P.: ¿La propuesta que quieren hacer es reducirla a 4.000? Pero hay tres operadores, cada uno con 2.000. Dott y Tier son lo mismo, pero a efectos del contrato, son por separado…

R.: Sí, son dos licencias diferentes. Pero para ser pragmáticos, de hecho, estamos dispuestos a aceptar una reducción de la flota y tal vez retirar una licencia para reducir el uso del espacio público, pero manteniendo el servicio y luego darnos, como hemos dicho, seis meses para medir realmente los accidentes y el aparcamiento juntos y determinar después de seis meses si realmente hay un problema o no.

Porque hoy por hoy, no ha habido mediciones precisas. En nuestra opinión, se basa más en la percepción.

P: ¿Cree que Madrid tiene medios para controlar todo esto?

R.: Por supuesto que sí, porque hoy compartimos datos sobre nuestro servicio. Es decir, todos los patinetes que utilizamos están geolocalizados. Y podemos compartir la geolocalización con el Ayuntamiento de Madrid y así permitir que se controle el aparcamiento.

P.: ¿La localización no está controlada por el Ayuntamiento?

No lo sé en detalle. Puede que sí, puede que no. Sí sé que tenemos la información de que hemos ofrecido una plataforma que permite al Ayuntamiento de Madrid ver la ubicación de la flota, etc.

Así que creo que hoy el Ayuntamiento de Madrid debe de ser capaz de saber exactamente dónde están posicionados nuestros patinetes en tiempo real.

P.: El Ayuntamiento dice que tienen que dar servicio a toda la ciudad y no lo hacen… ¿Es una cuestión de concentración de patinetes?

R.: Tal vez lo sea. No lo sé. Estamos hablando de patinetes de alquiler. Así que es cierto que tendemos a seguir la demanda. Si la gente utiliza más el servicio en una parte de la ciudad que en otra, es normal que tengamos más vehículos en una zona que en otra.

Lo mismo ocurre con los taxis y el transporte público. Los taxis no tienen la misma cobertura en toda la ciudad. Habrá zonas en el centro donde habrá más taxis. O el transporte público, no hay la misma densidad de transporte público en toda la ciudad.

Hoy en día, hay zonas donde hay mucha más densidad de autobuses o metro u otros servicios, y otras zonas en las afueras donde hay menos servicios. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo.

P.: Hay muchos responsables en las grandes ciudades a los que no les gustan los patinetes. ¿Se podría decir que a las grandes ciudades no les gustan los patinetes?

R.: No, no lo creo. En general, si miramos a Europa en su conjunto, los patinetes se usan ya en casi todas las ciudades, nosotros operamos en 400 ciudades. Acabo de llegar de Roma, donde creo que hay mucho apoyo al servicio. El servicio se utiliza en Londres, Berlín, Estocolmo, Copenhague, de hecho, en casi todas las grandes ciudades europeas.

El año pasado, por ejemplo, se hicieron más de 400 millones de viajes. Es una cifra enorme. Eso significa que realmente estamos participando en la transición a la movilidad de carbono cero.

This creates disorder actually in Madrid and threatens grandmas. pic.twitter.com/023BQFwegv — Maxim Romain (@MaximRomain) September 26, 2024

P.: Entonces, algo no funciona porque han ganado un contrato. ¿Es el contrato el que ha fracasado? ¿Estaba mal planteado? Porque hay otras ciudades, grandes ciudades, que los están utilizando…

R.: Sí, es una buena pregunta. Para ser sincero, yo también me lo pregunto. Pero creo que es más un problema de percepción que de realidad. Y creo que hay, desafortunadamente, una percepción negativa de los patinetes en una parte de la población, generalmente de la población de más edad, ya que el servicio es utilizado más por los jóvenes.

Creo que esta percepción negativa se debe a varios factores. En primer lugar, es un vehículo nuevo que antes no existía. Así que creo que hoy en día, como he dicho antes, cuando paseas por las calles de Madrid, los patinetes son prácticamente invisibles.

Hay motos por todas partes, pero nadie se fija en ellas porque, de hecho, en la vida de la gente, estos vehículos siempre han estado ahí. Los patinetes son nuevos, por lo que se perciben mucho más que otros vehículos. En segundo lugar, creo que los comienzos de los patinetes fueron bastante caóticos.

Y por eso creo que crea una percepción negativa, porque al principio estaban aparcados en cualquier sitio. No había realmente ninguna regulación.

Había mucha gente usando patinetes por primera vez que no necesariamente sabían cómo usarlos y por lo tanto no necesariamente los usaban de la manera correcta, y todo eso, entre la novedad y los comienzos un tanto caóticos, creó una percepción negativa inicial y de hecho creo que hay una especie de resistencia a esa percepción inicial que se ha mantenido hoy en día.

Pienso que, aunque no sea realmente un problema, porque creo que en Madrid, en realidad, nadie hablaba realmente de este problema hasta que hubo este anuncio.

Creo que hay una parte de la población, especialmente la de más edad, a la que no le gustan los patinetes. Y creo que son los que actualmente se están comunicando negativamente con los alcaldes, con Borja [Carabante] quizás, mientras que los usuarios no se están comunicando realmente. Sólo son usuarios silenciosos del servicio. Existe la percepción de que la decisión del alcalde puede afectarles negativamente.

P.: Por ejemplo, Alcalá de Henares es una ciudad de casi 200.000 ciudadanos y no va a renovar el servicio de patinetes. ¿Hay decisiones políticas sobre movilidad que son tomadas por autoridades no técnicas? ¿Cree que es eso?

R.: Creo que sí, creo que, al final, si miramos objetivamente las cifras asociadas a los patinetes de alquiler, una vez más, cero accidentes graves, 400.000 usuarios, 3 millones de desplazamientos, cero emisiones de carbono, etcétera.

Así que objetivamente, hoy no hay ningún problema. Hoy en día, está contribuyendo a los objetivos de las ciudades españolas como Madrid y así sucesivamente. Así que realmente, es más un problema de percepción y es un problema político.

Y creo que hoy en día, por desgracia, hay una parte de la población, probablemente una población de más edad, pero que también es la población mayoritaria hoy en día a la hora de votar, que no tiene una percepción positiva de los patinetes.

P.: Tiene previsto continuar en España, en otras ciudades…

R.: Para mí, la razón principal por la que creamos Tier – Dott fue realmente participar en la transición ecológica de las ciudades europeas. Y en ese sentido, vamos a seguir adelante, nunca nos vamos a rendir.

Y hoy, si tomamos el caso de Madrid, se realizan unos 14 millones de desplazamientos diarios. De esos 14 millones de desplazamientos, aproximadamente la mitad se hacen en coche o en moto, que generalmente son contaminantes.

Realmente pensamos que, ofreciendo una alternativa que vuelve a ser gratuita para el municipio, podemos apoyar esta transición en la que cada vez más personas utilizarán medios de transporte con cero emisiones de carbono.

Además, creemos que somos un verdadero complemento del propio transporte público, porque también facilitamos el acceso de la gente a las estaciones. Así que somos un complemento en ese sentido. Después, dejaremos que los políticos y las ciudades decidan si quieren nuestro servicio o no.

P.: ¿Algún apunte más acerca de lo que les está ocurriendo en Madrid?

R.: Reiterar que queremos reanudar el diálogo con el Ayuntamiento de Madrid, no estamos en la perspectiva en la que queremos un conflicto jurídico o de otro tipo. De hecho, lo que queremos es encontrar una solución con ellos.